/Поглед.инфо/ В ексклузивен коментар за КМГ по повод новогодишното приветствие на китайския президент Си Дзинпин, проф. Захари Захариев – председател на Българската национална асоциация „Един пояс, един път”, се спира на някои от най-важните акценти, които са от изключително значение за цялото световно развитие.

Той е убеден, че както е било винаги, така и през настоящата година, посланието на китайския председател е в центъра на вниманието на световните политически анализатори. „И това е съвсем логично, защото всички послания на Си Дзинпин съдържат освен цялостна политическа оценка на ситуацията през изминалата година, но дават и ориентирите за творческите търсения на китайското ръководство не само за новата година, но и по отношение на един по-дълъг период от време. Това важи с пълна сила и за тазгодишното послание на Си Дзинпин , още повече че то се свързва и с оценка за приключилата 14-та петилетка в китайското развитие, а също и по отношение на основните насоки за следващата 15-та петилетка, която започва от 1 януари 2026 г.”, категоричен е българският професор.

Той мотивира мнението си по следния начин: „Действително, с пълно основание можем да кажем, че, както подчертава президентът Си, последната година от 14-та петилетка е доказала огромните преимущества на китайската система за управление и за политиката на централните власти.Той дава конкретни оценки за всеки един аспект на китайското развитие, но по-важното е, че в годишното си послание китайският председател акцентира върху няколко основни момента.

Първият е свързан с икономическото развитие на Китай, което е доказало, че избраната стратегия за икономическо развитие е насочена както към глобалното присъствие на китайската икономика в световното стопанство, така и към вътрешното потребление. Всичко това дава изключително плодотворна перспектива за следващата – 15-та петилетка.

Проф. Захариев отделя специално внимание и на оценката, която Си Дзинпин дава на външната политика на Китай. „Тук не случайно акцентът се поставя върху китайският проект за глобално управление. И както самият Си казва:„...Тази инициатива е логичен завършек по отношение на трите предходни инициативи на китайското ръководство”, и до голяма степен осигурява ясни и укрепващи световния мир перспективи спрямо бъдещото глобално политическо развитие на съвременния свят.

„Съвсем логично президентът Си дава като пример за китайската политика, основана на философията на проекта за глобално управление, участието на Китай в ШОС и БРИКС”, припомня професорът, като Шанхайската организация за сътрудничество е израз на китайската визия за нов международен ред. За Пекин тя е инструмент за стабилност и основа за изграждане на общност на споделена съдба. Ролята на Китай в ШОС се основава не само на неговата икономическа мощ, но и на стратегическата му способност да обединява разнородни държави около принципите на взаимно уважение, ненамеса и колективен просперитет.

Като много важен елемент в изявлението на Си Дзинпин, който не можем да изпуснем от вниманието си, професорът определя факта, че политиката на Китай и усилията на страната за създаването на нова страница на цивилизационното развитие, за съжаление се сблъскват с неразбиране и с егоистично мотивирано въздействие на определени

външни сили. „И тук нямам предвид само сериозните проблеми в отношенията между САЩ и Китай, но имам предвид и политиката на Европейския съюз”, категоричен е Захариев и продължава: „Крайно време е ЕС да признае огромните стратегически и икономически възможности, които се крият в по-прагматичните съвместни отношения с Китай, за което призовават от край време управляващите в Пекин, но и съществуват много възможности за по-практично и прагматично съгласуване на интересите и на Китай и на Европа, особено в контекста на войната в Украйна. И докато Европа се фокусира върху идеологически мотивирано морализаторство и оказването на натиск към Китай, тя на практика пренебрегва и руши потенциалното сътрудничество в много области. В тази връзка, за мен е много показателно решението на ЕС за налагането от 1 януари на допълнителни ограничения и санкции на база вредните емисии, като в основата на това решение стоят желанията за ограничаване на китайския износ към ЕС. И всичко това, при положение че процентът на вредните емисии в Китай постоянно намалява и от друга страна – повечето от половината инсталирани соларни и фотоволтаични капацитети в света се падат на Китай. Три-четвърти от всички проекти в сферата на възобновяемите източници се реализират или в Китай, или съвместно с китайски компании по цялата планета.

В тази връзка проф. Захариев подчертава че годишното послание на президента Си Дзинпин доказва за пореден път, че Китай продължава да дава основния тон в цивилизационното развитие на съвременния свят. И до голяма степен онова, което се извършва на територията на самия Китай, е не само пример за една успешна вътрешна политика на китайското ръководство и на ККП и олицетворител на националните интереси на страната, но също, така да се каже, „своеобразна лаборатория” за успешни хуманно-насочени политики и за всички останали страни.

Смятам, че посланията, които президентът Си Дзинпин отправи в новогодишната нощ както и в контекста на приближаващата се според китайския календар Година на Коня, действат позитивно по отношение на цялостното развитие на световната политика, завършва коментара си известният български професор.