/Поглед.инфо/ „Китай е изключително шокиран от агресивното използване на сила от страна на САЩ срещу суверенна държава и от атаката срещу президента на Венецуела. Ние осъждаме остро тези действия“, заяви говорител на Външно министерство във връзка с вчерашната операция на американската армия, при която венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му бяха заловени и изведени от страната.

„Подобно хегемонистично поведение на САЩ представлява грубо нарушение на международното право, суверенитета на Венецуела и заплашва мира и сигурността на Латинска Америка и Карибите. Китай категорично се противопоставя на подобни действия. Призоваваме САЩ да спазват международното право и целите и принципите на Устава на ООН и да прекратят нарушаването на суверенитета и сигурността на други държави“, подчерта говорителят.