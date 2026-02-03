/Поглед.инфо/ Музеят на нематериалното културно наследство на Синдзян в град Урумчи и Международният голям базар са двете нови забележителности, които ще видим в последния епизод на „Из Китай с Павел“ от тази невероятно красива част на Китай.

Музеят е с площ от 13 000 кв. метра. Той е проектиран от екип на Южнокитайския технологичен университет и притежава внушителен 22-метров купол и 56 колони, които символизират националното единство. Музеят разполага с четири основни експозиции, които проследяват празници