/Поглед.инфо/ На 2 февруари унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че след официалното обявяване на решението за забрана на държавите членки на ЕС да купуват руски суров нефт и природен газ, Унгария е подала иск за отмяна на мярката в Съда на Европейския съюз.

Сиярто отбеляза, че без руски нефт и природен газ Унгария няма да може да осигури енергийната си сигурност и няма да може да поддържа постигнатите резултати в намаляването на енергийните разходи. Той добави, че този иск може да продължи от година и половина до две години, което означава, че след като управляващата партия спечели изборите, ще може да продължи да работи по въпроса.