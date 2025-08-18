/Поглед.инфо/ От печат излезе първият и вторият том на книгата на генералния секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин „За придържането към всеобхватно задълбочаване на реформите“. Съставител й е Институтът за партийна история и литература към Централния комитет на ККП.

В първия том са включени 73 статии, написани от Си Дзинпин от декември 2012 г. до декември 2018 г., които обсъждат всеобхватното задълбочаване на реформите в страната. Във втория том са включени 92 статии от януари 2019 г. до април 2025 г.

Генералният секретар Си Дзинпин активно ръководи, управлява и насърчава всеобхватното задълбочаване на реформите, основавайки се на историческите опити и улавяйки закономерностите на реформите. Той ясно изразява защо е необходимо да се задълбочават и да се насърчават тези процеси в новата ера, като отговаря на важни въпроси относно бъдещото им развитие. Тези идеи представляват важна и иновативна съставна част от социализма с китайска специфика, което е от важно значение за по-нататъшното задълбочаване на реформите за всестранно изграждане на могъща държава чрез модернизацията в китайски стил.