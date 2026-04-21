/Поглед.инфо/ Днес японският премиер Санае Такаичи, в качеството си на председател на кабинета, изпрати дарове в храма Ясукуни, където са почитани военни престъпници от Втората световна война.

На днешната редовна пресконференция говорителят на МВнР на Китай Гуо Дзякун заяви, че Пекин категорично се противопоставя и остро осъжда негативните действия на Токио по отношение на храма Ясукуни и е отправил сериозен протест към японската страна.

Храмът Ясукуни е духовен инструмент и символ на японския милитаризъм за агресивни войни в чужбина и е фактически „храм на военните престъпници“. Тази година се навършват 80 години от началото на Токийския процес и е възмутително, че 80 години по-късно прословутият храм Ясукуни все още почита японските военни престъпници от Втората световна война, носещи пряка отговорност за агресивни войни, а японски длъжностни лица и политици многократно са посещавали храма, за да се поклонят или да поднесат жертвоприношения и да дарят средства за ритуали. Негативните тенденции на страната по въпроса с храма Ясукуни всъщност представляват бягане от отговорност, оскверняване на историческата справедливост, провокация към нападаните държави и дори предизвикателство към победата във Втората световна война, което среща единодушното осъждане и решителната опозиция на международната общност, добави още говорителят.