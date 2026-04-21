/Поглед.инфо/ На 21 април пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция, на която представи развитието на промишлеността и информационните технологии през първото тримесечие на 2026 г.

През този период приложението на нови технологии като изкуствен интелект в електрониката и потребителските стоки се ускорява, а терминални продукти като дронове и очила с изкуствен интелект стават все повече. Производството на продукти като промишлени роботи и интегрални схеми се увеличава съответно с 33,2% и 24,3% на годишна база.

На пресконференцията съответните длъжностни лица представиха и напредъка в изграждането на информационната и комуникационна инфраструктура. Към края на март общият брой на 5G базовите станции в цялата страна достигна 4,958 милиона, мобилният интернет на нещата процъфтява, а броят на потребителите достига 2,948 милиарда. Покритието на интернет става все по-широко. Към днешна дата страната е постигнала „гигабитов достъп във всеки окръг и 5G достъп във всеки град“, като 100% от административните селища имат широколентов достъп, а над 95% имат 5G достъп.