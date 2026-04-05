/Поглед.инфо/ Вече повече от пет месеца тайконавтите от мисията „Шънджоу-21“ Джан Лу, У Фей и Джан Хунджан са на борда на китайската космическа станция „Тиенгун“. До момента всички работни процеси вървят според предварително установения план.

Екипажът е завършил работата по мониторинг на околната среда, включително измерване на температурата, измерване на скоростта на вятъра и тестване на точката на оросяване, и е извършил сортиране на материали, редовно почистване, както и проверка и поддръжка на оборудването. По отношение на поддържането и защитата на здравето, тримата тайконавти преминаха редица медицински прегледи, електрокардиограми, неинвазивно изследване на сърдечната функция и мониторинг на кръвното налягане. Едновременно с това те активно провеждат и различни обучения в орбита.