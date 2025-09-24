/Поглед.инфо/ На 22 септември в централата на ООН в Ню Йорк, по време на международна конференция за мирно уреждане на палестинския въпрос и прилагането на „решението за две държави“, шест страни, сред които Франция, Белгия и Люксембург, обявиха признаването на държавата Палестина. Ден по-рано същото направиха Обединеното кралство, Канада, Австралия и Португалия. Така вече 157 от 193 държави членки на ООН признават Палестина. Това са над 80% от всички страни в целия свят. Четири от петте постоянни членки на Съвета за сигурност също са я признали, което доказва, че признаването на Палестина се е превърнало в международен консенсус.

Въпреки тези обстоятелства, САЩ продължават да омаловажават ситуацията под претекст, че „дават приоритет на освобождаването на заложници и сигурността на Израел“. Изданието Middle East Observer заяви, че Вашингтон е изолиран от света по палестино-израелския въпрос. „Признаването на държавата Палестина“ е първа стъпка към справедливост, но това далеч не е краят. Много анализатори предупреждават, че като основен поддръжник на Израел, ако САЩ не направят съществени промени, истински обрат в палестино-израелската ситуация ще бъде труден.

Тази година се отбелязват 80 години от основаването на Организацията на обединените нации. Постигането на мир между Израел и Палестина остава ключова цел за региона. За народа на Газа това означава възможност да възстанови домовете и живота си след разрушенията, които войната е причинила. За останалите страни в Близкия изток мирът носи стабилност и сигурност. В същото време той представлява и отговорност за международната общност, която трябва да играе активна роля в подкрепа на справедливото и трайно уреждане на конфликта.

Като ключова трета страна по израелско-палестинския въпрос, Съединените щати трябва да се изправят пред реалността, че над 80% от страните по света признават държавата Палестина, да се откажат от едностранната си политика на фаворизиране на Израел и да подкрепят прилагането на „решението за две държави“. Войната в Газа не може да продължава да бушува и палестинският въпрос трябва да бъде решен.