/Поглед.инфо/ На 25 септември в Урумчи се проведе честването на 70-ата годишнина от основаването на Синдзян-уйгурския автономен район, в което участва генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин. Заедно с председателя бяха и хора от различни кръгове и етноси в Синдзян.

Синдзян е неотменима част от територията на Китай от древността. През 1955 г. се провъзгласява създаването на Синдзян-уйгурския автономен район, което е важно събитие в историята на района. През последните седем десетилетия в Синдзян са настъпили големи промени. През 2024 година брутният вътрешен продукт на Синдзян надвиши 2 трилиона юана, което представлява 1600-кратно увеличение в сравнение с 1,231 милиарда юана през 1955 г. До края на 2020 г. Синдзян бе избавен от бедността. През 2024 г. доходите на градските и селските жители в района нарастват над сто пъти в сравнение с 1978 г. Средната очаквана продължителност на живота на човек в района е нараснала от 30 години през 1955 г. до 77 години през 2024 г. През 2024 г. Синдзян е регистрирал близо 30 млн. пристигащи посетители и се е превърнал във важна международна туристическа дестинация.

В момента Синдзян се опитва да създаде нова визия - проход за доставки на търговски продукти между Китай и Европа и врата за отваряне на Китай към Запада. Синдзян има търговски връзки с 220 държави. Продукти от китайското производство се доставят на различни страни в Европа и Азия през Синдзян, предоставяйки възможности за модернизация в страните от Централна Азия и по-широки райони.

Трансформацията в Синдзян през последните 7 десетилетия демонстрира, че щастието на хора е най-важното право на човека. Има основание да сме уверени в по-светло бъдеще на Синдзян.