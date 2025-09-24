/Поглед.инфо/ На 24 септември в Културния център в Урумчи генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин посети изложба, посветена на 70-ата годишнина от основаването на Синдзян-уйгурския автономен район. В изложбата панорамно се показват блестящите постижения, постигнати от хора от различните етноси в Синдзян, които под ръководството на ККП, и с активната подкрепа от всички краища на страната, полагат неуморни усилия за изграждане на района през последните седем десетилетия.

По време на посещението Си Дзинпин посочи, че 70-годишната трансформация на Синдзян е ярко отражение на историческия процес на великото възраждане на китайската нация. Практиките демонстрират, че системата за национална регионална автономия, провеждана от партията, е правилна, а стратегията за управлението на Синдзян е ефикасна и трябва да бъде следвана и практикувана, като се адаптира към новите обстоятелства.