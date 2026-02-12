/Поглед.инфо/ Китайският председател Си Дзинпин подчерта значението на Националната фондация за природни науки, посочвайки, че през 40-те години от създаването си тя е изиграла активна роля за насърчаването на фундаменталните изследвания и за подготовката на висококвалифицирани специалисти.

„По пътя на новото развитие се очаква да бъде засилено стратегическото, перспективното и системното планиране на фундаменталните изследвания, да се задълбочи реформата на научните фондове, да се усъвършенства допълнително системата за финансиране и да се повиши ефективността на подкрепата“, посочи Си Дзинпин.

Той призова за създаване на благоприятна среда за научни изследвания, разширяване на международното сътрудничество и подкрепа за широк кръг учени да се развиват и постигат повече оригинални резултати. Това, по думите му, ще допринесе още повече за високото ниво на научно-технологична самостоятелност и за изграждането на Китай като водеща научна сила.