/Поглед.инфо/ Тази година се отбелязва 70-годишнината от основаването на Синдзян-уйгурския автономен район. На 19 септември Китай публикува бяла книга на тема „Успешната практика на ККП в управлението на Синдзян през новата ера“. Богатите исторически материали и конкретни данни напълно показват историческите постижения в социално-икономическото развитие в китайския район.

През последните години международни медии непрекъснато разпространяват слухове и лъжи за Синдзян. Някои среди в Съединените щати и други западни държави изфабрикуват истории за „геноцид“ и „принудителен труд“, използвайки ги като претекст за налагане на санкции срещу Китай с цел да възпрепятстват развитието му. Чрез издаването на бялата книга светът получава възможност да види практическото приложение на модернизацията в китайски стил в Синдзян и да се запознае с постигнатите там значими резултати под ръководството на ККП.

Стабилността е най-важната предпоставка за Синдзян, след като в миналото районът имаше сериозни проблеми с редица терористически актове. Борбата на китайското правителство с тероризма и екстремизма очевидно подобрява местната ситуация за сигурност. Днешният Синдзян вече години наред няма терористични инциденти. Сигурността на района се потвърждава и от данните за туризма - за 2024 г. 300 милиона туристи са посетили района.

До края на 2020 г. в Синдзян беше решен историческият въпрос с абсолютната бедност и регионът, заедно с останалата част от страната, изгради общество със средно ниво на благосъстояние. Икономиката на района нарасна от 1,23 млрд. юана през 1955 г. до над 2 трилиона юана през 2024 г. Средната продължителност на живота се увеличи от 30 години през 1949 г. на 77 години през миналата година, а разполагаемият доход на населението достигна 30 000 юана. Образованието също бележи значителен напредък – 99% от децата вече преминават през 9-годишното задължително училищно обучение.

Китай приветства все повече чуждестранни приятели да посетят красивия Синдзян, където да се насладят не само на красивата природа, но и на невероятните възможности за социално-икономическо развитие.