/Поглед.инфо/ Товарен влак, превозващ 1395 тона памук, отпътува от жп гарата Аксу в Синдзян-уйгурския автономен район за град Бинджоу в източната китайска провинция Шандун.

Отпътуването му бележи официалното стартиране на първия експресен влак за превоз на памук в Китай, осигуряващ нова логистична подкрепа за развитието на памучната индустрия в Синдзян.

Работейки със скорост от 120 километра в час, железопътната линия използва добре поддържани вагони с повишена скорост и прилага персонализирани планове за товарене за всеки склад, за да гарантира качеството на памука по време на транзита, съобщиха от китайската железопътна компания Урумчи Груп.

Новата експресна услуга прави превоза по-удобен за продавачите на памук и позволява на текстилните предприятия да коригират гъвкаво производство.

Ян Баофу, генерален мениджър на Китайската национална памучна борса, заяви, че бъдещите планове включват увеличаване на честотата на такива влакове и разширяване на маршрутите до Джънджоу в централната провинция Хънан и Шанхай, което допълнително ще намали логистичните разходи за индустриалната верига.