/Поглед.инфо/ На 25 март в Абу Даби се проведе специалното издание за ОАЕ на глобалния диалог „Китай през пролетта: Развитието на Китай – възможности за света“, организирано съвместно от Китайската медийна група (КМГ), Посолството на Китай в ОАЕ, Генералното консулство на Китай в Дубай и Центъра за проучвания и консултации на ОАЕ. Директорът на КМГ Шън Хайсюн произнесе видеообръщение. В събитието участваха над 50 гости от бизнес, академичните среди и медиите на Китай и ОАЕ.

В речта си Шън Хайсюн заяви, че според глобално проучване, проведено от CGTN, над 80% от анкетираните са оценили високо „концепцията за висококачествено развитие на китайската икономика, която определя тенденциите в световното икономическо развитие“, като тя внася повече стабилност и положителна енергия в днешния нестабилен свят.

„КМГ е готова да използва своите предимства в областта на първокласната интегрирана комуникация, технологичните иновации и медийните ресурси, за да спомогне за по-доброто разпространение на ползите от китайската модернизация в целия свят“, заяви още Шън Хайсюн.