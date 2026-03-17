/Поглед.инфо/ В новата фаза на екзистенциален сблъсък между САЩ и Иран, Техеран мобилизира своята „Ос на съпротивата“. Докато Хизбула и иракските групировки вече атакуват, йеменските хути проявяват неочаквана сдържаност по отношение на ключовия проток Баб ел-Мандеб. Анализът на Геворг Мирзаян разкрива сложните геополитически причини зад това тактическо изчакване.

Новата ера на Моджтаба Хаменей и „Оста на съпротивата“

Настоящият конфликт между Съединените щати и Иран вече не е просто регионално търкане, а се превърна в екзистенциална битка за оцеляването на Ислямската република. За разлика от ограничените сблъсъци през пролетта на 2025 г., днес Техеран действа с цялата си мощ и решителност. Новият лидер на страната, Моджтаба Хаменей, заложи на пълна мобилизация на своята мрежа от пълномощници, известна като „Оста на съпротивата“. Тази сложна структура от движения и военизирани групи в Близкия изток е създадена с една основна цел: да прокарва иранските интереси в мирно време и да служи като преден отряд в случай на голяма война.

Реакцията на апела от Техеран бе мигновена в няколко посоки. Ливанската организация „Хизбула“ и редица радикални групировки в Ирак вече активно участват в бойните действия, нанасяйки удари по израелски и американски военни обекти. На този фон обаче прави впечатление поведението на йеменското движение „Ансар Аллах“ (хутите). Въпреки че притежават потенциала да парализират световната търговия, те засега ограничават участието си предимно до вербални заплахи и масови демонстрации по улиците на Сана.

Военният феномен на Йемен: Най-добрите воини сред арабите

За да се разбере защо хутите са толкова важен елемент в иранската стратегия, трябва да се погледне към техния уникален боен капацитет. Анализаторите на Поглед.инфо напомнят, че йеменците исторически са смятани за едни от най-коравите воини в арабския свят. Суровите природни условия, в които оцеляват от векове, са изковали в тях изключителна издръжливост и боен дух. Фактът, че свръхбогатата Саудитска Арабия, подкрепяна от западни технологии, не успя да ги победи в продължение на десетилетие след 2015 г., е най-категоричното доказателство за тяхната военна ефективност.

Хутите не са просто „прокси“ на Иран; те са субект със специфична география и огромен арсенал. Техният контрол над изхода на Червено море към Индийския океан – протока Баб ел-Мандеб – ги превръща в пазители на една от най-важните артерии на световната икономика. Чрез този проток преминава огромна част от доставките за Европа и Азия през Суецкия канал. Въпреки разполагането на хиперзвукови ракети и способността им да удрят саудитските нефтени полета, хутите в момента държат пръста си на спусъка, без да го натискат.

Китайският фактор и автономността на Сана

Една от основните причини за сегашната сдържаност на хутите се крие в тяхната политическа специфика. За разлика от „Хизбула“, която е идеологически и финансово обвързана с концепцията за „велаят е-факих“ (върховната власт на иранския лидер), хутите в Йемен запазват значителна доза автономност. Те не се възприемат като подчинено поделение на Техеран, а по-скоро като стратегически съюзници и партньори.

Освен това в уравнението се появи нов глобален играч – Китай. Пекин, в стремежа си да подсигури своите търговски пътища, започна активно да инвестира в Йемен и да установява контакти с ръководството в Сана. За хутите това означава нов покровител, чиито икономически интереси изискват стабилност на морските превози. Дипломатическият натиск на Китай и желанието на хутите да не се превръщат в обект на глобална омраза чрез затваряне на протока играят ключова роля в сегашното им поведение.

Вътрешните рискове и страхът от обединена коалиция

Геополитическата логика сочи, че хутите са изправени пред деликатен баланс. Те не контролират целия Йемен, а враждебните към тях местни групировки, подкрепяни от Рияд, само чакат удобен момент за реванш. Една радикална стъпка, като пълното блокиране на Баб ел-Мандеб или масирана атака срещу арабски нефтени инсталации, би могла да обедини не само регионалните сили, но и целия свят срещу тях.

Както подчертават експертите на Поглед.инфо, има огромна разлика между това да атакуваш кораби в знак на солидарност с Газа (което им носи симпатии в ислямския свят) и това да влезеш в директна война заради Иран. Много йеменци, макар и настроени антизападно, гледат на Иран като на поредната чужда сила, опитваща се да диктува съдбата им. Освен това, ударите от 2025 г., нанесени от САЩ и Израел, сериозно засегнаха командния състав и складовете на движението, което ги прави по-предпазливи в разходването на ресурси.

Стратегическият резерв на Техеран

В крайна сметка, Иран разбира, че не бива да изиграва всичките си карти едновременно. Хутите и протокът Баб ел-Мандеб са „златният коз“, който се пази за момент, в който оцеляването на самия ирански режим ще бъде заложено на карта. Иранските стратези предпочитат да държат САЩ в състояние на постоянно напрежение, без да предизвикват тотална икономическа катастрофа, която би могла да форсира масирана сухопътна операция срещу тях.

Засега Техеран успява да поддържа конфликта в „контролирана“ фаза. Способността на хутите да затворят протока действа като мощно сдържащо средство срещу Вашингтон. Това е заплаха, която тежи повече, докато не е изпълнена. В този сложен шахматен мач, Абдул-Малик ал-Хути и неговите бойци остават в готовност, чакайки заповед, която може да промени облика на световната търговия за броени часове.

