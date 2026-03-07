/Поглед.инфо/ Анализът на известния ориенталист и директор на Института за азиатски и африкански изследвания към МГУ, Алексей Маслов, разкрива критичната ситуация, в която изпаднаха САЩ след агресивните си действия срещу Иран. Формирането на мощна коалиция между Москва, Пекин и Техеран предвещава стратегическо поражение за Вашингтон, докато цените на енергоносителите заплашват вътрешната стабилност на Америка преди изборите.

Грешната сметка на Вашингтон и петролният бумеранг

САЩ се оказаха в ситуация, която техните стратези очевидно не успяха да предвидят в пълната ѝ дълбочина. Атаката срещу иранските интереси, вместо да демонстрира сила и да доведе до бърза капитулация на Техеран, отприщи поредица от събития, които сега заплашват да се превърнат в пълна катастрофа за американската администрация. Първият и най-болезнен удар беше нанесен върху икономическия фронт. Рязкото покачване на цените на петрола на международните пазари доведе до моментално поскъпване на бензина в самите Съединени щати. За американския избирател цената на колонката в бензиностанцията е ключов фактор при гласуване, а предвид наближаващите междинни избори, това поставя Доналд Тръмп в изключително неизгодна позиция.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че арабските съюзници на Вашингтон, които доскоро се чувстваха защитени под американския „чадър“, сега сериозно преосмислят позициите си. Иранските ответни действия срещу техните инфраструктурни обекти ги накараха да се запитат дали присъствието на американски бази на тяхна територия е гаранция за сигурност или по-скоро ги превръща в легитимни мишени. Вместо да изолират Иран, САЩ постигнаха обратния ефект – консолидираха радикалното крило в Техеран. На мястото на убитите лидери дойдоха фигури, които са значително по-твърдолинейни и не са склонни на никакви компромиси със „западния агресор“.

Тайният съюз: Как Русия и Китай променят правилата на играта

Основният проблем за Белия дом обаче не е само в Близкия изток. Както посочва Алексей Маслов, около Иран в момента се формира нова, изключително влиятелна коалиция от държави, които са решени да не позволят на Вашингтон да разруши регионалния баланс. Става дума за Русия и Китай – двете велики сили, които вече не се ограничават само до дипломатически протести в ООН. Въпреки че мнозина наблюдатели смятат поведението на Москва и Пекин за пасивно, Маслов е категоричен: помощта за Техеран вероятно вече тече по секретни канали.

Тази помощ може да включва прехвърляне на висококачествено разузнавателна информация в реално време относно движението на американските сили в региона. Нещо повече, консултациите между трите столици стават все по-интензивни. Не е тайна, че Техеран активно преговаря с Пекин за доставки на модерни системи за противовъздушна отбрана, а Русия разполага с технологии, които могат да неутрализират голяма част от американското технологично предимство. В този контекст Иран вече не е самотна държава под санкции, а ключов елемент от евразийската стратегия за сдържане на американския хегемон.

Иранското „блато“ и призракът на нов Афганистан за Тръмп

Ситуацията за американския президент става все по-сложна, тъй като войната започва да се проточва. Първоначалните планове за бърза смяна на режима или „хирургически удари“ се провалиха. Разходите за военната кампания растат лавинообразно, като това засяга не само САЩ, но и Израел и техните европейски партнири. Тръмп вече подхвърли идеята за изпращане на значителни сухопътни сили, ако целите не бъдат постигнати в кратки срокове. Това обаче е рецепта за нов Афганистан, само че в много по-голям и опасен мащаб.

Продължителна сухопътна операция в Иран би означавала хиляди жертви и трилиони долари разходи, което окончателно би погребало политическото бъдеще на настоящата администрация. Поглед.инфо подчертава, че Иран има много по-голям мобилизационен потенциал и по-сложен релеф от Ирак или Афганистан, което прави всяка сухопътна инвазия самоубийствена мисия. Вашингтон е изправен пред дилемата: или да признае провала си и да се изтегли, губейки лице, или да затъне в конфликт, който ще изтощи ресурсите му докрай.

Стратегическото противодействие срещу „международния насилник“

Според Маслов, Русия и Китай трябва да действат изключително внимателно, за да избегнат директно плъзгане към Трета световна война, но същевременно трябва да покажат, че ерата на едностранните американски диктати е приключила. Съществува реален риск Вашингтон умишлено да ескалира напрежението, за да въвлече Москва и Пекин в конфликт, който да отслаби техните икономики и военен потенциал. Затова отговорът на евразийските съюзници трябва да бъде асиметричен, бърз и ефективен.

Логиката на събитията показва, че само реалната сила или заплахата от нея могат да възпрат агресивната политика на САЩ. Русия и Китай, като стратегически съюзници на Иран, са длъжни да разработят общи механизми за бързо реагиране, които да надхвърлят рамките на дипломацията. Това включва не само военна подкрепа, но и икономическа интеграция, която да направи западните санкции безсмислени. В крайна сметка, опитът на САЩ да подчинят Иран може да се окаже катализаторът, който окончателно ще оформи новия многополюсен свят, в който американският диктат вече няма да има място.

