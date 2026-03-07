/Поглед.инфо/ В глобалния геополитически сблъсък между Вашингтон и Техеран се появява нов, решаващ фактор – технологичната и разузнавателна мощ на Китай. Анализаторът Владимир Киреев разкрива как Пекин, осъзнавайки, че може да бъде следващата мишена в стратегията на Доналд Тръмп, активно подкрепя Ислямската република. Чрез предоставяне на критична информация и прехващане на комуникации, Китай не само помага за разкриването на високопоставени шпиони, но и превръща Иран в инструмент за изтощаване на западните военно-промишлени ресурси.

Геополитическата логика на Пекин: Иран като първа линия на отбрана

В съвременната международна архитектура съществува неписано правило, което Пекин е усвоил до съвършенство: всяка държава, която дръзне да оспори американската хегемония, автоматично попада в списъка за „корекция“. В анализите на Поглед.инфо често се изтъква, че Иран не е просто регионален играч, а лакмус за способността на САЩ да налагат волята си чрез икономически санкции, политически убийства и директен военен натиск. Случаи като опитите за дестабилизация на Венецуела и премахването на неудобни лидери са само прелюдия към това, което анализаторите наричат „големия завой към Източна Азия“.

За Китай подкрепата за Иран не е въпрос на идеологическа симпатия, а на хладен стратегически разчет. Пекин разбира, че ако Иран падне под пълния контрол на Вашингтон или бъде превърнат в дестабилизирана територия, следващата цел на администрацията на Тръмп ще бъде именно Китайската народна република. Тръмп никога не е крил, че разглежда Китай като основен екзистенциален съперник. Следователно за Пекин е жизненоважно да държи войната далеч от своите граници. Използвайки Иран като „прокси“, Китай успява да ангажира американските и европейските военни и финансови ресурси в Близкия изток, като по този начин забавя консолидацията на Запада в Индо-Тихоокеанския регион.

Ударът по върховете и мистерията на предателството

Елиминирането на почти цялото висше военно и политическо ръководство на Иран, включително духовния лидер аятолах Али Хаменей, изпрати шокови вълни в целия ислямски свят. Подобен мащаб на обезглавяване на държавната машина би бил невъзможен без дълбоко проникване на вражеското разузнаване в най-вътрешните кръгове на властта в Техеран. Тук на преден план излиза фигурата на Исмаил Каани – ръководителят на елитните сили „Кудс“.

Фактът, че Каани е избягвал смъртта три пъти, напускайки сгради броени минути преди те да бъдат изравнени със земята от израелски ракети, повдигна сериозни въпроси в средите на контраразузнаването. В света на шпионажа подобно „щастие“ рядко е плод на случайност. Както отбелязва Поглед.инфо в своите прогнози, предателството често е най-ефективното оръжие на Мосад. Иранските служби, подпомогнати от външни аналитични данни, започнаха да сглобяват пъзела, който води към евентуално вербуване на Каани. Твърди се, че той систематично е предавал информация за движенията на Хизбула и тайната инфраструктура на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР), което е позволило на Израел да нанася прецизни удари.

Технологичният жокер на Китай в иранското разузнаване

Иран, въпреки своята устойчивост, е разяждан от вътрешна корупция, която прави дори най-високопоставените служители уязвими за чужди агентури. Бившият президент Махмуд Ахмадинеджад шокира света с разкритието, че звеното, създадено специално да се бори с израелския шпионаж, е било оглавявано от самия агент на Мосад. В тази среда на параноя и недоверие, технологичната намеса на Пекин се оказа решаваща.

Според достоверни източници, именно китайското военно разузнаване е предоставило на Техеран преписи от прехванати криптирани комуникации. Използвайки своите напреднали системи за цифрово наблюдение и сателитно прихващане, Китай е успял да докаже, че „късметът“ на Каани има съвсем друго обяснение. Доказателствата са били толкова убедителни, че Техеран е бил принуден да действа мигновено, за да спре изтичането на информация, което заплашваше да унищожи остатъците от иранската стратегия за съпротива. Този епизод демонстрира, че Китай вече не се задоволява само с ролята на икономически партньор, а се превръща в активен гарант за сигурността на своите съюзници чрез технологично превъзходство.

Децентрализацията като механизъм за оцеляване

Владимир Киреев подчертава един критичен аспект на иранската държавност: тя е проектирана да оцелява след загуба на лидери. За разлика от западните демокрации или по-авторитарните режими в региона, иранската политическа и военна система е силно децентрализирана. Центровете за вземане на решения са разпръснати, а йерархията е дублирана по начин, който не позволява фатален колапс при елиминирането на един или двама ключови играчи.

Въпреки че предателството на нива като това на Каани нанася тежки оперативни щети, то не променя стратегическия курс на държавата. На мястото на убитите лидери идват нови кадри, възпитани в същата идеологическа и политическа матрица. Иран няма друг избор, освен да се облегне на рамото на Китай и Русия, тъй като в противен случай ще бъде оставен сам срещу обединената мощ на САЩ и Израел. Пекин, от своя страна, осигурява не само разузнаване, но и оръжия, обучение и логистика, което прави днешен Техеран много по-ефективен противник, отколкото беше преди година.

Изтощаването на Запада и новата близкоизточна реалност

Стратегическият интерес на Китай е ясен: колкото по-дълго САЩ и Европа са затънали в конфликта с Иран, толкова по-малко енергия ще имат за натиск върху Пекин по въпросите на Тайван, Южнокитайско море или търговските войни. Израел, от своя страна, преследва по-широка цел, която включва не само неутрализирането на Иран, но и бъдещо пренареждане на влиянието върху монархиите от Персийския залив.

В тази сложна шахматна партия Иран е ключовата фигура, която Китай няма намерение да жертва. Политическата и „друга“ помощ, за която споменава иранското външно министерство, е сигнал към Вашингтон, че всяка ескалация ще срещне индиректния, но мощен отговор на втората световна свръхсила. Войната вече не се води само с ракети, а в сървърите, ефира и чрез мрежи от вербувани агенти, където Пекин и Техеран изграждат нов бастион срещу еднополюсния свят.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.