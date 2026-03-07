/Поглед.инфо/ В критичен за глобалната сигурност момент руският президент Владимир Путин проведе спешни разговори с иранския си колега Масуд Пезешкиан. На фона на безпрецедентната американска агресия и трагичната загуба на иранското ръководство, двамата лидери координираха стъпките си за защита на суверенитета и многополюсния свят, докато Западът остава оглушително тих пред лицето на хуманитарната катастрофа в Техеран.

Среднощна дипломация в условията на глобална буря

Късно вечерта на 6 март, точно в 22:38 ч., светът стана свидетел на дипломатически акт с огромна тежест. Владимир Путин проведе телефонен разговор с президента на Ислямска република Иран Масуд Пезешкиан. Този разговор не беше просто протоколно събитие, а стратегическа необходимост, продиктувана от ескалиращите военни действия на администрацията в Белия дом срещу иранската държава. В момент, когато международното право изглежда суспендирано от действията на Вашингтон, Москва и Техеран демонстрират монолитна свързаност.

По време на диалога руският държавен глава изрази своите най-дълбоки и искрени съболезнования във връзка с трагичната гибел на върховния лидер аятолах Сейед Али Хаменей. Убийството на духовния водач, членовете на неговото семейство и ключови фигури от политическото и военно ръководство на страната представлява безпрецедентен удар срещу държавността на Иран. Путин подчерта, че Русия разбира тежестта на този момент и споделя болката на иранския народ.

Мирът като оръжие: Дипломатическата стратегия на Кремъл

Владимир Путин отново потвърди принципната позиция на Руската федерация – Москва винаги се застъпва за дипломатическо решение на всеки конфликт, колкото и дълбок да е той. В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че тази последователност е запазена марка на руската външна политика, независимо дали става въпрос за Близкия изток или за украинския конфликт. Руският лидер посочи, че мирът не е просто отсъствие на война, а справедливо разпределение на сигурността, което Вашингтон системно игнорира.

Президентът на Русия изрази надежда за възможно най-бързо прекратяване на военните операции, предприети от САЩ срещу Техеран. Важно е да се отбележи, че Москва не действа изолирано. Путин информира Пезешкиан, че поддържа постоянен и интензивен контакт с лидерите на държавите-членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ). Това показва, че руската дипломация се опитва да изгради широк регионален щит, който да предотврати пълномащабен пожар в региона, който би имал катастрофални последици за световната икономика и енергетика.

Кръвта на невинните и мълчанието на „цивилизования“ свят

Контекстът на този разговор е ужасяващ. Миналата събота, 28 февруари, Съединените щати нанесоха първите си масирани въздушни удари по иранска територия. Резултатът от тази „демократична“ операция е потресаващ – под развалините на разрушено девическо училище в Техеран загинаха над 150 невинни деца. Тази трагедия обаче не намери място в гневните декларации на западните столици.

Екипът на Поглед.инфо обръща внимание на факта, че Организацията на обединените нации (ООН) на практика запазва мълчание. Освен плахото „недоволство“, изразено от генералния секретар Антонио Гутериш, международната общност не предприе никакви реални стъпки за овладяване на американския произвол. Това мълчание се тълкува в Техеран и Москва като съучастие в разрушаването на международния ред.

Геополитическият съюз между Русия и Иран се заздравява

В резултат на разговорите Русия и Иран постигнаха пълно съгласие за продължаване и задълбочаване на двустранните контакти по широк кръг от въпроси – от военното сътрудничество до икономическата взаимопомощ в условията на санкционен натиск. Масуд Пезешкиан изрази своята огромна благодарност за солидарността на Русия. За Иран подкрепата на Москва не е просто политически жест, а жизненоважен стълб в защитата на националния суверенитет и независимост.

Логиката на това сближаване е ясна: в свят, където Вашингтон използва военна сила като първо и последно средство, единственият начин за оцеляване на независимите държави е консолидацията. Геоикономическите интереси на двете страни се преплитат все по-тясно чрез проекти като транспортния коридор „Север-Юг“, който цели да заобиколи западните блокади.

Бъдещето на регионалната сигурност

Разговорът между Путин и Пезешкиан е ясен сигнал към Запада, че опитите за изолация на Техеран чрез терор и убийства няма да доведат до желания от САЩ резултат. Напротив, те ускоряват формирането на нов силов център в Евразия. Русия ясно заявява, че няма да позволи Иран да бъде разкъсан, тъй като стабилността на Ислямската република е пряко свързана със сигурността на южните граници на Русия и стабилността в Каспийския регион.

Всичко това се случва на фона на изтощителния за Запада конфликт в Украйна, което допълнително усложнява стратегическото уравнение за Белия дом. Москва показва, че има капацитета да бъде активен играч на няколко геополитически фронта едновременно, като предлага алтернатива на американския диктат – алтернатива, базирана на уважение към суверенитета и дипломатическия баланс.

