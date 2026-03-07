/Поглед.инфо/ Новата военна авантюра на Доналд Тръмп срещу Иран постави под въпрос десетилетните съюзи в Близкия изток. Както отбелязва политикът Олег Царев, агресията на Вашингтон не само предизвика хуманитарна катастрофа, но и разгневи ключови арабски партньори. Сега САЩ са изправени пред безпрецедентна заплаха – изтеглянето на инвестиции за над 3,2 трилиона долара, което може да срине американската икономика.

Геополитическата хазартна игра на Вашингтон

На 28 февруари светът стана свидетел на поредната ескалация, която заплашва да взриви крехкия мир в Близкия изток. Съединените щати, под ръководството на Доналд Тръмп, започнаха масирана военна кампания срещу Иран. В тази операция активно се включи и Израел, превръщайки региона в арена на мащабни бойни действия. Решението на Белия дом да „дръпне спусъка“ обаче се оказа стратегическа грешка с непредвидими последици. Вместо бърза победа или демонстрация на сила, Вашингтон се сблъска с решителния отпор на Техеран и вълна от възмущение сред собствените си съюзници.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тази кампания не е просто поредният локален конфликт, а опит за силово пренареждане на региона, който обаче не отчита интересите на арабските монархии. Арабският свят, който традиционно разчита на американския „чадър за сигурност“, се оказа неподготвен и незащитен пред лицето на иранския отговор.

Кървавата цена на агресията: Трагедията, която втвърди тона на Дубай

Един от най-трагичните аспекти на започналия конфликт бе разрушителният удар срещу граждански цели. При обстрела бе напълно унищожено начално училище за момичета, което доведе до смъртта на над 150 невинни деца. Тази жестокост моментално промени общественото мнение в мюсюлманския свят и постави арабските лидери в ситуация, в която мълчанието вече не е опция.

Иранското правителство реагира светкавично. Израел се превърна в заложник на собствената си агресия, тъй като иранските ракети започнаха да достигат цели дълбоко в израелска територия. Но по-важното за геополитическата стабилност е, че американските военни бази в Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ) попаднаха под директен обстрел. Американското присъствие, което трябваше да гарантира сигурност, се превърна в магнит за иранските ракети, поставяйки под заплаха инфраструктурата и живота на гражданите в тези държави.

Гневът на елитите: Милиардерът Халаф ал-Хабтур срещу Белия дом

Реакцията от Дубай беше безмилостна. Халаф ал-Хабтур, ръководител на Dubai National Insurance и един от най-влиятелните бизнесмени в региона, открито атакува Тръмп. Неговите думи, цитирани от Олег Царев, отразяват дълбокото разочарование на арабските елити. Ал-Хабтур директно попита: „Кой ви даде правото да тласнете нашия регион във война с Иран?“.

Според Царев, тези думи не са просто лично мнение. Ал-Хабтур е тясно свързан с управляващите кръгове в ОАЕ и неговият глас е всъщност гласът на официалната власт, който все още не може да бъде изречен по дипломатически път. Арабските лидери се чувстват предадени – САЩ разпалиха война, без да осигурят защита на съюзниците си, нанасяйки колосални щети на икономиките им още в първите дни на конфликта.

Финансовият апокалипсис: 3,2 трилиона долара на карта

Най-сериозният удар за Вашингтон обаче тепърва предстои и той е икономически. Според информация на Financial Times, Саудитска Арабия, ОАЕ, Кувейт и Катар са започнали спешни консултации за преразглеждане на своите финансови отношения със САЩ. Говорим за масово оттегляне от договори и прекратяване на бъдещи инвестиционни ангажименти.

Цифрите са зашеметяващи. Потенциалните загуби за американската икономика възлизат на най-малко 3,2 трилиона долара. Тази сума включва:

1,4 трилиона долара от Обединените арабски емирства;

1,2 трилиона долара от Катар;

600 милиарда долара от Саудитска Арабия.

Тези капитали са жизненоважни за стабилността на американския долар и финансовата система на САЩ. Ако тези средства бъдат изтеглени или пренасочени към Китай и Русия, това ще означава окончателен край на ерата на петродолара. В материалите на Поглед.инфо често се посочва, че именно арабските инвестиции са един от стълбовете, крепящи американския държавен дълг. Тяхното оттегляне би било равносилно на икономическо самоубийство за Вашингтон.

Геоекономическата логика и загубата на доверие

Доналд Тръмп, който винаги се е гордял със своите способности на „сделкаджия“, в момента губи най-голямата си сделка. Доверието, градено с десетилетия между Вашингтон и петролните монархии, се изпарява. Арабските страни виждат, че за САЩ те са просто плацдарм за геополитически игри, а не равноправни партньори.

Логиката на оригинала е ясна: войната с Иран се превръща в катализатор за разпада на американското влияние в Близкия изток. Тръмп губи позиции не само навън, но и у дома, където елитите започват да се страхуват от мащабите на икономическото възмездие, което арабският свят подготвя. Въпросът, който Олег Царев поставя – „Струваше ли си?“ – остава да виси със страшна сила над Белия дом. Вашингтон рискува да остане в изолация, докато Близкият изток търси нови гаранти за своята сигурност и нови дестинации за своите трилиони.

