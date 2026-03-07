/Поглед.инфо/ Войната около Иран вече не е просто поредният конфликт в нестабилния Близък изток. Последните събития показват нещо много по-голямо – Русия и Китай постепенно започват да се включват в стратегическата игра около Техеран. Телефонният разговор между Владимир Путин и иранското ръководство, появилите се данни за китайска помощ при разкриването на високопоставен шпионин и нарастващата дипломатическа координация между Москва, Пекин и Техеран очертават нова геополитическа картина. В нея войната за Иран престава да бъде регионален конфликт и започва да се превръща в тест за бъдещето на световния ред.

Поглед.инфо винаги разглежда големите международни кризи като част от по-широката трансформация на глобалната система и новото разпределение на силите в света.

Тихият момент, в който войната престана да бъде регионална

Войните почти никога не започват в момента, в който се изстрелва първата ракета. Те започват по-рано – в стратегическите кабинети, в телефонните разговори между президенти, в тихите дипломатически сигнали, които променят равновесието на силите. Случващото се около Иран през последните дни бележи именно такъв момент. Момент, в който конфликтът в Близкия изток престана да бъде локална война и започна да се превръща в нещо много по-голямо – в геополитическа конфронтация между цели блокове от държави.

Дълго време Вашингтон разчиташе на една стара и изпитана формула. Тя беше проста: регионална война, изолирана държава противник, дипломатическа подкрепа от съюзниците и стратегическо превъзходство във въздуха и в информационното пространство. Така бяха водени войните в Ирак, в Югославия, в Либия, дори в Сирия в определени периоди. Същата логика стоеше и зад натиска върху Иран – постепенно изтощаване, санкции, удари по инфраструктурата и надеждата, че политическата система в Техеран рано или късно ще се пропука.

Но през последните дни нещо се промени. И това „нещо“ не е поредната военна операция, нито новата размяна на ракетни удари в региона. Истинската промяна е много по-дълбока. Тя се случва на нивото на голямата стратегия. Защото все по-ясно се очертава, че Иран вече не е сам.

Телефонният разговор между Владимир Путин и иранския президент не е просто дипломатически жест. В геополитиката подобни разговори се провеждат в моменти, когато се изработва обща позиция, когато се координират действия и когато се чертаят червените линии, които противникът не бива да преминава. Това е езикът на силата, но изразен чрез дипломатическия протокол.

Москва знае отлично какво означава евентуалното стратегическо поражение на Иран. Ако Техеран бъде пречупен, следващият натиск неизбежно ще се насочи към други геополитически пространства – Кавказ, Централна Азия, дори самата Русия. За Кремъл Иран не е просто партньор. Той е елемент от по-широката архитектура на сигурността в Евразия.

Но още по-интересна е ролята на Китай. Пекин традиционно действа тихо. Китайската стратегия рядко се проявява чрез шумни изявления или военни демонстрации. Тя се развива бавно, търпеливо и често почти незабележимо. Именно затова появилите се информации, че Китай е оказал помощ на Иран за разкриването на високопоставен шпионин, проникнал в иранските военни структури, имат значение, което далеч надхвърля рамките на една контраразузнавателна операция.

Подобно действие означава едно: обмен на чувствителна информация и реално стратегическо взаимодействие. А в света на голямата политика това е първата стъпка към нещо много по-сериозно – към съюз.

Китай прекрасно разбира, че Иран е ключов елемент в глобалния баланс на силите. Страната е не само регионална сила, но и ключова точка в инициативата „Един пояс, един път“, която трябва да свърже Азия, Близкия изток и Европа в нова икономическа архитектура. Ако този възел бъде разрушен, стратегическите планове на Пекин ще бъдат сериозно подкопани.

Затова Китай наблюдава внимателно случващото се. И затова, когато ситуацията започна да излиза извън контрол, Пекин започна да действа.

В този смисъл последните събития са много повече от поредната фаза на войната в Близкия изток. Те показват, че постепенно се формира нова геополитическа конфигурация. Русия, Китай и Иран започват да се държат не просто като партньори, а като държави, които имат общ стратегически интерес да спрат еднополюсната логика на световната политика.

Това не означава, че светът вече е разделен на два твърди блока, както беше по време на Студената война. Но означава, че линиите на новото противопоставяне започват да се очертават все по-ясно. И колкото повече се разширява конфликтът около Иран, толкова по-вероятно е тези линии да се превърнат в истински фронтове.

Именно тук се крие най-голямата опасност на настоящия момент. Защото когато регионален конфликт започне да привлича вниманието и участието на големите сили, той неизбежно престава да бъде регионален. Той се превръща в сцена, на която се решава бъдещето на световния ред.

Точно това се случва днес. Войната около Иран постепенно се превръща в тест за новата многополюсна система, която бавно, но неумолимо се ражда в международните отношения.

А когато подобни процеси започнат, историята показва, че те рядко могат да бъдат спрени.

Разузнавателната война – невидимият фронт на голямата геополитика

Историята на всяка война има два пласта. Единият е видим – ракетите, самолетите, разрушените градове, драматичните телевизионни кадри. Другият е скрит – светът на тайните служби, на агентурните мрежи, на информацията, която никога не достига до широката публика. Именно този невидим фронт често решава съдбата на конфликтите много преди първите битки да бъдат спечелени или загубени.

В случая с Иран този невидим фронт започва да се проявява с необичайна яснота. Разкриването на високопоставен военен, който е действал като шпионин в полза на Израел, не е просто поредният контраразузнавателен успех. Това е сигнал, че зад кулисите на войната се води ожесточена битка за информация, която може да промени стратегическото равновесие.

Защото подобни фигури – особено ако се намират на високо равнище в армията или в системата за сигурност – представляват не просто източник на сведения. Те могат да влияят върху решения, да забавят операции, да насочват противника към най-уязвимите точки на отбраната. В историята има безброй примери, в които една единствена „къртица“ е променяла хода на цели кампании.

Затова фактът, че Иран е успял да разкрие подобна фигура, има значение далеч отвъд самия скандал. Той показва, че иранската държава започва да затваря пролуките в собствената си система за сигурност. А още по-важно – че това се случва с помощта на външни партньори.

Информацията, че Китай е оказал съдействие за разкриването на тази агентурна мрежа, е особено показателна. Китайските служби за сигурност са известни със своята технологична мощ и с изключително развитите си системи за анализ на данни. Когато такава държава се включи в контраразузнавателна операция, това означава нещо много повече от обикновена дипломатическа подкрепа.

Това означава обмен на информация, достъп до технологични ресурси и създаване на доверие между службите за сигурност – нещо, което се изгражда само между държави, които имат дългосрочен стратегически интерес да работят заедно.

В този смисъл разкриването на шпионин в Иран е не просто вътрешен ирански епизод. То е част от по-широката картина на една разузнавателна война, която постепенно придобива глобален характер. Защото когато Китай се включва в подобни операции, това означава, че Пекин вече не наблюдава конфликта отстрани.

Китай започва да действа.

А когато Китай започне да действа, това винаги е част от много по-голям стратегически план. Китайската държавна машина не реагира импулсивно. Тя анализира, изчислява, подготвя и едва след това предприема действия. Затова дори ограничено участие на китайските служби в иранските контраразузнавателни операции трябва да бъде разглеждано като знак за промяна в геополитическата динамика.

Вашингтон също прекрасно разбира значението на подобни сигнали. За американската стратегическа общност най-голямото предизвикателство никога не е бил самият Иран. Истинското предизвикателство е възможността Иран да се превърне в част от по-широка коалиция, която да обедини ресурсите на няколко големи сили.

Именно затова разузнавателната война придобива толкова голямо значение. Тя е първият индикатор, че държавите започват да изграждат реални механизми за сътрудничество. Преди да се появят съвместни военни операции, преди да се създадат формални съюзи, винаги идва фазата на обмен на информация.

Това е етапът, в който се изгражда доверие.

И точно този етап изглежда започва да се развива между Китай и Иран, с внимателното наблюдение и вероятно участие на Русия. Ако този процес продължи, той може да доведе до нещо, което само преди няколко години изглеждаше почти немислимо – създаването на реална стратегическа ос между три държави, които доскоро предпочитаха да действат поотделно.

В такъв сценарий конфликтът около Иран престава да бъде просто регионална война. Той се превръща в арена на глобално съперничество, в което информацията, технологиите и тайните операции играят също толкова важна роля, колкото и ракетите и танковете.

И ако разузнавателната война е първият признак за подобна трансформация, то следващите събития може да покажат дали тази нова конфигурация на силите ще се превърне в устойчив геополитически факт.

Голямата стратегическа логика – защо Русия и Китай не могат да си позволят поражението на Иран

В международната политика има един прост, но безпощаден закон. Големите държави рядко се намесват в конфликти от сантимент или идеология. Те се намесват тогава, когато усещат, че на карта е поставена собствената им стратегическа сигурност. Именно през тази призма трябва да се разглежда постепенното включване на Русия и Китай в геополитическата игра около Иран.

За Москва въпросът има ясно измерение. Русия добре разбира какво означава разрушаването на една регионална сила чрез комбинация от санкции, военен натиск и информационна изолация. Кремъл видя този сценарий да се разиграва в Югославия, в Ирак, в Либия, а по-късно и в Сирия. Във всеки от тези случаи крайната цел беше не просто смяната на режим, а разширяването на стратегическото пространство на западния военнополитически блок.

Ако Иран бъде пречупен, геополитическата карта на Евразия ще се промени драматично. Огромният регион между Каспийско море и Персийския залив ще се отвори за нови военни бази, нови енергийни маршрути и нови политически конфигурации, които неизбежно ще отслабят позициите на Русия. От тази гледна точка за Кремъл Иран не е просто партньор или съюзник. Той е геополитическа бариера, която разделя руските южни граници от нестабилността на Близкия изток.

Затова и руската дипломация започва да действа все по-активно. Телефонните разговори, дипломатическите сигнали и демонстративната политическа подкрепа не са случайни жестове. Те са част от по-широка стратегия, която цели да покаже, че Москва няма да позволи едностранна промяна на баланса на силите в региона.

Но ако руската логика е до голяма степен отбранителна, китайската стратегия има още по-дълбоки измерения. За Пекин Иран е ключов възел в една от най-амбициозните геоикономически инициативи на XXI век – проекта за новия „Път на коприната“. Именно през иранската територия преминават едни от най-важните сухопътни маршрути, които трябва да свържат китайската индустриална мощ с пазарите на Близкия изток и Европа.

В този смисъл съдбата на Иран пряко засяга бъдещето на китайската глобална стратегия. Ако страната бъде дестабилизирана или превърната в зона на постоянен военен конфликт, целият проект за евразийска свързаност ще се изправи пред огромни препятствия.

Затова Китай наблюдава развитието на ситуацията с изключително внимание. Пекин знае, че прякото военно участие в подобен конфликт би било преждевременно и би създало опасна ескалация. Китайската политика традиционно избягва подобни рискове. Вместо това Китай предпочита да действа чрез по-фини инструменти – икономическа подкрепа, дипломатическо влияние и стратегическо разузнавателно сътрудничество.

Но дори и тази по-предпазлива стратегия показва едно ясно послание: Пекин не възнамерява да стои безучастно, ако бъде застрашен ключов партньор в Евразия.

Така постепенно започва да се оформя нова геополитическа конфигурация. Русия и Китай не създават формален военен съюз с Иран. Но действията им показват, че между трите държави се появява нещо много по-важно – съвпадение на стратегическите интереси.

Именно това съвпадение е най-големият кошмар за всяка еднополюсна система. Защото когато големи сили започнат да действат в синхрон, дори без формален съюз, балансът на силите започва да се променя.

Вашингтон прекрасно разбира тази логика. Американската стратегия в продължение на десетилетия се основаваше на принципа да се предотвратява именно подобно обединяване на евразийските сили. Веднага щом Русия, Китай и други регионални играчи започнат да координират своите действия, глобалното равновесие неизбежно се измества.

Точно затова случващото се около Иран има значение далеч отвъд самия регион. В този конфликт се преплитат интересите на големите сили, а всяко ново действие – било то дипломатически разговор, разузнавателна операция или икономическа подкрепа – добавя нов елемент към една все по-сложна стратегическа картина.

И ако тези процеси продължат да се развиват със същото темпо, светът може скоро да се изправи пред нова реалност – реалност, в която войната около Иран ще се окаже не просто регионален конфликт, а един от първите големи тестове за зараждащия се многополюсен ред.

Вашингтон между две опасности – отстъпление или глобална ескалация

Всяка голяма геополитическа криза има момент, в който основният играч се изправя пред труден избор. Именно в такъв момент се намират днес Съединените щати. Защото колкото повече се разширява конфликтът около Иран, толкова по-ясно става, че Вашингтон вече не воюва само срещу една регионална сила. Той започва да се изправя срещу цяла геополитическа конфигурация.

Това е ситуация, която американската стратегическа школа винаги се е стремяла да избегне. В продължение на десетилетия външната политика на САЩ се основаваше на принципа да се предотврати появата на мощна евразийска коалиция. Именно затова Вашингтон внимателно следеше отношенията между Москва, Пекин и Техеран, опитвайки се да поддържа дистанция между тези центрове на сила.

Но днес реалността започва да се променя.

Колкото повече се засилва натискът върху Иран, толкова по-силна става мотивацията на Русия и Китай да не позволят стратегическото му поражение. За Москва това означава риск от ново разширяване на американското влияние в южното направление. За Китай това означава възможна дестабилизация на ключовия коридор, свързващ Азия с Близкия изток.

Така се създава парадоксална ситуация. Опитът да бъде изолиран Иран започва постепенно да води до обратния резултат – до неговото включване в по-широка система от стратегически партньорства.

Именно тук се появява дилемата за Вашингтон.

Ако Съединените щати намалят натиска, това ще бъде възприето като признак на слабост. В света на геополитиката подобни сигнали могат да имат сериозни последствия – те окуражават противниците и разколебават съюзниците. Американската глобална система на влияние е изградена върху представата за решителност и способност за действие. Всяко отстъпление може да подкопае тази репутация.

Но ако натискът бъде засилен, рискът от ескалация нараства многократно. В такъв сценарий конфликтът около Иран може да се превърне в нещо много по-опасно – в точка на сблъсък между големите сили.

Историята показва, че именно подобни ситуации често водят до най-големите международни кризи. Когато няколко държави започнат да възприемат един и същ регион като жизнено важен за своите интереси, всяко действие се превръща в потенциален повод за по-широка конфронтация.

Днес Близкият изток започва да придобива точно такова значение. Той вече не е само регион на енергийни ресурси и локални конфликти. Той се превръща в кръстопът, където се срещат стратегическите интереси на три от най-големите сили на планетата.

За Вашингтон това означава необходимост от изключително внимателна стратегия. Американските анализатори прекрасно разбират, че директна военна конфронтация с държави като Русия или Китай би имала последствия, които трудно могат да бъдат предвидени.

Затова вероятно ще наблюдаваме сложна комбинация от натиск и ограничаване на ескалацията. САЩ ще се стремят да поддържат военното и политическото си присъствие в региона, но същевременно ще се опитват да избегнат действия, които могат да доведат до пряк сблъсък между големите сили.

Въпросът е дали подобен баланс ще бъде възможен.

Защото когато една война започне да се разширява и да привлича нови участници, тя започва да живее собствен живот. Решенията вече не се вземат само в кабинетите на политиците. Те се влияят от военната динамика, от общественото мнение, от натиска на съюзници и противници.

Именно затова конфликтът около Иран започва да изглежда все по-малко предсказуем. В него се преплитат твърде много интереси, твърде много стратегически планове и твърде много амбиции.

И ако досега този конфликт беше просто една от многото кризи на Близкия изток, днес той постепенно се превръща в нещо много по-значимо – в изпитание за цялата система на международните отношения, която се оформя в началото на XXI век.

Светът на прага на нова геополитическа епоха

Историята рядко предупреждава, когато започва нова епоха. Обикновено тя идва тихо – чрез поредица от събития, които на пръв поглед изглеждат като отделни кризи, но постепенно започват да се свързват в една по-голяма картина. Именно така изглежда и днешната ситуация около Иран. Това вече не е просто поредната война в неспокойния Близък изток. Това е един от онези моменти, в които се пренареждат линиите на глобалната политика.

В продължение на повече от три десетилетия след края на Студената война международната система беше доминирана от една основна сила. Съединените щати притежаваха военна, икономическа и технологична мощ, която им позволяваше да действат почти без стратегически ограничения. Конфликтите в Югославия, Ирак, Афганистан или Либия показаха именно тази реалност – способността на Вашингтон да определя правилата на играта.

Но светът постепенно започна да се променя.

Появата на нови икономически центрове на сила, възходът на Китай, възстановяването на Русия като геополитически фактор и укрепването на регионални държави като Иран започнаха бавно да подкопават еднополюсната структура на международните отношения. Това беше дълъг процес, който често оставаше незабелязан зад ежедневните новини и политическите скандали.

Днес обаче този процес започва да се проявява много по-ясно.

Случващото се около Иран е именно такъв момент на проявление. Тук се срещат интересите на различни сили, всяка от които има своя собствена визия за бъдещето на световния ред. За Съединените щати това е въпрос на запазване на глобалното влияние. За Русия това е въпрос на стратегическа сигурност и баланс на силите в Евразия. За Китай това е въпрос на икономически маршрути, енергийна стабилност и дългосрочни геополитически планове.

А за самия Иран този конфликт е въпрос на национално оцеляване.

Когато толкова много интереси се преплетат в един регион, той неизбежно се превръща в геополитически възел. Именно такива възли в историята често са се оказвали началото на по-широки трансформации в международната система. Те не винаги водят до големи войни, но почти винаги водят до ново преразпределение на силите.

Днес светът изглежда се намира именно в подобен момент на преход.

Войната около Иран може да се окаже само една от многото кризи на нашето време. Но тя може да се окаже и нещо много повече – първият сериозен тест за новата многополюсна реалност, която постепенно се оформя на глобалната сцена.

Ако Русия, Китай и други държави започнат да действат все по-синхронно, това ще означава, че епохата на еднополюсното господство постепенно отстъпва място на много по-сложна система от баланси и противодействия. Система, в която никоя сила няма да може да налага волята си без да се съобразява с останалите.

Подобна трансформация никога не се случва спокойно. Тя винаги е съпроводена от напрежение, кризи и конфликти. Но тя също така отваря и нови възможности – за нови съюзи, нови икономически маршрути и нови форми на международно сътрудничество.

Затова днешните събития около Иран трябва да се разглеждат не само като регионален конфликт, а като част от много по-широк исторически процес. Процесът, в който старият световен ред постепенно губи своята устойчивост, а новият все още търси своите окончателни очертания.

И именно в такива моменти се решава бъдещето на цели поколения.

Защото когато геополитическите пластове започнат да се разместват, историята рядко се движи бавно. Тя започва да ускорява своя ход.

