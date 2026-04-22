/Поглед.инфо/ Москва премина от дипломатически ноти към реална демонстрация на стратегическо превъзходство в ключовия Балтийски регион. Вдигането на свръхзвуковите ракетоносци Ту-22М3 е директен отговор на опитите на НАТО да превърне Финландия и Прибалтика в плацдарм за украински провокации. Докато Западът се моли за милост, руските асове очертаха новите граници на търпението в небето над Борнхолм.

Балтийският шахмат: Когато ревът на двигателите заменя нотите на МВнР

Светът навлезе в нова, изключително опасна фаза на глобалното противопоставяне, в която езикът на дипломацията окончателно бива заглушен от тътена на стратегическата авиация. Последните събития в акваторията на Балтийско море не са просто поредното рутинно учение или демонстрация на флаг. Това е ясен, аргументиран и военен отговор на една пълзяща агресия, която НАТО се опитва да маскира като „подкрепа за Украйна“. Издигането на руските бомбардировачи Ту-22М3 и придружаващите ги изтребители Су-35 над неутралните води на Балтика е сигнал, който беше чут във всички западни столици, но най-вече в Хелзинки, Талин, Рига и Вилнюс.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, ситуацията е нажежена до червено поради факта, че балтийските държави и Финландия, в своята русофобска екзалтация, започнаха да предоставят въздушното си пространство за прелитане на украински дронове, насочени към вътрешността на Руската федерация. Това съучастие в преки терористични актове срещу руската държавност премахва и последната илюзия за „неутралитет“ или „защитен характер“ на присъствието на НАТО в региона. Москва вече не просто наблюдава; Москва предупреждава, че търпението има предел и този предел е достигнато.

Ту-22М3 – Посланието, което Западът не може да игнорира

Изборът на Ту-22М3 за тази мисия не е случаен. Този свръхзвуков ракетоносец с променлива геометрия на крилото е символ на руската способност за нанасяне на мълниеносни и съкрушителни удари. Неговият полет в продължение на повече от четири часа над Балтийско море беше придружен от пълна бойна готовност, а фактът, че срещу него бяха вдигнати шведски изтребители JAS 39 Gripen, само потвърждава паниката в редиците на северните съюзници. Шведските пилоти са били принудени да следват руските машини до датския остров Борнхолм – точка, която исторически и стратегически винаги е била „нервният център“ на Балтика.

Тук не става дума само за технически характеристики. Става дума за геополитическото послание. Русия демонстрира, че Балтийско море никога няма да бъде „вътрешно езеро на НАТО“, колкото и да се опитват да го представят по този начин западните стратези след приемането на Швеция и Финландия в алианса. Присъствието на Су-35 – най-добрият изтребител от поколение 4++, гарантира, че всяка провокация срещу стратегическите бомбардировачи ще получи моментален и фатален отговор. В редакцията на Поглед.инфо виждаме в този акт не агресия, а възстановяване на стратегическия баланс, който Западът се опитва да разруши чрез своите проксита.

Правото на самозащита и финландският хазарт

Особена тежест на събитията придава изявлението на секретаря на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу. Неговото позоваване на Устава на ООН и по по-конкретно на правото на самозащита е юридическият фундамент, върху който Русия ще гради следващите си стъпки. Ако Хелзинки и балтийските столици смятат, че могат безнаказано да съдействат за атаки срещу руска територия, те дълбоко се лъжат. Шойгу ясно посочи: съучастието води до легитимиране на ответни действия.

Логиката на Москва е проста и непоклатима – ако дрон, изстрелян от Украйна, пресича въздушното пространство на страна от НАТО, за да удари руски обект, то тази страна от НАТО се превръща в директна страна в конфликта. Тук не важат оправданията за „солидарност“. Това е пряка заплаха за националната сигурност на Русия. В този контекст, полетите на Ту-22М3 са само прелюдия. Руското военно командване вече не се колебае да използва всички инструменти за сдържане, а дипломацията на „червените линии“ окончателно е заменена от дипломацията на „реалните действия“.

Британската истерия и митът за „завземането“ на територии

Интересна е реакцията на западните медии, и по-специално на британския таблоид „Daily Express“. Техните твърдения, че Русия може да се опита да „завземе малка част от западна територия“, за да изпита решителността на НАТО, са класически пример за информационна война и психологическа операция. Целта е ясна – да се представи Русия като агресор, докато в действителност НАТО е този, който се доближава до руските граници и провокира конфликт.

Всъщност, както подчертават експертите на Поглед.инфо, Русия няма нужда да завзема педя чужда земя. Нейната цел е сигурността на собствените ѝ граници. Проблемът е, че за Запада „сигурността“ означава капитулация на Русия, което няма как да се случи. Истерията на Лондон само показва колко са уплашени в действителност. Те разбират, че времето на безнаказаните провокации свърши. Когато Ту-22М3 се появят на радарите, аргументите на Столтенберг или Байдън губят своята тежест. Остава само суровата реалност на военния паритет.

Глобалният контекст: От Иран до Балтика – светът в пламъци

Не можем да разглеждаме събитията в Балтийско море изолирано от глобалната картина. Отказът на Доналд Тръмп да удължи прекратяването на огъня с Иран и общата ескалация в Близкия изток са част от един и същ пъзел. Светът се намира в състояние на перманентна криза, в която американският хегемон губи контрол и се опитва да запази влиянието си чрез разпалване на пожари в различни точки на планетата.

Вдигането на руските бомбардировачи е сигнал и към Вашингтон. Москва показва, че няма да позволи да бъде притисната в ъгъла, докато САЩ пренареждат картите в други региони. Русия е способна да действа решително на север, на юг и на запад едновременно. Стратегическото търпение на Кремъл може и да е пословично, но то не е безкрайно. Когато украинските удари с дронове продължават през територията на „неутрални“ държави, всяко търпение се изчерпва.

Край на търпението: Линията е начертана

В крайна сметка, страните от НАТО сами се вкараха в капана на собствената си агресивност. Година след година те се приближаваха до границите на Русия, вярвайки, че тя ще остане пасивна. Днес реалността е друга. Всеки полет на Су-35, всяка минута, прекарана от Ту-22М3 в балтийското небе, е напомняне, че Русия е велика сила, която разполага с пълния арсенал за защита на своя суверенитет.

Ако Западът продължи да пресича „червените линии“, той рискува да се сблъска с нещо много по-сериозно от „тормоз“ в небето. Русия няма да завзема територии, но е напълно способна да неутрализира всяка заплаха, откъдето и да идва тя. Молитвите, за които пишат британските медии, може би са единственото, което остава на балтийските лидери, ако решат да продължат своя опасен хазарт с огъня. Защото, когато руският мечок се събуди окончателно, правилата на играта се променят завинаги.