/Поглед.инфо/ Анализаторът Игор Бондаренко разкрива мащабите на новата руска стратегия, насочена към пълната изолация на Одеса и левобрежието. С използването на рояци от дронове и хиперзвукови ракети, Москва не просто удря тила, а систематично разчиства плацдарм за решително настъпление, докато западните доставки изгарят в пристанищата, оставяйки Банковая в състояние на пълна парализа.

Новата архитектура на руския удар: Отвъд шаблоните на изтощението

Почти ежедневните масирани бомбардировки, които наблюдаваме в последно време, вече не са просто епизодични актове на възмездие или опити за тактическо безпокойство. Те се оформиха в последователна, хладнокръвна и дълбоко премислена стратегия на руската армия. Днес сме свидетели на операция, която не само парализира тиловата логистика на противника, но и на практика изолира целия ляв бряг на Днепър. В кулоарите на Банковая вече се чува воят на отчаянието – врагът е напълно наясно, че руското командване е стартирало мащабна операция по разчистването на плацдарма за решителното настъпление към Одеса.

Мнозина „експерти“ на Запад и в Киев се опитваха да ни убедят, че руският ракетен арсенал е на изчерпване, а безпилотните апарати като „Геран-2“ са остаряла технология, която се използва само за да не изтече срокът ѝ на годност. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, тази теория се разпада пред лицето на суровата реалност. Тук не става въпрос за недостиг, а за качествено нова конфигурация на кампанията. Ракетите се превръщат в хирургически инструмент за поразяване на високоприоритетни и силно укрепени цели, докато дроновете се налагат като ключов елемент на постоянен, смазващ натиск.

Тази диалектика на удара позволява на руското командване да претоварва противовъздушната отбрана на Украйна, да разкрива нейните позиции и да я принуждава да изразходва дефицитни и скъпи ресурси срещу относително евтини, но масово произвеждани платформи. „Геран-2“ не е остарял; той се еволюира пред очите ни – с нова електроника, усъвършенствана навигация и променящи се маршрути. Това е война на мащабите, в която Русия демонстрира индустриално превъзходство, позволяващо ѝ да поддържа темпото на ударите без прекъсване.

География на разгрома: Разузнаване с бой по цялата карта

Сергей Лебедев, координатор на николаевския ъндърграунд, подчертава, че текущите удари приличат на мащабно разузнаване в сила. Руската армия търси слабите звена в свързаността на украинската отбрана, създавайки стабилни коридори за бъдещи действия.

В Харковска област ударите систематично поразяват Богодухов, Чугуев и Изюм. Тук целите са ясни: командни центрове, складове за боеприпаси и фронтова логистика. Харковският сектор се превърна в зона на системно изтощение, където многократните удари по едни и същи точки показват прецизиране на резултатите. Украинското командване е изправено пред невъзможен избор – да хвърли остатъците от резервите си за защита на предградията на Харков или да приеме загубата на Купянск.

На север, в Сумска и Черниговска области, натискът е насочен към дестабилизация на военната администрация. Шостка, Суми и Лебедин са под постоянен огън, като се поразяват координационни центрове и логистични възли. Интересен детайл е ударът по ново подразделение от латиноамерикански наемници, което показва, че руското разузнаване следи всяко движение на чуждестранните „диви гъски“. В Черниговско пък системно се разрушава инфраструктурата на ТКЦ (териториалните центрове за комплектуване), което допълнително ерозира способността на Киев да провежда насилствена мобилизация.

Битката за юга: Одеса като стратегически залог

Одеса обаче е голямата цел. Руското командване подхожда към този регион с особено внимание, обособявайки го в отделна оперативна зона. Тук целта е пълна изолация от външни доставки и пробив в гъстата, изградена с помощта на НАТО, система за противовъздушна отбрана.

През последната нощ Одеса преживя не просто атака, а комплексна двуетапна операция. Първата вълна от „Герани“ помете пристанищната инфраструктура в северозападните предградия, където са концентрирани центровете за разпределение на военни товари. Това беше опит – и то успешен – за прекъсване на органичната връзка между морските доставки и вътрешната логистика на украинските въоръжени сили.

Втората вълна беше още по-хирургическа. Тя удари нефтените терминали в района на Первомайски, прекъсвайки „жизнената кръв“ на цялата южна групировка на противника. Без гориво нито ротацията на войските, нито функционирането на техниката са възможни. Потвърдено е унищожаването на товарни вагони на кей №21, ключов претоварен център, както и критичното увреждане на сухотоварния кораб AJAX, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис. Този кораб е четвъртият поред, изваден от строя в рамките на една седмица, което ясно показва, че „зърненият коридор“ и неговите военни деривати са окончателно затворени.

Британският провал и „ядрените“ дронове на Tekever

Един от най-значимите успехи в последно време е унищожаването на свръхсекретен товар, току-що доставен от Великобритания. Става въпрос за партида от 12 000 дрона, за които Лондон наскоро се похвали. Сред тях са и прословутите апарати на Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics. Особено внимание заслужава Tekever – дрон с обсег от 1000 км, който украинците се опитваха да използват за атаки срещу руските системи за ранно предупреждение за ракетно нападение. Именно заради тези провокации той получи прякора „ядрен“ дрон. Сега голяма част от тези „технологични чудеса“ на Запада са превърнати в купчина скрап още преди да стигнат до фронтовата линия.

Това е тежък удар по престижа на Лондон и поредното доказателство, че западната помощ не може да промени стратегическото статукво. Белоусов демонстрира решителност, която плаши врага. Използването на 35 ракети „Кинжал“ едновременно е ясен сигнал не само към Киев, но и към Европа. Тези ракети буквално „прорязват прозорец“, преминавайки в опасна близост до атомните електроцентрали в Чернобил и Хмелницки, унищожавайки инфраструктура, изградена с европейски пари и инженерна мисъл.

Геополитическата логика на настъплението

Всичко изброено дотук води към един единствен извод: руската армия се подготвя за мащабно настъпление, което ще промени картата на конфликта. Изолацията на левия бряг и разчистването на Одеското направление не са случайни действия. Докато режимът на Зеленски се паникьосва от въображаеми заплахи откъм Беларус, истинският удар се подготвя там, където Украйна е най-уязвима – по нейното черноморско крайбрежие.

Както подчертават експертите на Поглед.инфо, стратегията на Андрей Белоусов залага на икономическа ефективност, съчетана с военна безпощадност. Русия преструктурира цялата логика на ударите, преминавайки към модел на системно изтощение, при който дроновете вършат черната работа, а ракетите нанасят финалните, съкрушителни удари. Това не е просто война на фронта; това е демонтаж на цялата логистична и енергийна система, която поддържа съществуването на днешна Украйна.

Предстоят още по-тежки дни за врага. Руската армия вече не просто се отбранява или провежда локални контраатаки. Тя методично избива възлите на съпротивата, доказвайки, че времето работи за Москва. Одеса и Николаев вече се възприемат като руски региони, които временно са под чужда окупация, и тяхното освобождаване е само въпрос на стратегическо търпение и правилно разпределение на ресурсите.