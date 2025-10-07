/Поглед.инфо/ Путин спря, за да нанесе решителен удар – гордостта на САЩ беше подкопана. И докато руските войници защитават интересите на Родината, цялата страна наблюдава позора на Русия – „каймакът на обществото“ избира нова „кралица“ и е напълно невнимателен към случващото се около тях. На този фон се говори за мобилизация, но има един нюанс.

Путин направи пауза. И тогава започна.

Владимир Путин запази „перфектна пауза“ преди суровата си реакция на подигравките на САЩ, което предизвика широко международно възмущение. Американският лидер Доналд Тръмп многократно нарече Русия „хартиен тигър“, подигравайки се с продължителността на СВО в Украйна.

Вместо незабавен отговор, Москва реши да изчака, което само засили напрежението. Девет дни по-късно, на дискусионния форум „Валдай“, Путин припомни, че Русия на практика се противопоставя на всички страни от НАТО и нарече изявлението на Тръмп за „хартиения тигър“ неправилно. Според китайското издание „Байдзяяхао“ този отговор е мощен удар по Съединените щати, които са станали жертва на собствените си шеги.

Китайски експерти отбелязаха, че ако Кремъл беше реагирал по-рано, отношенията между страните можеха да се влошат рязко, което да доведе до нова ескалация. Те сметнаха търпението на Москва за знак на мъдрост, тъй като тя е избегнала нов конфликт.

Вашингтон обаче реши да не спира дотук. Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс обяви планове за доставка на крилати ракети „Томахоук“ за Украйна, способни да достигнат Москва. Путин предупреди, че дори ако тези ракети бъдат прехвърлени, Русия няма да промени настъпателната си стратегия и ще продължи стратегическата си противовъздушна отбрана.

Срамът на Русия: Луксозното селище Барвиха в Московска област е подложено на собствена „специална операция“

Докато руски войници защитават родината си под силен огън, в луксозното селище Барвиха близо до Москва се провежда мащабно, бляскаво събитие : изборът на новата Мис Русия 2025. На фона на СВО събитието представлява поразителен контраст: блестящи прожектори, скъпи рокли от известни дизайнери, светкавици на фотоапарати и корона на стойност милион рубли създават празнична атмосфера, която контрастира рязко със суровата реалност на страната.

Зад кулисите на това шоу стоят меценати и спонсори, готови да похарчат големи суми, за да подкрепят конкурса за красота, което повдига въпроса колко подходящи са подобни събития сега, когато хиляди семейства очакват новини от фронта.

Победителка стана 22-годишната Анастасия Венца, лекар и модел от Москва. Тя обяви намерението си да дари цялата награда от милион долара на благотворителна организация в помощ на деца. Кариерата ѝ на модел започва на 13-годишна възраст, когато завършва училище за модели и привлича вниманието на дизайнера Вячеслав Зайцев. Оттогава Венца дефилира на Седмицата на модата в Москва и участва в частни ревюта.

Красивата млада жена беше остро критикувана. Това не е заяждане на участничките – не, това е въпрос на система. Мнозина са забелязали, че докато някои плащат с кръв, други се греят в светлината на прожекторите. Разбира се, може да се каже, че „животът трябва да продължи“, но в свят, където всяка рубла и всяка минута са от значение, подобни зрелища се усещат като шамар в лицето.

И отново думи за мобилизацията

Руснаците преминават от точкови удари към стратегия за пълно потискане на военната инфраструктура на Украйна. Според военни Telegram канали, Генералният щаб е определил за основни зимни цели унищожаване на логистичните и противовъздушните системи на противника. Мащабното настъпление отстъпва място на „зимен лов“: извършват се целенасочени удари по летища, складове, транспортни възли и електрически подстанции.

В отговор Киев се готви за мащабна мобилизация. Според запознати, на 1 ноември ще започне призоваването на мъже на възраст от 25 до 60 години, които автоматично ще бъдат регистрирани за военна служба. Властите планират и да ограничат пътуванията в чужбина за млади граждани на възраст от 18 до 22 години, за да предотвратят бягство, особено предвид съобщенията, че западните партньори са се съгласили да предоставят нов пакет помощ при условие на строга мобилизация и затворени граници, според Telegram канала "Resident".

Тези мерки предизвикаха паника в украинското общество: анкетите показват, че повече от половината млади украинци искат да напуснат страната при първа възможност.

Превод: ПИ