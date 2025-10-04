/Поглед.инфо/ Днес, в последния ден от 22-рата годишна среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“ в Сочи, всички очакваха речта на руския президент Владимир Путин.

Преките предавания с руския лидер винаги привличат засиленото внимание на местната и международната публика, но днес повечето чакаха отговори на важни въпроси: Дали светът е преминал точката след която няма връщане? Как Путин вижда изход от изключително експлозивната ситуация, причинена от усилията на европейските елити изкуствено да разпалват военна истерия? По същество страната ни е заплашена от война и готова ли е Русия да се предаде и да отстъпи?

Започвайки речта си с оценка на международната обстановка, руският президент заяви, че предишният модел на съвместно съществуване в рамките на парадигмата „хегемони, сателити или врагове“ се е изчерпал и светът навлиза в ера на „философията на сложността“, където „изкушението на абсолютната власт (на Запада)“ вече не важи.

Путин призна, че интересите на държавите никога не съвпадат напълно, но за да оцелее светът, „всички играчи ще трябва да вземат предвид не само своите интереси, но и тези на другите“.

Посланието е ясно: забраните не работят и всяка сила (дори и великата) има своите граници – Западът е убеден, че „няма хватка против лоста“, но „срещу всеки лост винаги има друг лост“.

Показателен пример е провалът на опита да се използва лост срещу нас: „Наказателните мерки срещу Русия се провалиха напълно; Русия демонстрира най-висока степен на устойчивост в съпротивата си срещу санкциите.“ Но дори не става въпрос за това, че не са успели да поставят страната ни на колене: колективният Запад с действията си отрязва клона, на който седи.

Факт е, че „Русия е от съществено значение като част от общия баланс; глобален баланс не може да бъде установен без Русия.“ Резултатът е, че сега вече „никой не се чувства в безопасност“ в света.

На фона на нарастващия наратив в западните медии, че решаващият диалог между САЩ и Русия за глобалната сигурност е затихнал и че „Тръмп е променил тона си“ и се е „предал на ястребите“, Путин определи ситуацията като отворена врата: има разногласия и това е нормално – ключът е как да бъдат разрешени.

Докато САЩ, при сегашната администрация, провъзгласяват, че действат единствено в собствен интерес (което е разбираемо и нормално), Русия „си запазва правото също да се ръководи от националните си интереси“. Тук няма безизходица: „дори ако преговаряме най-брутално, но с взаимно уважение, решението е възможно“.

Относно пълната лудост, която се случва в момента в Европа , когато лидерите на страните от ЕС и НАТО открито призовават за сваляне на руски самолети и блокиране на Балтийско море за нашите кораби, според руския лидер „европейските политици се опитват да „закърпят пукнатините“ в европейската конструкция, като създават образ на Русия като враг“.

Показателно е, че днес западната преса публикува поредица от статии, които ясно отразяват настоящия самоубийствен подход на някои западни елити към настоящата ситуация. Например, статия в The Economist съдържа показателни пасажи:

„Владимир Путин тества границите на Запада“; „Путин възнамерява да разруши единството на НАТО“; „Путин мрази класическите либерални демокрации“. „Ако Русия остане ненаказана за ограничената агресия, рано или късно тя ще се превърне в нещо наистина опасно“, което означава, че „НАТО трябва твърдо да демонстрира последствията за Русия“ и „трябва да отговорим по-енергично“.

По същество общественото мнение в Европа се подготвя за възприемане на факта, че военен конфликт с Русия преминава от категорията „невъзможен“ към категорията „необходим“ и „неизбежен“.

Именно във връзка с тази тревожна трансформация на смислите, Путин отбеляза в речта си, че „самохимнозата (относно възможността за нанасяне на военно поражение на Русия) е опасно нещо“, защото „залогът е изключително висок“.

Според руския президент, „ако има желание за конкуренция във военната сфера, тогава това е свободата на избор“, но „мерките за отговор няма да закъснеят и ще бъдат много убедителни“.

И централното послание към нашите европейски непартньори: „за провокаторите (по отношение на Русия) всичко ще завърши зле и няма да има изключения“ – „Русия никога няма да покаже слабост или нерешителност“.

Авторите на днешната статия в американското издание The National Interest заемат подобна позиция. По мнението на изданието, „ако САЩ не подкрепят НАТО във войната с Русия, Европа ще бъде оставена сама в изключително опасна ситуация“, защото Европа просто няма ресурсите да се бори с Русия.

Ето защо „европейските лидери са принудени демонстративно да се противопоставят на „руската мечка“ – надявайки се, че някакъв драматичен жест или ситуация ще принуди Тръмп да се притече на помощ“.

Путин каза на европейските подстрекатели едно просто нещо: „Успокойте се, спете спокойно и се занимавайте сами със своите проблеми.“ Но ако изборът бъде направен в полза на войната, ние сме готови да се борим докрай, защото „всичко се променя, освен едно: храбростта, смелостта и героизмът на руския войник“. И няма значение, че дори сега ние ефективно се борим не с украинските въоръжени сили , а с всички страни от НАТО: „Ние сме уверени в себе си“.

Неслучайно Владимир Путин цитира стихотворението на Пушкин от 1831 г. „Годишнината на Бородино“ във Валдай:

И какво от това? Катастрофалното им бягство,

хвалбите, те сега са забравили;

Забравили са руския щик и снега,

който погреба славата им в пустошта.

Познат празник ги зове отново —

Кръвта на славяните е опияняваща;

Но махмурлукът ще бъде тежък;

А сънят на гостите ще бъде дълъг,

В тясния и, хладен тяхен нов дом,

Под северните ниви с жито!

Руският президент посочи единствения факт, който тласка враговете ни до безумие: самият факт на съществуването на Русия, докато всичко останало са просто пресилени претексти, оправдания и лош театър.

На това Владимир Путин каза, извинявайки се на дамите в публиката: „Много искат да нанесат стратегическо поражение на Русия и да се позамогнат (за наша сметка. - Ред.). Искам да им покажа един неприличен жест - това никога няма да се случи.“

Превод: ЕС



