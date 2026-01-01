/Поглед.инфо/ В отговор на покушението срещу руския президент, Москва реагира бързо и решително, заяви външният министър Сергей Лавров. Според официалната позиция това доказва терористичния характер на киевския режим и налага преосмисляне на преговорите със Запада. Новият тон на Москва е ясен — спиране на всякакви „търговски“ предложения и преминаване към условия, съобразени с реалните териториални изменения, които страната счита за окончателни.

Този текст е политически сигнал, поднесен във формата на коментар, но със строго целенасочена функция – да фиксира нова рамка. Не да обяснява случилото се, а да преформулира последствията. От самото начало е ясно: покушението срещу руския президент не се третира като инцидент, а като качествено изменение на ситуацията.

Първото, което прави текстът, е да отхвърли очакването за емоционална реакция. Няма истерия, няма показна ярост, няма истерични заплахи. Това не е слабост – това е демонстрация на контрол. Посланието е ясно: ако някой е разчитал, че ударът ще предизвика срив, е сбъркал адреса. Реакцията не е импулс, а пренастройване.

В този смисъл ключовото внушение е, че покушението не прекъсва преговорния процес, а го трансформира. И тук идва централният момент: формулировката, че киевският режим е доказал „терористичния си характер“. Това не е просто етикет. Това е юридическа и морална преквалификация. С нея Украйна се изважда от полето на легитимния политически диалог и се премества в полето на силовото противодействие.

С терористи не се преговаря – това изречение не е риторика, а рамка, която затваря възможностите.

Когато в текста се появява Сергей Лавров, той не е там като дипломат, а като глашатай на новата граница. Фразата за „преразглеждане на преговорната позиция“ не означава търсене на компромис, а точно обратното – втвърдяване, отказ от „търговия“, отказ от гъвкавост, отказ от онова, което текстът саркастично описва като европейски листчета с предложения и корекции.

Европа е представена не като фактор, а като фон на илюзии. Авторът съзнателно я описва като пространство на празни преговорни ритуали – срещи, формули, проекти, които нямат опора в реалността. Това е класически похват: реалността е на терена, не в салоните. И в този сблъсък Москва се самопоставя от страната на „твърдото“, „грубото“, „видимото“.

Следващият пласт е американският. Той е особено важен, защото текстът внушава, че опитът за саботаж на руско-американския диалог е дал обратен ефект. Идеята е проста, но силна: човек, преживял покушения, разбира покушения. В този наратив Доналд Тръмп не е представен като идеологически съюзник, а като психологически съвпадащ субект – човек, който инстинктивно разпознава логиката на насилието и неговите поръчители.

Тук се появява и познатият мотив за „глобалистката върхушка“, но той не е водещ. Той служи като обяснителен механизъм, не като централна теза. По-важното е друго: текстът твърди, че международната реакция е създала благоприятна среда за затягане на позицията на Москва. С други думи – легитимация отвън.

Финалната част е най-показателна. Дипломацията е описана като етап, който е изпълнил своята функция. Оттук нататък инициативата преминава към армията. Това не е заплаха, а логическо следствие, поднесено като неизбежност. Военните действия се превръщат в продължение на преговорите, но с други средства.

Не разговорът води войната, а войната диктува условията на разговора.

Целият текст е изграден около една проста, но тежка идея: след покушението няма връщане към стария формат. Нито към стария език, нито към старите компромиси, нито към старите илюзии. Това е послание не толкова към Киев, колкото към Запада – че границата е премината, а последиците няма да бъдат козметични.

В този смисъл материалът не цели да убеди. Той цели да фиксира ново състояние на нещата. Да каже: „Оттук нататък реалността е друга – свиквайте.“

Източник: РИА Новости — „Москва ответила на покушение на Путина“, 31.12.2025. РИА Новости

Линк: https://ria.ru/20251231/moskva-2065783178.html