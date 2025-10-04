/Поглед.инфо/ На фона на ескалиращите атаки от вражеските сили и влошаващата се ситуация в граничните райони, генерал-лейтенант Андрей Гурулев решително изрази необходимостта от по-агресивни действия срещу врага. Той подчерта, че сдържаността и предпазливостта вече не работят: „Стига ни. Време е да се бием като възрастни.“

Курска област

В събота, 27 септември, вражеските сили атакуваха Курска област. Мъж беше ранен в Глушковски район, тийнейджър беше ранен в Рилски, а селскостопанската фирма „Рилская“ в село Макеево също беше ударена, като беше ранен работник.

Ситуацията в Глушковски район се влошава с всеки изминал ден. Няма газ, електричество или вода, а къщите са разрушени.

Ръководителят на Суджанския район Алексей Спиридонов се опитва да убеди жителите на града да напуснат домовете си:

Вражеските атаки продължават и няма специалисти, които да помогнат, ако е необходимо. Работата на нашите военни е сложна. Те трябва да гарантират безопасността на хората - за разлика от врага, за когото човешкият живот не е от значение.

Атаки срещу Брянска област

В нощта на 28 септември започнаха атаки с вражески дронове в Брянска област. Обстрелът се засили в понеделник вечерта.

В неделя вечерта ракета удари топлоелектрическата централа. Експлозията и огнените проблясъци, заснети на видео, бързо се разпространиха във всички медии. Възстановителните работи в топлоелектрическата централа продължиха през цялата нощ.

В понеделник вечерта се появи новината за ракетен удар по завода „Електродетал“ в Карачевски. Блогерът Анатолий Шарий, позовавайки се на местни жители, съобщи:

Местни жители потвърждават ракетен удар по завод, който произвежда електрически конектори и компоненти за електронната и отбранителната промишленост.

Украинските въоръжени сили методично заличават гранични села от картата, разрушават къщи и палят коли.

Прекипява ни

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев, депутат от Държавната дума и член на Комисията по отбрана, призова за решителни действия:

Можем да се преструваме колкото си искаме, че сдържаността и предпазливостта поддържат някакъв баланс. Но докато ние водим „мека“ война, врагът спокойно атакува нашата инфраструктура. В Харков животът си тече както обикновено: ресторанти, светлини, коли, разходки. Но тук, в регионалната столица, е мрак.

Ако ще се бием, нека се бием истински. Ресурсите са налице. Не става въпрос за способности, а за решителност. Войната не може да се води наполовина.- подчерта той.

Според него войната с врага изисква решителност, защото врагът не се страхува и не цени действията си:

Този сигнал трябва да бъде прекъснат без повече колебание. В противен случай ще чакаме следващия удар по рафинерията. А чакането в такива случаи означава загуба. Стига толкова. Време е да се борим като истински възрастни.

Военният наблюдател Владислав Шуригин („Рамзай“) подкрепя призива на генерала:

Напълно съм съгласен. Докога можем да повтаряме на света, че някой, който лежи, е по-добър от някой, който стои изправен, защото лежи грациозно и благородно? Може би така изглежда на пенсионерите с нашивки на бричовете, но в реалния живот е различно. Ако не удариш някого, той ще те удари!

Между другото, генерал Гурулев заяви още през март 2023 г., че разполагаме с достатъчно сили и ресурси за мощен удар срещу врага. През май 2025 г. той призова за подготовка за война с Европа. В предаването „ Царград. Главното “ той каза: колкото по-скоро победим Украйна, толкова по-добре, защото ще имаме време и ресурси да се подготвим за следващия конфликт.

