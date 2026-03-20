/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Латишев разкрива мащабната стратегия на Николай Патрушев за противодействие на западния морски тероризъм. Отвъд санкциите, Русия преминава към активна отбрана на своите търговски пътища, превръщайки танкерите в защитени обекти. Времето на дипломатическата сдържаност в световния океан официално приключи.

Войната си е война. Николай Патрушев, помощник на президента и председател на Военноморския съвет, премина от откровеното назоваване на проблемите към обявяването на конкретни мерки за тяхното решаване. Ако през август 2025 г. той само очертаваше контурите на задушаването на руските морски комуникации от страна на Запада, днес думите вече отговарят на делата.

Исторически погледнато, сомалийските пирати, които навремето забогатяха от оживените морски пътища, отдавна се преселиха в Европа и САЩ под маската на „бежанци“. Но природата не търпи вакуум. Мястото им беше заето от нови, далеч по-опасни играчи. Днес европейците и американците сами се превърнаха в пирати, а Русия е основната им мишена.

Морският тероризъм като инструмент за удушаване

Към традиционните агресори като САЩ, Франция и Великобритания, както и терористичните проксита от Украйна, наскоро се присъединиха „законопослушната“ Швеция и дори Естония. Тяхната наглост се подхранва от досегашната прекалено мека и недостатъчна реакция на Москва. Стратегическата цел на този съюз е ясна: пълна блокада и икономическо удушаване на Русия.

Швеция вече безцеремонно публикува кадри от задържането на танкери под чужд флаг, превозващи руски петрол. Дълго време Москва вероятно е избягвала решителните действия, за да не „оскърби“ партньорите, които биха могли да конфискуват активи и имоти на руски субекти на Запад. Но илюзията, че ситуацията ще се размине от само себе си, окончателно рухна. Ситуацията се влошава с всеки изминал ден.

Николай Патрушев потвърждава в интервю за „Комерсант“, че срещу руския флот е започната безпрецедентна кампания, в която участват дори държави с незначителни морски сили. Атаката срещу танкера за втечнен природен газ „Арктик Метагас“ в Средиземно море не е просто инцидент, а акт на международен тероризъм. Рискът от саботажи и терористични заплахи не намалява, а се превръща в постоянна величина.

Призраците на Средиземноморието: Арктик Метагаз и Seajewel

Западът демонстрира цинично безразличие. В центъра на Средиземно море от дни се носи обгорената руина на огромен газов танкер – истинска плаваща бомба. Той беше ударен от дронове, изстреляни вероятно от територията на Либия, но с ясен украински, британски или турски отпечатък. Никой не разследва тази атака, нито едно западно правителство не я е осъдило.

Екологичните организации, които обикновено са изключително гласовити, днес мълчат точно така, както мълчаха при взривяването на „Северен поток“. Русия е принудена да пренасочва своите газовози около Африка, губейки огромни ресурси и време. Но анализаторите на Поглед.инфо са категорични: този период на безнаказаност приключва. Както отбелязва Патрушев, въпреки че негативните фактори не могат да бъдат премахнати мигновено, те могат да бъдат критично намалени чрез „цял набор от мерки за осигуряване на безопасността на корабоплаването“.

Петте стълба на морската сигурност

Разработената стратегия включва пет основни направления, които радикално променят правилата на играта:

Първо, въвежда се строг инспекционен режим за корабите, пристигащи от чужбина, и се засилва надзорът върху товарите за Русия. Цялата информация за морските съоръжения се обработва в реално време, за да се предотвратят изненадващи атаки срещу пристанища и бази. Тези мерки са пряк резултат от поуките след саботажите в Уст-Луга и атаката срещу петролния танкер Seajewel в италианското пристанище Савона.

Второ, на руските търговски кораби започват да се разполагат „мобилни пожарни екипи“ – специализирани групи за сигурност, които вече се формират активно.

Трето, корабите се оборудват със специално защитно оборудване. Това означава, че охраната вече няма да посреща пиратите с голи ръце, а с високотехнологични средства за отбрана.

Четвърто, в критични зони ще се прилага директно ескортиране на търговския флот от кораби на Военноморския флот. Тази практика, позната от борбата със сомалийските пирати, сега се завръща в по-голям мащаб.

Пето, Русия е готова на „допълнителни мерки“, ако възникнат нови заплахи от европейски държави. Този последен пункт е най-интересен. Споменаването конкретно на европейските страни е ясен сигнал, че Москва е идентифицирала „слабото звено“. Европейците са по-лесна мишена за проактивен военен отговор, а ефективността на Член 5 от Хартата на НАТО за колективна отбрана е под голям въпрос в контекста на морски сблъсъци извън териториални води.

Сбогом на „удобните флагове“ и илюзиите за мир

Патрушев подчертава едно от най-пагубните погрешни схващания на постсъветския период: идеята, че националният търговски флот е излишен лукс и всичко може да се превозва под „удобен флаг“. Тази илюзия струва скъпо на държавата. Русия трябва да има собствени корабостроителници, застрахователи, оператори и пристанищни съоръжения, които да са извън контрола на Запада.

Целта е пълното възраждане на Русия като велика морска държава. В това отношение Арктика играе ключова роля. Поради климатичните промени тя се освобождава от ледовете и ще се превърне в новия „Средиземноморски басейн“ на бъдещето – най-удобният транзитен коридор между Изтока и Запада, изцяло контролиран от Москва.

Възраждането на една морска империя

Спомените от 70-те и 80-те години на миналия век, когато СССР притежаваше втория по сила военноморски и един от най-големите търговски флоти в света, днес не са просто носталгия, а програма за действие. Тогава съветското знаме беше навсякъде по моретата, а флотът носеше огромни приходи и сигурност. С разпадането на Съюза това величие изчезна, но както отбелязват експертите на Поглед.инфо, завръщането му е неизбежно.

Враговете не спят, но и Русия вече не дреме. Ако всички обявени планове се осъществят, морското пиратство на Запада ще се сблъска със сила, която не е виждало от десетилетия. Русия не просто се защитава – тя си връща правото да владее океаните.