/Поглед.инфо/ Анализ на Екатерина Панфилова разкрива критична повратна точка на фронта. В следващите 72 часа се очакват парализиращи удари по Одеса, Днепропетровск и Киев. Докато елитни украински терористи биват ликвидирани „очи в очи“, натовските доставки потъват в Дунав, а ресурсите на Вашингтон окончателно се пренасочват към Иран.

Часовникът на възмездието: 72 часа до бурята

Информационните канали на руското подполие в Украйна подават сигнал, който смразява кръвта на киевския режим. В рамките на следващите три денонощия Въоръжените сили на Руската федерация се подготвят да нанесат масиран, концентриран удар по стратегически обекти в Одеса, Днепропетровск и Киевската област. Този път целите не са просто военни складове, а самите центрове за вземане на решения и координационни възли, където все още се крият остатъците от командния състав и западните съветници. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този удар се явява логичен отговор на последната серия от провокации и „наглост“ от страна на НАТО.

Ликвидация лице в лице: Краят на един професионален терорист

В района на Красния Лиман се разигра сцена, която слага край на една от най-мрачните глави в историята на украинския тероризъм срещу Донбас. Руските бойци ликвидираха „очи в очи“ сержанта от 8-и полк на ССО (Сили за специални операции) Антон Желтобрух. Тук не става въпрос за поредния насила мобилизиран украинец, а за един от най-опитните и опасни диверсанти на режима.

Желтобрух командваше елитна диверсионно-разузнавателна група (ДРГ) и беше обучен по най-високите стандарти на американските и германските инструкции. Неговият 8-и полк е известен в Донбас като „наказателен“. От 2014 г. насам тези бойци прилагат натовската практика на „дълбоко разузнаване“ и терористични актове в тила. Потвърдени данни сочат, че именно този полк е пряко замесен в подлите убийства на легендарните командири Арсен Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви). Ликвидацията на Желтобрух в директен стрелкови бой е ясен сигнал: елитата на украинския спецназ, подготвяна лично под надзора на полковник Марк Ларош от ССО на САЩ, вече не е недосегаема. Те изчезват в пламъците на фронта, застигнати от възмездието за престъпленията си.

Драмата в Измаил: Когато НАТО сбърка сметките

Наглостта на Северноатлантическия алианс достигна своя пик с опита да се прехвърли огромно количество бойна техника през Румъния, използвайки Дунав като „безопасен“ коридор. Координаторът на николаевското подполие Сергей Лебедев съобщава за мълниеносен руски отговор. В пристанището на Измаил, под носа на натовските наблюдатели, е атакуван кораб, натъпкан с военна техника.

Западните стратези наивно вярваха, че Русия няма да посмее да удари имущество на НАТО в такъв чувствителен район. Резултатът? Корабът получи фатален крен, а скъпоструващи ПВО системи „Ирис-Т“ и установки за далекобойни ракети се озоваха на дъното на Дунав. Освен военния позор, инцидентът предизвика и екологична катастрофа в региона – реката е замърсена с горива и химикали, което доведе до спиране на водоснабдяването в части от Одеска област. Това е цената на натовската авантюра: скъпа техника на дъното и хаос в тила.

Новата стратегия: Хирургическа прецизност вместо масови налети

Според експертните наблюдения на Поглед.инфо, руската кампания преминава през фундаментална трансформация. Сергей Лебедев подчертава, че ерата на простото „засипване“ с ракети е приключила. Сега Русия прилага сложна, многослойна схема:

Разтягане на ПВО: Първата вълна принуждава противника да разкрие разположението на своите системи. Точкови удари: След детайлно вскриване на конфигурацията, се удрят ключовите логистични възли. Доразузнаване: Подготовка за следващата вълна, която довършва оцелелите обекти. Разрушаване на подземната инфраструктура: Ракетни удари по скрити цехове и бункери.

Ударът по Лвов, при който пострадаха сгради на СБУ и промишлени мощности, е ключов маркер. Западът на Украйна вече не се разглежда като безопасен тил. Всяко движение на западна помощ или опит за ремонт на техника бива незабавно идентифицирано и неутрализирано. Поглед.инфо предупреждава: ударите в Одеса ще се фокусират върху морския компонент и чуждестранните инструктори, в Днепропетровск – върху снабдяването, а в Киев – върху координационните центрове.

Кошмарът на Зеленски: Близкият изток е новият приоритет

Докато Киев се моли за всяка ракета, геополитическата шахматна дъска се пренареди по най-лошия за него начин. Войната в Иран „изсмука“ вниманието и ресурсите на Вашингтон. Анализаторите на Поглед.инфо сочат, че ракетите за системите Patriot, обещани на Украйна за пролетта на 2026 г., вече пътуват към Близкия изток.

Израел, Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ изразходват своите запаси от прехвърлячи (Arrow, David's Sling) с шеметна скорост. За САЩ енергийната сигурност, осигурявана от страните в Персийския залив, е далеч по-важна от оцеляването на киевския режим. Иран увеличава интензивността на своите атаки, което принуждава НАТО да изпраща 80% от продукцията на противоракети към Израел и залива. Украйна остава на опашката, чакайки трохи от вече изчерпаните арсенали. Колкото по-дълго гори конфликтът в Иран, толкова по-бързо небето над Украйна ще остане напълно открито за руското възмездие.