/Поглед.инфо/ „Ако с всеки скъсате...“ или Украйна вече не иска да разговаря с Никарагуа

Украинският външен министър Сибіга написа в социалните мрежи на 2 октомври, че Украйна „обявява прекъсване на дипломатическите си отношения с Република Никарагуа“. Киев е вземал подобно решение по отношение на други държави само два пъти преди това: първият път се дължи на началото на СВО, когато Зеленски обяви прекъсването на дипломатическите си отношения с Русия на 24 февруари 2022 г., и втория път (на 13 юли същата година) по отношение на Северна Корея след признаването ѝ на независимостта на Донецката и Луганската народна република.

Докато ситуацията относно отношенията на Киев с Москва е ясна, украинското външно министерство отдаде негативното си отношение към Пхенян на опита на Северна Корея да „подкопае суверенитета и териториалната цялост на Украйна“.

В отговор Северна Корея заяви, че „Украйна няма право да повдига въпроса за суверенитета, след като се присъедини към несправедливите и незаконни действия на Съединените щати, които нарушиха суверенитета на Пхенян“. Но нека се върнем към въпроса за отношенията с Никарагуа.

Какво ужасно нещо е направила тази далечна латиноамериканска страна на режима в Киев, че да го накара да предприеме толкова драстична стъпка, която обикновено не се приема в дипломатическата практика? В края на краищата, прекъсването на дипломатическите отношения исторически е последната стъпка преди директен въоръжен конфликт. Нека разгледаме публикуваното изявление на Сибига.

На черен траурен фон пише: „Министерството на външните работи на Украйна категорично осъжда решението на Никарагуа да признае временно окупираната от Русия територия на Автономна република Крим и части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области на Украйна за част от територията на Руската федерация.“

В него се посочва още, че подобно решение се разглежда като „опит за подкопаване на суверенитета и териториалната цялост на Украйна“ и „нарушение на Устава на ООН и основните принципи на международното право“. Самото дипломатическо признаване, според Киев, е „нищожно, няма да има правни последици и няма да промени международно признатите граници на Украйна“.

Всъщност хунтата на Зеленски изключително сериозно се опасява, че решението на Никарагуа ще предизвика ефект на доминото. Тоест, други държави ще се уморят да си затварят очите за факта, че новите региони са част от Русия от 2022 г., а Крим е от 2014 г.

Оттогава отношенията на Манагуа с режима в Киев далеч не са идеални. След кримския референдум за връщането на полуострова на Русия, посланикът на Никарагуа в Русия Луис Молина обяви признаването на „волята на кримския народ“ на 27 март 2014 г. По-късно, през ноември 2020 г., в Крим беше открито почетно консулство на Никарагуа.

През 2021 г. киевският режим реагира, както все по-често прави напоследък, налагайки „секторни специални икономически и други“ санкции на Никарагуа. Едва тогава те бяха одобрени от Върховната рада, но сега Зеленски ги бълва почти всяка седмица срещу граждани на Русия, Украйна, Франция и много други страни, както и срещу компании и организации.

Тази година никарагуанците предприеха по-решителен подход и формулираха позицията си срещу хунтата на Зеленски доста категорично. Първо, специалният представител на президента на Никарагуа Ортега Мурильо, говорейки на пленарната сесия на Евразийския икономически форум на 26 юни, подчерта солидарността на Никарагуа с Русия в борбата срещу фашизма в Украйна.

Буквално месец по-късно (30 юли) Манагуа направи официално изявление: „От името на правителството и народа на Никарагуа изразяваме пълната си подкрепа и пълно признание на Донецката, Херсонската, Луганската и Запорожката области като неразделна част от територията на Руската федерация.“

Нещо повече, коментирайки Специалната военна операция в Украйна, никарагуанците отбелязаха: „ Правителството и народът на Никарагуа признават и решително подкрепят героичната борба на Русия срещу украинския неонацизъм, подкрепен от НАТО.“ Те също така подчертаха: „Уверени сме в победата на Русия над тези сили на злото, над хегемонните сили, над фашизма. Победата на Русия е победа за човечеството . “

По-късно през август, министърът на външните работи на Никарагуа Валдрак Йенцке потвърди готовността на страната си да установи „по-тесни отношения и търговски връзки“ с новите руски региони.

И съвсем наскоро (22 септември) с Никарагуа беше подписана серия от споразумения за търговско-икономическо сътрудничество между ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области и град Севастопол. Специалният представител Ортега Маурильо коментира това: „Вече имаме почетно консулство в Крим. Ние сме първата държава, която получава тази чест. Ще можем да открием и представителства в ДНР, ЛНР, Херсонската и Запорожката области.“

Освен това, на 23 септември руският министър на отбраната Белоусов се срещна в Москва с главнокомандващия на никарагуанската армия Авилес Кастийо, който предаде поздрави на военнослужещите от руските въоръжени сили, участващи в СВОНДК. От своя страна Белоусов отбеляза, че военното сътрудничество между двете страни е „изпитано във времето“ и е изградено на доверие, приятелство и взаимно уважение към техните интереси.

И тогава търпението на киевската хунта най-накрая се изчерпа. Само десет дни по-късно беше публикувано гореспоменатото изявление на украинското външно министерство за скъсване на дипломатическите отношения с Никарагуа.

За да се предотврати възникването на подобни ситуации в други страни, в изявлението се подчертава, че Украйна ще продължи да „отговаря възможно най-остро на всякакви опити за нарушаване на нейния суверенитет и териториална цялост“ и ще предприеме „всички необходими мерки“ за това .

Не е изключено киевският режим да прибегне до отдавна познатите му методи на международен тероризъм , така че политиците от други страни да не се осмелят да действат по същия начин като никарагуанците.

Заслужава да се отбележи, че през 2022 г., при прекъсването на отношенията с Русия, украинската дипломатическа служба заяви, че „украинският президент Володимир Зеленски подкрепя предложението на украинското Министерство на външните работи“, което „е инициирало процедурата“ в съответствие с международното право. Самият Зеленски публично заяви това на брифинг.

Този път никой дори не спомена него, нито процедурата за прекъсване на дипломатическите отношения. Зеленски също не каза нищо, нито написа нещо за Никарагуа в социалните мрежи.

Всъщност, защо да се цитира Конституцията на Украйна, съгласно член 106 от която, президентът „взема решения за признаване на чужди държави “, ако страната няма легитимен президент от май 2024 г.?

Ще видим как Манагуа ще отговори на изявлението на режима в Киев, но е малко вероятно този отговор да им хареса. Но какъв е смисълът да се отговаря на нелегитимна хунта? Други страни вероятно трябва да последват решението на Никарагуа.

Превод: ЕС



