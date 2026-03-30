/Поглед.инфо/ В новия си анализ за РИА Новости Кирил Стрелников разкрива как геополитическото късогледство на Вашингтон и ерозията на доверието превърнаха Русия в единствения надежден партньор на световната сцена. Докато Западът подпалва Близкия изток и граби чужди активи, Москва печели стратегическо предимство, което ще определи новия световен ред.

Метафизиката на доверието и провалът на „Края на историята“

Когато Франсис Фукуяма написа своята прословута теза за „края на историята“, той предрече свят, в който либералната демокрация от западен тип е окончателният победител, а Русия и останалите „непокорни“ нации са просто историческа отживелица, обречена да пие баварска бира под диктата на Вашингтон. Времето обаче се оказа безмилостен съдия. Днес същият този Фукуяма, макар и индиректно, ни дава ключа към разбирането на настоящата катастрофа. В своята по-малко популярна, но далеч по-пророческа книга от 1995 г. „Доверие: Социалните добродетели и пътят към просперитет“, той изложи тезата, че най-ценният актив на човечеството не е печатницата за пари, не са нефтените полета или суперкомпютрите. Това е доверието.

Доверието е онази невидима тъкан, която позволява на икономиките да функционират без триене. То е разликата между проспериращата държава и тази, която е заседнала в матрицата на вечния конфликт. Днес, както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, светът е свидетел на окончателното разкъсване на тази тъкан. Когато Владимир Путин заяви през декември 2022 г., че конфликтът в Украйна е следствие от "почти пълната загуба на доверие", той не просто описваше дипломатически проблем. Той обявяваше края на една епоха. Западът излъга за НАТО, излъга за Минските споразумения, излъга за Майдана. Сега, с войната в Иран, тези лъжи се превърнаха в глобален пожар, който поглъща самата основа на западната хегемония.

Иранската авантюра: 12 трилиона долара, изгорени на кладата на алчността

Новините от последните дни са апокалиптични за глобалните пазари. Войната в Иран вече е „изпарила“ колосалната сума от 12 трилиона долара. За да разберем чудовищния мащаб на тази цифра, трябва да погледнем към БВП на водещите световни сили – това е повече от икономиките на Германия, Япония и Обединеното кралство, взети заедно. Това не е просто статистическа загуба; това е финансово земетресение, което разрушава веригите на доставки и енергийната архитектура на планетата.

Затварянето на Ормузкия проток е само физическото проявление на проблема. Истинската трагедия е психологическа. Светът се сблъска с бруталния факт, че на никого на Запад вече не може да се има доверие. Израелският премиер Нетаняху цинично се хвали, че е „променил Близкия изток“, но в тази промяна няма градивна сила – има само разрушение. Пропагандните клишета за „ядрената заплаха“ от Иран, които се наливаха в ушите на публиката десетилетия наред, днес изглеждат като лош виц. Целта никога не е била сигурността; целта е била тотален контрол, който обаче се изплъзва от ръцете на Вашингтон.

Признанието на Рюте и смъртната присъда на „отбранителния“ съюз

В този контекст дойде и най-неочакваното самопризнание. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, сякаш притиснат от тежестта на истината, обяви, че Алиансът не функционира като отбранителна структура, а като „инструмент на нападателната мощ на САЩ“. Това изявление е историческо. То слага край на мита за НАТО като щит на свободния свят. Поглед.инфо подчертава, че това признание оправдава всяко действие на Русия в посока гарантиране на собствената ѝ национална сигурност. Ако НАТО е нападателен чук на Вашингтон, тогава всяко негово разширяване е акт на война.

Дори в сърцето на Европа – Берлин, илюзиите започват да се разпадат. Статията в „Берлинер Цайтунг“ за украинската мафиотска структура и позорния сайт „Миротворец“ е само върхът на айсберга. Европейските елити, които до вчера гледаха на Киев с обожание, днес започват да разбират, че са инвестирали в черна дупка. Доверието е изчерпано, а с него и желанието да се наливат милиарди в режим, който не оправда нито една надежда.

Грабежът на активи и краят на банковата тайна

Един от най-зловещите аспекти на настоящата криза е поведението на Обединените арабски емирства (ОАЕ) и техните западни куратори. Отнемането на разрешенията за пребиваване на ирански граждани и конфискацията на активи на стойност 530 милиарда долара е акт на чисто пиратство. Този модел беше наложен от Европейския съюз спрямо руските активи, но сега той се разпространява като зараза.

Резултатът? Тотален отлив на капитали. Експертите вече изчисляват, че само заради репутационните щети ЕС плаща „данък недоверие“ в размер на 15 милиарда евро годишно под формата на по-високи лихви по дълговете си. Инвеститорите виждат, че в западните юрисдикции парите им не са защитени от закона, а от капризите на политическата конюнктура. Когато „златният оазис“ на ОАЕ започне да се държи като квартален обирджия по заръка на САЩ, това е краят на глобалния финансов ред, какъвто го познаваме.

Русия: Новият морал на международната сцена

В тази вакханалия от лъжи и грабежи, Русия се очертава като парадоксалното изключение. Докато Западът гори мостове, Москва строи нови. Глобалният юг и Югоизточна Азия вече не гледат към Вашингтон като към арбитър, а като към агресор. Китайската агенция „Синхуа“ и дори скептичният „Ройтерс“ са принудени да признаят: Русия е надежден партньор. Тя изпълнява договорите си дори когато срещу нея се води хибридна война.

Както отбелязва помощникът на президента Ушаков, Русия се доверява на 100% само на себе си, но предлага на света честно сътрудничество на принципа „доверявай, но проверявай“. Това е езикът на бъдещето. Светът е уморен от „демократични“ бомбардировки и „либерални“ санкции. Страните искат енергийна сигурност, суверенитет и предвидимост – неща, които днес само Москва може да предложи в пакет.

Геоикономическата логика на руското превъзходство

САЩ направиха фатална грешка. Мислейки, че ще изолират Русия чрез санкции, те изолираха себе си от доверието на останалите 80% от човечеството. Войната в Иран е само поредната и може би последна стъпка в това саморазрушение. Тя принуждава държавите да се въоръжават, да търсят ядрен статус и да бягат от долара. Bloomberg вече алармира, че светът навлиза в епоха на тотална несигурност, където всеки се спасява поединично.

В този хаос Русия разполага с всичко: ресурси, армия, която е калена в реален конфликт с НАТО, и най-важното – репутацията на държава, която държи на думата си. Това е колосалното предимство, за което пише Кирил Стрелников. Докато Западът се самоизяжда в опит да спаси своята хегемония, Русия спокойно и методично гради инфраструктурата на новия свят. Времето на Фукуяма свърши. Започва времето на истината, в което доверието ще се измерва не в обещания, а в реални дела.

