/Поглед.инфо/ Анализаторът Александър Бабицки представя мащабен поглед върху новата стратегия на Техеран, която удари в най-чувствителното място на глобалния елит. Атаките срещу центровете за данни на Amazon и Microsoft в Близкия изток не са просто военен акт, а геополитически трус, който разкрива уязвимостта на западните инвестиции и технологиите за изкуствен интелект, използвани за военни цели срещу Ислямската република.

Дигиталният фронт: Защо Техеран избра сървърите

Доскоро светът беше свикнал с новините за ракетни удари срещу военни бази или петролни танкери в Ормузкия проток. Когато Иран отговаряше на атаките на САЩ и Израел, целите бяха предвидими и логистично обясними. През март 2026 г. обаче ситуацията придоби качествено ново измерение. Техеран пренасочи огъня си към „дигиталното сърце“ на западния свят – огромните центрове за данни, разположени в Близкия изток.

На 1 март корпорацията Amazon потвърди, че нейните съоръжения в Обединените арабски емирства и Бахрейн са претърпели критични щети след ирански атаки. Само няколко дни по-късно, на 6 март, иранската агенция FARS съобщи за успешен удар по инфраструктурата на Microsoft Azure. Тези събития предизвикаха паника в технологичния свят, тъй като облачните услуги на глобалните гиганти се оказаха парализирани в целия регион. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че това е удар не просто срещу бизнеса, а срещу самата нервна система на съвременната западна икономика.

Двойната употреба на „цивилните“ технологии

Въпросът, който мнозина си задават, е защо Иран атакува привидно цивилна инфраструктура. Отговорът, предоставен от водещи ИТ експерти, е пределно ясен: в съвременната война понятието „цивилен център за данни“ вече не съществува. Тези обекти са технологии с двойно предназначение. Те осигуряват изчислителната мощ за изкуствения интелект, който Пентагонът използва за планиране на операции, картографиране и прецизно насочване на ракети и дронове.

Конкретни данни от американската преса сочат, че инструментът за изкуствен интелект Claude, разработен от компанията Anthropic, е бил активно използван при последните атаки срещу ирански обекти. Тъй като Anthropic използва облачните ресурси на Amazon, за Техеран унищожаването на физическите сървъри е напълно легитимна военна мисия. По този начин Иран прекъсва комуникационната линия между изкуствения интелект и крайните потребители на фронта, драстично намалявайки способността на западната коалиция да нанася прецизни удари.

Икономическият апокалипсис в пясъците на Близкия изток

Близкият изток, и по-конкретно страните от Персийския залив, през последните години се превърнаха в глобален център за ИТ инвестиции. Microsoft стартира програма за 15,2 милиарда долара в ОАЕ, а Amazon инвестира над 5 милиарда в Саудитска Арабия. Google и Oracle също вложиха десетки милиарди в изграждането на центрове за изкуствен интелект, примамени от обещанията за сигурност и ниски данъци.

Днес тези инвестиции са под прекалено голям риск. Експертите предвиждат масово изселване на технологичните номади и големите корпорации към по-безопасни дестинации като Индия или Индонезия. Според проучвания, цитирани от Поглед.инфо, индустрията за обработка на данни вече не разглежда Дубай като безопасно убежище. Когато физическата сигурност на сървърите не може да бъде гарантирана, целият модел на „дигиталния оазис“ се разпада. Глобалната дигитална индустрия губи не само пари, но и ценно време в надпреварата за изкуствения интелект, което забавя интеграцията на тези технологии в държавното управление на западните страни.

Прекратеният сън за „Близкоизточната Швейцария“

Дълго време монархиите от Персийския залив се опитваха да се позиционират като „новата Швейцария“ – неутрален, луксозен рай за глобалния капитал. Този проект обаче се оказа изграден върху пясък. Огромните финансови потоци, които се вливаха от Близкия изток към Вашингтон и Брюксел под формата на лобизъм, покупки на футболни клубове и луксозни имоти, сега ще пресъхнат. Регионът ще трябва да насочи ресурсите си към собственото си възстановяване.

Западният елит, който се надяваше да намери в Близкия изток убежище от консервативните вълни в САЩ и социалните проблеми в Европа, е изправен пред нова реалност. САЩ вече не са абсолютно сигурното пристанище, а Европа е раздирана от миграционни кризи. Провалът на близкоизточния проект оставя глобалистите без стратегически щаб, откъдето да управляват своите ресурси.

Глобалният срив и краят на една илюзия

Събитията от последната седмица показват, че глобалната финансова и икономическа система е гигант с глинени крака. Оказва се, че е достатъчно да се затвори един проток, да се атакуват няколко танкера и да се извадят от строя няколко центъра за данни, за да изпадне световната икономика в колапс.

Иранският президент Масуд Пезешкиан с доза ирония се извини на съседите си за „причиненото неудобство“, заявявайки, че ударите са насочени единствено срещу израелските и американските интереси. Това „тролене“ обаче носи сериозно послание: Техеран е открил ахилесовата пета на Запада. Докато Доналд Тръмп се опитва да намери изход от капана, в който го вкара израелският премиер Нетаняху, дигиталните корпорации вече чукат на вратата на Белия дом. Техните загуби са колосални и те настояват за край на иранската авантюра. Въпросът е дали САЩ все още имат мощта да се измъкнат от тази война, без да загубят окончателно своето технологично и икономическо лидерство.

