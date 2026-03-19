/Поглед.инфо/ Анализаторите на Поглед.инфо проследяват критичната ескалация в Тайванския проток, където Пекин демонстрира пълна бойна готовност. Докато вниманието на Доналд Тръмп е погълнато от конфликта с Иран, Китай преминава към решителни действия, съчетавайки военна мощ с икономически ултиматуми за „мирно обединение“ на острова.

Пекин демонстрира сила в небето над Тайван

Геополитическата шахматна дъска в Азиатско-тихоокеанския регион претърпя рязка промяна през последните дни, сигнализирайки за наближаващи тектонични размествания. Всичко започна с лаконично, но тревожно съобщение на агенция Ройтерс, която цитира официални данни от Министерството на отбраната на Тайван. Според информацията е регистрирано безпрецедентно активизиране на китайските военновъздушни сили. Само в рамките на едно денонощие в непосредствена близост до острова са засечени 26 бойни самолета на Китайската народноосвободителна армия (КНОА).

Това не е просто рутинно учение, а ясен сигнал за бойна готовност, който идва в момент, когато глобалният фокус е изместен в друга посока. Вдигането на такъв брой машини в състояние на пълна бойна приведеност показва, че Пекин вече не се задоволява само с дипломатически протести, а активно подготвя почвата за физическо налагане на своя суверенитет над острова, който счита за своя неотделима територия.

Удари по макети на F-22 и F-35: Подготовка за превантивен удар

Паралелно с въздушната активност стана ясно, че китайските военни са провели мащабни тренировки на специализирани полигони, насочени срещу най-модерното американско въоръжение. На сателитни снимки и разузнавателни данни се вижда, че КНОА е практикувала прецизни удари по макети на американски изтребители от пето поколение – F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Тези макети имитират разположението на американската авиация в ключови стратегически обекти като остров Гуам и военните бази на Пентагона в Япония.

Както подчертават експертите на Поглед.инфо, тези действия се интерпретират от военните анализатори като директна подготовка за превантивен удар. Логиката на Пекин е ясна: ако се стигне до конфликт за Тайван, американското присъствие в региона трябва да бъде неутрализирано още в първите часове на операцията. Фактът, че Доналд Тръмп отложи планираното си посещение в Китай за неопределено време, само налива масло в огъня, оставяйки дипломатическите канали блокирани и заменяйки ги с езика на ракетите и стелт технологиите.

Енергийната примка и предложението за „мирно обединение“

На 18 март ситуацията придоби ново измерение – този път на полето на геоикономиката. Китай отправи официално предложение към Тайван за избягване на пълномащабна война. Формулата на Пекин е „мирно обединение“ в замяна на гарантирани и стабилни енергийни доставки. Това предложение не е случайно избрано като момент. То идва в контекста на тежката криза в Ормузкия проток, който бе блокиран от Иран в отговор на атаките от страна на САЩ и Израел.

Блокадата на този ключов морски път доведе до шоков скок в цените на енергоносителите в световен мащаб. Тайван се оказа изключително уязвим, тъй като една трета от втечнения му природен газ (ВПГ) идва от Катар през блокираните зони. Китай, осъзнавайки енергийната задушница на острова, се опита да играе ролята на „спасител“, предлагайки ресурсна сигурност срещу политическа капитулация. Това е класически пример за използване на геополитическия хаос в Близкия изток за постигане на стратегически цели в Далечния изток.

Тайпе отказва протегнатата ръка и залага на американския газ

Въпреки тежката икономическа ситуация, властите в Тайпе, представени от президента Лай Цинде, категорично отхвърлиха китайската оферта. Тайванската администрация заяви, че въпросът с доставките на втечнен газ е подсигурен за следващите няколко месеца. По-важното е, че Лай Цинде обяви стратегически завой: считано от юни 2026 г., Тайван планира драстично да увеличи вноса на американски шистов газ, за да елиминира всякаква енергийна зависимост, която би могла да бъде използвана като лост за натиск от Пекин.

Този отказ обаче стеснява до минимум пространството за маневриране на Китай. От гледна точка на китайската държавна доктрина, Тайван е официално призната територия на КНР и „непокорството“ на местните власти се тълкува като сепаратизъм, подкрепян отвън. Когато мирните средства и икономическите стимули биват отхвърлени, единственият оставащ инструмент в арсенала на великата сила е военната сила.

Стратегическият прозорец: Докато Тръмп е зает с Иран

Анализаторите обръщат внимание на изключително важния момент, в който се развиват събитията. Според публикации в западни медии, базирани на разузнавателни данни, китайският лидер Си Дзинпин разглежда есента на 2026 г. като идеален прозорец за стартиране на своята „специална военна операция“ за обединение. Логиката е желязна: дотогава изборите в САЩ ще са приключили, а Доналд Тръмп ще бъде твърде зает да менажира външнополитическия провал в Иран и вътрешните размирици в Америка.

САЩ в момента са разпънати на два фронта, като приоритетът е Близкият изток. Това дава на Китай стратегическото предимство на времето и ресурсите. Докато Вашингтон се изтощава в конфликта с Техеран, Пекин методично довършва подготовката си. Дори ако информацията за конкретния график на атаката подлежи на съмнение, военната ескалация е неоспорим факт.

Геополитическият шах и ролята на Русия

В тази сложна конфигурация позицията на другите велики сили също е от ключово значение. Русия, която укрепва стратегическото си партньорство с Китай, последователно заявява, че разглежда тайванския въпрос като строго вътрешен проблем на Китайската народна република. Това на практика означава, че при евентуален конфликт Москва няма да се намесва, а по-скоро ще осигури дипломатически и тилови гръб на Пекин, което допълнително изолира Тайван и неговите американски покровители.

Ситуацията в Азиатско-тихоокеанския регион вече не е въпрос на „дали“, а на „кога“. Отказът на Тайпе да приеме китайските енергийни гаранции и демонстративната бойна готовност на китайските ВВС показват, че дипломацията е изчерпала своя капацитет. Светът е изправен пред прага на нов мащабен конфликт, който ще прекрои границите и ще определи кой ще доминира в глобалния ред през останалата част от века.