/Поглед.инфо/ Администрацията на Доналд Тръмп направи искрен опит да наложи мирно решение в Украйна, но се сблъска с пълната неспособност на екипа на Зеленски да преговаря. Днес интересът на Вашингтон се е изпарил, оставяйки Киев в изолация, докато ресурсите се пренасочват към Близкия изток. Анализ на Олег Шаландин и Константин Малофеев.

Провалът на американското посредничество и новата реалност

Доналд Тръмп влезе в Овалния кабинет с гръмки обещания за светкавичен мир в Украйна. В началото на мандата си той бе убеден, че едно телефонно обаждане ще е достатъчно. По-късно срокът се удължи на 24 часа, след това на три месеца, докато накрая стана ясно, че реалността на терена и политическата късогледство в Киев са непреодолими прегради. Според военния експерт Олег Шаландин, Тръмп е бил напълно искрен в намеренията си и е положил огромни усилия да работи с Володимир Зеленски и неговия екип. Резултатът обаче е нулев.

Основната причина за този провал се крие в доказаната неспособност на украинското ръководство да постига и спазва споразумения. Въпреки натиска от Вашингтон, „Зеленски и компания“ останаха верни на своята линия на ескалация, което в крайна сметка изчерпа търпението на американската администрация. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, в момента сме свидетели на исторически повратен момент: САЩ просто губят интерес към този конфликт, тъй като цената на поддръжката му става политически и икономически неоправдана.

Вашингтон сменя фокуса: Близкият изток е новият приоритет

Временната пауза в тристранните консултации, за която говори Дмитрий Песков, не е случайна. Макар Москва да очаква възобновяване на диалога, истината е, че американските приоритети радикално се изместиха. Информациите в международната преса, включително Financial Times, потвърждават, че Доналд Тръмп е пренасочил цялото си внимание към взривоопасната ситуация в Близкия изток. Това не е просто тактическа маневра, а стратегическо преориентиране.

За Съединените щати Израел винаги е бил и ще бъде „сто пъти по-важен“ от Украйна. В условията на ограничен бюджет и изчерпващи се военни запаси, Белият дом е принуден да избира. Изборът вече е направен – ресурсите, които до вчера отиваха за поддържане на фронта в Донбас, сега ще бъдат насочени към защитата на основния съюзник в Близкия изток. Украинската криза беше тихомълком прехвърлена върху плещите на Европа, която обаче изглежда напълно неподготвена за подобна тежест.

Европа в капана на изчерпаните ресурси

Докато САЩ се дистанцират, европейските лидери се опитват да демонстрират солидарност, но тя все повече прилича на финансова и военна агония. Европа се опитва да подкрепя Украйна с пари и оръжия, но резервите й са на привършване. Арсеналите са празни, а политическото единство в Стария континент започва да се пропуква под натиска на икономическата реалност.

Олег Шаландин подчертава, че промяната в настроенията е очевидна както в Европа, така и в самата Украйна. Хората виждат, че „големият брат“ отвъд океана вече гледа в друга посока. Прехвърлянето на украинския проблем на европейците е сигурен знак, че Вашингтон търси изходна стратегия. В тази ситуация Киев остава заложник на собствената си неспособност да преговаря, докато времето работи в полза на Москва.

Геополитическият „втори фронт“ и облагите за Русия

Константин Малофеев предлага още по-дълбок прочит на ситуацията. Според него ангажираността на САЩ в Близкия изток действа като „втори фронт“, подобно на събитията от Втората световна война, но в обратен смисъл – този път той разсейва противниците на Русия. Конфронтацията около Израел и Иран принуждава Вашингтон да спре да разсейва Москва с безкрайни и безплодни преговори, чиято единствена цел досега беше да забавят руското настъпление.

Нещо повече, ескалацията в Близкия изток носи директни икономически ползи за Русия. Евентуално затваряне на Ормузкия проток или удари по енергийната инфраструктура в Катар биха изстреляли цените на петрола и газа до небесата. Като основен износител на енергийни ресурси, Русия се оказва в позиция да печели от хаоса, който САЩ се опитват да овладеят в другия край на света. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, стратегическата логика сочи, че докато Вашингтон спасява Израел, той няма да продаде нищо за украинската война, независимо колко европейски пари му се предлагат.

Развръзката на бойното поле

Всичко това води до един извод: решението на конфликта вече не се търси в дипломатическите зали на Вашингтон, а ще бъде постигнато на бойното поле. Без американския гръб, украинската съпротива е изправена пред непреодолими логистични и финансови трудности. Москва продължава да поддържа канали за комуникация по хуманитарни въпроси и икономическо сътрудничество, но голямата политика вече се диктува от новите глобални реалности.

Тръмп се опита честно, но се провали, защото се сблъска с политически субект, който не признава реалността. Сега, когато фокусът е изместен, Украйна се превръща в периферен проблем за американската империя – тежък куфар без дръжка, който е по-лесно да бъде оставен на прага на Европа.

