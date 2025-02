/Поглед.инфо/ Не може да вкарвате опонентите си в затвора, ако сте демократи! Това каза в унищожителната си реч на конференцията по сигурността в Мюнхен, която разтърси евроелита и бюрократите в Брюксел, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.



И докато лидерите на ЕС останаха като ударени с мокър парцал и шокирани от думите на Ванс, отвъд Океана долетя друга шокираща за тях вест - договорена е среща между Тръмп и Путин, която ще се проведе в Саудитска Арабия и която вероятно ще сложи край на войната в Украйна.



Започна ли челният сблъсък между САЩ и ЕС, както и пресушаването на блатото на Сорос в Европа, агенция ПИК потърси за коментар вещия познавач на световната политика Георги Марков. С него разговаря Ивайло Атанасов:

- Г-н Марков, казахте, че между Тръмп и ЕС ще има челен сблъсък. Отново познахте! Той вече е факт след речта на Джей Ди Ванс, която шокира лидерите на ЕС. Какво следва?

- Челният сблъсък е неизбежен, защото политиката на Доналд Тръмп само три седмици след неговата клетва, е като истинско торнадо и доведе до големи промени в Америка. Тя се различава коренно по всички въпроси от политиката на ЕС, който към днешна дата, продължава да следва сляпо политиката на Демократическата партия и разбира се на Александър Сорос.

Тръмп е категорично за мир в Украйна, а европейските лидери - за война до последния украинец. Те считат Зеленски за ангел, докато Тръмп каза, че той не е ангел.

Тръмп създаде специален орган за защита на християнството, докато лидерите на ЕС много отдавна неглижираха тази дума.

Да вземем и политиката на Тръмп спрямо миграцията и тази на ЕС, да вземем политиката му за цензурата и тази на ЕС, за джендър идеологията и тази на ЕС, за лудостта трети пол и тази на ЕС. Нека да вземем и отношението му към намесата на съдебната власт в политиката.

На практика, Тръмп неформално се разведе с ЕС, след като не им съобщи, че ще разговаря с Владимир Путин. Не им съобщи и какви са резултатите от разговора им. Между другото, срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се състои до 10 дни в Саудитска Арабия. Най-видни представители на Тръмп вече са в Рияд, за да договарят всички детайли за срещата, която няма да е последна между двамата. Те се разбраха са взаимни посещения в двете страни. Това на Тръмп в Русия вероятно ще е на 9 май - той вече има покана.

Речта на Ванс за мен беше очаквана, колкото и да изглеждаше шокираща за европейските лидери. Те не са свикнали да им се казва истината в очите, а той им каза много истини - и за жестоката цензура, и за подмяната вота на избирателите, и за опита да бъде забранена в Германия партията Алтернатива за Германия. Той им каза, че противници на ЕС не са нито Китай, нито Русия, а противник на ЕС е самият ЕС, който със своята неолиберална политиката и ислямизация на Европа, доведе континента за това трагично състояние.

- Какво ви е мнението за Ванс? След тази реч, мнозина видяха в него следващия президент на Америка...

- Ванс показа голяма класа, безупречна реторика и силна харизма. Най-вече показа честно и умно говорене. Тръмп същата вечер го похвали публично за думите му за цензурата в Европа, който всъщност е цензура на Сорос.

До следващите президентски избори в Америка е много рано още, но без съмнение, той ще е един от фаворитите. Важното обаче е друго - че зад Доналд Тръмп се създава един фантастичен тръмпистки отбор от млади хора. Ванс, Доналд Тръмп Младши, Рамасвани, много млад е министърът на отбраната Пийт Хегсет, вижте Тулси Габард, вижте прекрасната бивша губернаторка на Южна Дакота Кристи Ноем. Та тя направи страхотен удар, като шеф на вътрешните работи, след като успя да разкрие и задържи най-големия престъпник Пачеко, който безчинстваше в Бронкс. Цяла седмица в Ню Йорк нямаше убийство - нещо, което не се беше случвало от много отдавна.

Всички тези, които мислят, че вълната Тръмп и торнадото Тръмп ще отминат след 4 г., се лъжат дълбоко! Тръмпизмът ще бъде жив в следващите десетилетия. Той ще управлява Америка и ще има огромно въздействие върху света.

Да не говорим, че в този отбор е и Илон Мъск, който е истинска находка. Тук си заслужава да поздравя Доналд Тръмп Младши, който беше една от причините, Ванс да бъде взет за вицепрезидент.

- Много се говори, че ще има конфликт между Тръмп и Мъск?

- Да, говори се в неолибералните медии на Сорос. Те приемат желаното за реално. Основания да се мисли за конфликт няма. Истината е, че без Мъск, Тръмп нямаше да постигне тези епохални резултати, които стават най-вече със спестяването на трилиони долари на данъкоплатците в Америка.

За да покажат, че между тях няма раздор, всички читатели на Тръмп, могат да гледат по Fox news съвместното интервю на Тръмп и Ванс в Белия дом по тази тема във вторник.

- Утре в Париж ще се проведе среща между Макрон и европейските лидери на тема Доналд Тръмп. Те са сащисани, събират се, за да решат какъв отпор да му дадат и за войната, и за отношението му към ЕС.

- Макрон и Шолц през 2025 г. приличат досущ на Тодор Живков и Ерих Хонекер през 1989 г. Те не разбират, че има голяма промяна.

Много е смешно, че тези двама псевдолидери - и двамата преди избори, са си повярвали, че могат да опонират на Доналд Тръмп, да бъдат спасители на Европа и на Украйна. Как ще спасят клетата Украйна, когато не могат да спасят живота и здравето на клетите си граждани от миграцията на ножа? Вчера излезе ужасяващата новина, че след като беше отрязана главата на 2-годишно момченце и 41-годишен мъж преди време в Бавария, сега вече прегазването на десетки граждани в Мюнхен, доведе до смъртта на друго детенце и неговата майка. Никой обаче не пита как се чувства бащата на това детенце и мъж на убитата жена.

В момента в ЕС върви истеричен опит да се създаде клуб "Анти Тръмп“. В основата на този истеричен клуб е Доналд Туск - соросоид номер 1 сред премиерите в ЕС. Туск е известен със своята омраза срещу Тръмп.

Приглася му неговият външен министър Сикорски. Той е направо еталон за соросоидност. Неговата съпруга е американка и е в най-близкото обкръжение на Камала Харис, Байдън и компания.

В този хор се е включила и клета естонка Кая Калас, която каза, че без Европа, преговорите за мир са обречени. Тя иска и бой до последния украинец.

В тази компания ще бъде включен и злополучният премиер на Великобритания, който и като главен прокурор, като и министър-председател, допусна 12-годишни момиченца да бъдат изнасилвани и насилвани от пакистански банди. Той пък е толкова не на себе си, че наскоро изтърси, че Украйна можела да се справи сама с Русия. Трябва наистина да не си на себе си и след всичко, което Украйна представлява днес, да мислиш, че може да стане обрат във войната.

Тази седянка в Париж утре показва пълното безхаберие на хора като Макрон и Шолц. Тези двамата приличат на Тодор Живков и Ерих Хонекер през 1989 г. Хонекер на 10 септември с.г. написа писмо до унгарските власти да депортират десетките хиляди източногерманци, наводнили улиците на Будапеща. Още на другия ден Унгария отвори границите и така падна първата тухла от Берлинската стена.

ЕС не може да спечели войната с Тръмп, по никакъв начин! Ще бъдат жестоко наритани. Тръмп няма да работи с този ЕС. Трябва да се върнем и към нещо, което многократно и многократно съм казвал в ПИК - Тръмп счита сегашният ЕС за блато на Сорос с един-единствен християнски и консервативен остров - Унгария. Това са думи, казани на много висок глас многократно в кампанията му. Тръмп няма да се дистанцира от Европа, а ще работи да се пресуши това блато.

- Ама то май започна в Германия, след като безпрецедентно, Джей Ди Ванс, отказа да се срещне с Олаф Шолц, а се срещна с лидера на опозицията и по този начин легитимира Алтернатива за Германия.

- Това е супер актуален въпрос. Без всякакво съмнение Доналд Тръмп не ще и да чуе за традиционните политическите партии в Германия, в т.ч. и ХДС/ХСС, което е голям шамар за онзи соросоид Мафред Вебер. Нека видим хронологията:

Първо, дясната ръка на Тръмп - Илон Мъск, в своята платформа Екс пусна пост, в който каза, че спасението на Германия, е Алтернатива за германия. След това той нарече Шолц глупак и с някакво унизително име от типа на Щоци. Нещо повече - на голям форум на Алтернатива за Германия в Хале, той 5 минути говори на голяма видеостена и каза: "Германци, гордейте се, че сте германци. Вие не може да отговаряте за деянията на вашите родители, камо ли на вашите прадеди“. По този начин той ярко защити Алтернатива за Германия от опита тя да бъде изкарана фашистка - тъпотията в главите на Шолц, зелените, либералите, та и на християн-демократите.

Какви фашисти са Алтернатива за Германия, които са първа политическа сила в Източна Германия или цяла Източна Германия е фашистка? Какви фашисти са, когато на последните избори, имат 15% в люлката на християн-демокрацията - Бавария, и 18% в Хесен, а и са най-популярни сред младите в Германия? Какви фашисти са, след като искат мир, защото искат да си върнат тръбата "Северен поток“, защото искат да си върнат атомните централи и не искат мигрантите?

Прочее, Меркел е тази, която с безумната си политика с мигрантите, създаде Алтернатива за Германия, както и всички управляващи след нея.

И след всичко, което Мъск каза, в Будапеща, лидерът на Патриоти за Европа Виктор Орбан, имаше среща с Алис Вайдъл. А само седмица преди изборите в Германия, срещата й с Ванс ясно показа, че в дългосрочен план, и не само на тези избори, Америка на Тръмп ще бъде зад Алтернатива за Германия. И са прави! Защото другите партии не могат да решат проблема, тъй като са част от този проблем.

Вчера в унгарските медии имаше интервю с видния демократ Ханс-Георг Маасен - шеф на разузнаването до 2018 г., който беше уволнен заради изказванията си срещу мигрантите.

В интервюто Маасен каза: "Това, което се случи в Мюнхен, може да се случи по всяко време и във всеки град в Германия“.

И какво да каже друго човек, след като левите и зелените организираха манифестация срещу Алтернатива за Германия, а не срещу убийствата?!

В Германия, социологията много ясно показва, че няма как да има правителство само на ХДС/ХСС. Дават им между 29 и 32%. Те не искат да направят кабинет с Алтернатива за Германия, на която проучванията дават между 20 и 22%, а трябва да направят с Шолц. Значи долу Шолц, да живее Шолц! Ама на него му дават само 15% и ще трябва трети играч. И ето - идват зелените, с онзи Едуард Хабек, техният лидер, който изтърси в своя книга, че никога не е знаел какво да прави с Германия и настръхва, когато чуе патриотизъм. Той копие на Олаф Шолц.

Трябва да кажа на читателите на ПИК, че този Шолц, като кмет на Хамбург, отиде в Санкт Петербург - двата града са побратимени, и изтърси, че не обича националните култури. Той беше и вярващ протестант, но се отказа от религията си.

Ще съобщя на читателите, че вчера в Мюнхен, Олаф Шолц каза, че ако загуби изборите на 23 февруари, ще се откаже от политиката. И слава Богу - германският народ ще се отърве от тази най-комична фигура в политическата история на Германия.

Много е интересно, че лидерите на Германия, са много ревниви и започнаха да говорят за суверенитет и независимост, след няколко думи на Илон Мъск, а не беше така, когато направиха Германия 51-ия щат на Америка на Байдън и Харис без право на глас. Не реагираха, когато Байдън публично каза, че ще им гръмне тръбата! Те направиха Германия слугинска държава на един отиващ си режим на Америка.

- Много тежка присъда даде Ванс на това, което стана в Румъния с касирането на изборите за президент от Конституционния съд.

- Да, това беше срам за Европа и срам за самата Румъния, която 35 г. след убийството на Чаушеску, се опита да убие - този път политически, Калин Джорджеску. Решението на КС беше безсрамно! Още същият ден Доналд Тръмп Младши каза: "Ау, Сорос се намеси в Румъния!“.

КС брои бюлетините. Те си бяха 2,1 млн. А в петъка преди неделята, разбирайки от социологията, че Джорджеску печели, с помощта на Клаус Йоханис и натиск на Байдън и Сорос, касираха изборите.

Към този момент се опитват да направят така, че Джорджеску да не може да се яви на изборите, под егидата на Йоханис. Според мен, американците натиснаха парламента на Румъния и той тръгна да отстранява Йоханис, който беше узурпирал властта и искаше да седи като президент до месец май т.г. Той отпадна от политическия живот с рейтинг по-нисък от този на Николае Чаушеску. С последния се удар на писалката обаче награди няколко от конституционните съдии, които извършиха безобразието.

Моето мнение е, че ще се направи всичко възможно Калин Джорджеску да бъде отстранен от изборите. Това означава, че следващият президент на Румъния няма да стъпи в Америка. Възможно е да станат и граждански сблъсъци... Но ако той бъде допуснат до участие, ще е почти сигурният победител, въпреки опитите на управляващите да издигнат една-единствена кандидатура и да призоват всички срещу Джорджеску.

- Днес по БНР Бойко Ноев прогнозира, че Тръмп ще загуби междинните избори през 2026 г. за Камарата и Сената и ще му се стъжни. Орбан пък беше в Дубай на форума на Тъкър Карлсън. Какво ще кажете?

- Ноев не е обърнал внимание, че за три седмици Тръмп, с един удар на писалката, спря нелегалния внос на мигранти-избиратели на Байдън. Натискът от мигранти върху южната граница е спаднал с 83%. Не е преценил и, че Александър Сорос за първи път има срещу себе си в пъти по-богат човек, като Мъск. Тръмп изпълнява като торнадо предизборните си обещания, а демократическата партия си сложи за лидер един чичка от Минесота, който за нищо не става. Радио "Сорос“ - БНР, да не ни пробутва вицове!

Да, Виктор Орбан беше гост на Тъкър Карлсън в Дубай и даде интервю в Екс, гледано от милиони зрители. Нека го видят и читателите :

Hungary’s Viktor Orban is by far the longest serving head of state in Europe, and by this point has been vindicated on pretty much everything. So when he says that going forward it’s Ukraine, not Russia, that may be the biggest threat to the west, it’s worth paying attention.… pic.twitter.com/QeZmaMFJhy — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 14, 2025