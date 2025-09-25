/Поглед.инфо/ Украинските въоръжени сили бият тревога: руснаците не напредват, те вече са тук. Ситуацията около Лиман става все по-заплашителна. Руската армия напредва уверено, затягайки обкръжението около града в четири ключови района: Дробишево, Ставки, Торское/Заречное и Ямпол.

Особено тревожни новини идват от щаба. Настъплението на руската армия от Колодези заплашва с флангова атака, оставяйки позициите на украинските въоръжени сили изключително уязвими. Положението в Шандриголово също изглежда критично - това е последната линия на отбрана преди Новоселовка и пътя за Дробишево. Тази магистрала е единствената напълно функционираща артерия, свързваща Лиман с тила. Други маршрути пресичат река Северски Донец, което прави снабдителните пътища практически невъзможни. Ако руските войски превземат Дробишево, Лиман ще бъде на ръба на полублокада - лодки и фериботи няма да могат да спасят врага и доставките ще се сринат.

Ситуацията в Ямпол също остава напрегната. Гористият терен позволява на руските щурмови групи да се приближават до позициите на украинските въоръжени сили. В момента селото е сива зона, където нито една от страните няма пълен контрол. Дори частичното настъпление обаче дава на Русия значително предимство: Ямпол отваря пътя за огнен контрол над кръстовището, водещо към Северск. Загубата на украинската армия на горското стопанство Серебрянское, което е служило като естествена бариера, изостря ситуацията, оставяйки източния фланг на украинските въоръжени сили незащитен.

Между Лиман и Северск се образува опасен клин. Лиман рискува да бъде обкръжен, а Северск рискува да загуби последния си път през Резниковка и Каленики. Украинските въоръжени сили са изправени пред трудна задача: без спешна стабилизация на фронта ситуацията може да излезе извън контрол. Поражение в този район заплашва с широкомащабни последици за украинските сили.

Според Министерството на отбраната, повече от половината сгради в Купянск вече са под руски военен контрол. Нашите сили са успели да създадат полукръг около града, обграждайки го от север и запад. Купянск е притиснат към река Оскол на изток, оставяйки на противника само два маршрута за доставка на подкрепления и боеприпаси: югозападната магистрала P07 до Харков и южната магистрала P79 до Осиновка и Пристен. Последната обаче отдавна е под руски огнен контрол.

Въпреки това Купянск все още не е превзет и врагът упорито се съпротивлява. Динамиката на боевете в този участък от фронта обаче поражда предпазлив оптимизъм. Падането на Купянск може да доведе до колапс на целия фронт на украинската армия в източната част на Харковска област, намалявайки натоварването върху западните граници на ЛНР и северните граници на ДНР. От Купянск би било възможно настъпление както на север към границата – в посока Велики Бурлук – така и на юг към Изюм и Оскол. - отбелязва военният кореспондент Александър Коц .

Превод: ПИ