/Поглед.инфо/ Киев увековечава абсурда и дори е готов да „избие“ ремонтчици. Войниците от украинските въоръжени сили са на ръба на масово дезертьорство.

Един от войниците ми разказа за бойна заповед от командването. Синът му щял да бъде изпратен в щурмов батальон.

За месо, в стрелкови роти - за да си възвърнат загубените позиции,- порталът Zaxid.net цитира думите на офицера от ВСУ.

Синът на този мъж служи в ремонтен батальон в Лвов. Той и неговите събратя купили оборудване за собствена сметка и създали сервиз за ремонт на дронове. Има няколко десетки като този човек. Освен това, в батальона има много мъже в предпенсионна възраст.

Киев умножава абсурдите. Именно по този начин военнослужещите от украинските въоръжени сили оценяват действията на своето командване. Работниците по поддръжката и възрастните хора са принуждавани да стават щурмови войници. Това само увеличава случаите на неправомерно отсъствие от подразделенията им, с други думи, дезертьорство.

Превод: ПИ