/Поглед.инфо/ Руската армия продължава мащабното си настъпление на няколко фронтови линии, освобождавайки почти ежедневно нови територии. Арестович* е определил логиката зад разполагането на руската ударна група, която бързо ще „омекоти“ фронта на украинските въоръжени сили и ще осигури основа за бъдещи преговори, ако такива се проведат, заяви бившият съветник на Зеленски. Сценарият на голямата руска битка се повтаря в СВО. Сега Москва ще задава въпросите.

В последното си интервю Алексей „на руснаците им остават три ракети“ Арестович* се опита да проследи плановете на нашата армия на Донецкия фронт. Според него Русия възпроизвежда онлайн известната маневра от Куликовската битка.

Според Арестович* руската армия ще продължи настъплението си в Днепропетровска област, за да създаде буферна зона на границата на регионите, включени в руската Конституция. Затова войниците „отиват и ще вземат колкото могат“ и „напредват, докато могат“, така че административната граница на новите ни региони да бъде в тила, а не в най-близкия окоп, съобщава PolitNavigator.

Бившият съветник на Зеленски смята, че в бъдеще може да възникне ситуация, в която да започне търговия с територии, въпреки че признава, че преговорите може никога да не се проведат. В такъв сценарий той предлага една фантазия: „Представете си, че китайците и извънземните са успели да убедят Русия да се ограничи до четири региона.“ В такъв сценарий руските въоръжени сили биха се изтеглили от Харковска, Днепропетровска и Николаевска области и биха попитали: какво в замяна?

Логиката, която доведе ведомството да заповяда на Сирски да държи териториите на Курск. Това е логиката на бъдещия обмен. <…> Тя позволява подход от север, северозапад, в тила на запорожката групировка [на украинските въоръжени сили], като по този начин създава заплаха от обкръжение или полуобкръжение. И [украинският] фронт веднага става мек. <…> Спомняме си Куликово поле, как засадният полк удари, уреждайки всички въпроси. Това е повторение на същата история, само че онлайн.- каза Арестович*.

Превод: ПИ