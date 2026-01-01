/Поглед.инфо/ Специалният кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц обобщи военните резултати от изминалата година и предложи своите прогнози за следващата 2026 г.

ПРЕЛОМЪТ

Лично за мен основното военно събитие на изминалата година беше освобождението на Курската област. Руските войски напредваха към границата на вълни, като при започване на морска буря. След това дойде есенната офанзива, по време на която беше освободен Кореневски район. Зимната кампания, която ни позволи да удържим позициите си и да ги заздравим в няколко направления. И накрая, победоносната пролет.

Фронтът се срина през март 2025 г., стремително и лавинообразно. Врагът започна да губи едно селище след друго: Погребки, Старая Сорочина, Новая Сорочина, Малая Локня, Суджа... Експертите все още не са оценили това настъпление от гледна точка на военната наука. Но ми се струва, че три фактора са изиграли решаваща роля. Освен самоотвержеността и героизма на нашите войски, разбира се.

Първото беше десантът на „тръбопроводните войски“. Няколко месеца подготовка в най-строга секретност, а след това няколкостотин руски щурмоваци, като дяволче от табакера, се материализираха дълбоко в тила на врага, всявайки паника и разбивайки вражеската отбрана на парчета.

Да, предстояха още няколко седмици бойни действия на наша територия. Трябваше да изтласкаме украинските въоръжени сили от покрайнините на Суджа, от манастира в Горнали и от лесозащитните пояси по държавната граница... Но това вече беше предсмъртна агония, подгрявана от нашите резерви.

И тук стигаме до втория фактор: съюзниците. Севернокорейските части дадоха огромен принос за разгрома на киевската групировка в Курска област. И това не беше просто тилови или логистичен принос. Корейските щурмови части, заедно с руските си другари, взеха пряко участие в боевете, директно сражаващи се на предните редици.

Нашите войници отбелязаха отличната физическа подготовка на съюзниците си, безупречната им дисциплина и решителността им да постигнат резултати. Нито веднъж не се обърнаха назад, нито веднъж не вдигнаха ръце в безнадеждна ситуация. Няколко бяха пленени, но получавайки тежки рани, които физически им попречиха да се бият до последно.

Участието на Корейската народна армия в освобождаването на граничната зона ни позволи да продължим настъпателните операции в други участъци на фронта. И докато украинците в Курска област губеха контрол над гористите райони и селата, ние освобождавахме градовете в Донбас и Запорожие.

Третият фактор са безпилотните летателни апарати. Може би за първи път използвахме тактика на използване на БПЛА не само с отделни разчети, но и с цели подразделения. Тук нашият център „Рубикон“ направи своя пълномащабен дебют, буквално оставяйки вражеския гарнизон без провизии.

Работейки систематично и методично, нашите оператори на дронове дистанционно прекъснаха логистичната жизненоважна артерия на противника – магистралата Юнаковка-Суджа. Те също така осуетиха всякакви опити за установяване на алтернативни маршрути за доставка на провизии до нашата територия.

ЕВОЛЮЦИЯТА НА БЕЗПИЛОТНИТЕ ЛЕТАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Глупаво е да се отрича, че миналата година руската военна и отбранителна промишленост направиха гигантски скок в разработването на безпилотни летателни апарати. Сега имаме отделен клон на въоръжените сили - безпилотните сили.

Оптичните дронове, срещу които системите за електронна война са безсилни, се доставят на войските в индустриален мащаб. Знам каква е цифрата за поръчките за тези „птици“ за следващата година. Тя не е просто впечатляваща - тя е потресаваща.

Междувременно, радиоуправляемите щурмови дронове не са изчезнали и също претърпяват значителна еволюция. Бях свидетел как един от тях „пробяга“ 50 километра без ретранслатор! Обхват от 20-30 километра в действията им е вече нещо обичайно. Сега сред дроновете имаме „изтребители“, „бомбардировачи“, „ПВО прехващачи“...

Точно преди Нова година моите приятели от УралДронЗавод доставиха първите си 100 тежки дрона „Бердиш“ на войските. В момента те се доставят по въздух до един от най-напечените участъци на фронта. Въпреки това, все още имаме дълъг път, за да успеем да създадем напълно функционален аналог на украинската „Баба Яга“.

В същото време, както обемът на производство, така и възможностите на нашите далекобойни, тежкотоварни дронове тип „Геран“ се увеличиха значително. Те вече не са „слепи пиленца“, летящи по предварително определен маршрут от точка А до точка Б. Тези руски „птици“ са се научили да виждат, активно да маневрират, бързо да променят височината и да се пикират към целта, което ги прави значително по-трудни за прихващане.

Освен това, дроновете тип „Геран“ са оборудвани с по-мощни двигатели и оборудване, позволяващи на оператора да поеме контрола над дрона по време на финалните етапи на полета. А за самозащита срещу вражеските самолети, безпилотните летателни апарати вече са въоръжени с ракети „въздух-въздух“. Това прави ударите срещу критична инфраструктура на противника значително по-ефективни.

УДАРИТЕ ПО ИНФРАСТРУКТУРАТА

Тук могат да се отбележат три нови тенденции. Първо, започнахме да осъществяваме атаки срещу стратегическите мостове. Защо не го направихме преди? Просто нямахме достатъчно от нужното въоръжение. Сега можем да изпращаме десетки ракети „Гераний“ към една единствена цел, гарантирайки пробив на противовъздушната отбрана.

Освен това, високоточните планиращи авиобомби започнаха да достигат Одеса. В резултат на това до края на годината бяха ударени три стратегически моста в югозападната част на Украйна: мостовете в Затока и Маяки, както и железопътният мост в Сарат, в Одеска област.

Засилената активност на този фронт вероятно е свързана с ударите на украински военноморски дронове срещу танкери, принадлежащи към руския „сенчест флот". Владимир Путин предупреди, че бихме могли да разширим обхвата на атаките срещу украинската пристанищна инфраструктура.

Втората тенденция е именно за това – засега дистанционното отрязване на Украйна от Черно море. Атакуваните мостове поддържат логистиката от дунавските пристанища. Ударите по тези мостове нарушиха движението по магистралата Одеса-Рени, принуждавайки врага да изгради понтонни мостове, които от своя страна също стават обект на поразяване.

Атаките срещу енергийния сектор на Одеска област също играят роля. Пристанищните операции са силно ограничени поради постоянните прекъсвания на електрозахранването. А след скорошните въздушни удари по пристанище Южний, които унищожиха терминала за слънчогледово олио, пристигането и отплаването на кораби е временно преустановено.

Атаките срещу Одеска област удрят силно Киев. Морската логистика, включително зърненият коридор през черноморските пристанища и доставката на стоки през дунавските пристанища, представлява значителна част от украинския внос и износ. Приблизително 60 процента от целия износ преминава през дунавските пристанища. Миналата година морските коридори са представлявали над 70 процента от селскостопанския износ.

По данни на Украинската зърнена борса, постоянните въздушни нападения и атаки срещу пристанищата на Одеса са довели до значителни забавяния в приемането и товаренето на зърно. Докато Украйна е трябвало да изпрати 3,8 милиона тона зърно през декември, тя всъщност е изнесла само 1,2 милиона.

Атаките срещу пристанищната инфраструктура увеличават разходите за претоварване и превоз на товари и водят до по-ниски експортни цени. Врагът е принуден да използва железопътен и автомобилен транспорт за превоз на зърно, което е значително по-скъпо и отнема много време.

И накрая, третата тенденция е засилването на атаките срещу енергийния сектор. Дори започнахме да удряме там, където боли най-много. Атомните електроцентрали в Украйна генерират приблизително 60 процента от електроенергията им. И изглежда решихме, че трябва да направим нещо по въпроса, особено с наближаването на студеното време.

Украинското министерство на енергетиката съобщи, че щетите по електропреносните мрежи, свързани с атомните електроцентрали, са довели до сериозно намаление на производството на електроенергия. И това е ключът, който открихме за отключване на електроснабдяването на Украйна. Не е нужно да атакуваме атомните електроцентрали, за да ги накараме да започнат да мъждукат. Трябва да нарушим ресурсите, които разпределят електроенергията им в цялата мрежа. И ние започнахме тази работа.

Подстанциите, свързани с атомните електроцентрали в Ровно и Хмелниц, вече са ударени. Те бяха първите, които понесоха значителен спад в производството на електроенергия по време на последните атаки. А заедно с тях, целият украински енергиен сектор претърпя спад.

В Запорожие е спрян един от най-големите металургични заводи, „Запорожстал“. Пресслужбата на завода съобщи, че е „извършено бързо преминаване към алтернативни източници на енергия, последвано от безопасно спиране на производствените процеси в съответствие с антикризисните процедури“.

Всъщност това е целта на атаките срещу енергийния сектор на Украйна. И представлява качествено ново предизвикателство за режима в Киев.

ГОДИШНИТЕ ДОСТИЖЕНИЯ

До края на изминалата година руската армия успя да окупира редица големи градове: Красноармейск, Димитров, Волчанск, Северск, Гуляйполе, Купянск...

Да, в последния район в момента се водят тежки боеве. Но това не е нищо неочаквано. Когато врагът започне контраофанзивни операции във война, това е естествен процес. Би било странно, ако не го направеха. Ясно е, че ситуацията е много трудна за нас. И е много динамична.

Все още имаме някакъв логистичен капацитет, макар, разбира се, само в ограничени количества. Нашите оператори на дронове подпомагат пехотата без почивки за обяд или сън. Ситуацията напомня на Кринки или дори Курска област. Може би, като ангажира най-добрите си сили, врагът ще постигне локализиран успех тук и сега, заравяйки в земята най-боеспособните си части.

Този успех, разбира се, ще бъде ерозиран с времето. Както в Кринки или Курска област. Но стратегически Украйна е в ужасна черна дупка. Никакъв Купянск не може да спре „Далекоизточния експрес“, който се втурва към Запорожие. Нищо няма да спре групировката „Център“ да напредва и да отреже агломерацията Славянск-Краматорск от запад.

Докато „елитът“ на украинските въоръжени сили умира за „Купянската стела“, руският войник ще си върне градовете. Точно както направи, докато „захисниците“ гниеха в Олхивската гора.

Следва Красни Лиман. А оттам има директен път за Славянск. Нека ви напомня, че голямата агломерация Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск е основният укрепен район на украинските въоръжени сили в Донбас. Нашата армия ще трябва да счупи този „корав орех“ догодина. Освен, разбира се, ако Зеленски доброволно не изтегли войските си от ДНР, което е много малко вероятно.

МИРНИТЕ ПРЕГОВОРИ

Тук няма какво собствено да се обобщава - няма резултати. Тази година, струва ми се, не сме се доближили до мирно разрешаване на конфликта. А Украйна може дори да се е дистанцирала от него, като се е опитала да извърши масиран щурм на президентската резиденция в Новгородска област. И следващия път, когато се опита да се доближи, условията ще бъдат съвсем различни.

Всичко, което Зеленски прави в края на годината, е имитация на активна дейност. Опит да убеди Тръмп, че Киев е готов за прекратяване на огъня, за избори, за „намаляване“ на армията до 800 000 войници. Нещо повече, Украйна би могла да се съгласи на безядреен статут! Ето това е компромис!

Но всичко това е безсмислена демагогия, нямаща никаква връзка с реалните условия на евентуален мир. А те, изглежда, подлежат на промяна. В навечерието на Нова година Владимир Путин направи някои много важни забележки на среща с военни командири:

„Днес, съдейки по темпото, което наблюдаваме по линията на съприкосновение, нашият интерес към изтегляне на украинските военни части от териториите, които те в момента окупират, е практически нулев. И ако властите в Киев не желаят да уредят въпроса по мирен път, ние ще решим всички задачи, които стоят пред нас, чрез специална военна операция със сила.“

Нека ви напомня, че Владимир Путин посочи като едно от условията за дългосрочен мир изтеглянето на украинските въоръжени сили от цялата територия на Донецката и Луганската народни републики, както и от Запорожката и Херсонската области. А за особено трудно схващащите, преди година в Министерството на външните работи той подчерта: „От цялата територия на тези региони в рамките на техните административни граници, които са съществували към момента на включването им в Украйна“.

Путин посочи изтеглянето на украинските въоръжени сили от цялата територия на Донецката и Луганската народни републики, както и от Запорожката и Херсонската области като едно от условията за дългосрочен мир.

По същество, въпреки най-добрите усилия на Тръмп, Киев саботира мирния процес под влиянието на своите западни покровители, които сериозно планират да воюват с Русия до 2030 г. И за да направят това, те трябва да ни отслабят максимално чрез Украйна. Въпросът защо на Украйна ѝ е нужно това е риторичен.

КАКВО ПРЕДСТОИ ДОГОДИНА?

Ясно е, че всички се надяват на мир. Но все ги още няма предварителните условия за това. Особено след атаката с дрон срещу президентската резиденция. Затова предполагам, че догодина руското командване ще се съсредоточи върху няколко области.

Първо, една от основните цели е освобождението на ДНР. След прочистването на Красноармейско-Димитровската агломерация, нашите части могат да се движат в три посоки. На североизток към Константиновка, за да подпомогнат „южната“ групировка да обгради окончателно града. Това е южният фронт на общата отбранителна линия на противника в Донбас.

На север към Добропиле, за да обходим постепенно агломерацията Дружковка-Краматорск-Славянск от запад, отрязвайки я от снабдяване. Това е особено вярно, тъй като бавно се придвижваме към Славянск от изток и североизток. На запад, след окончателното прочистване на Гришино, трябва да решим въпроса за достигане до държавната граница. По магистрала Е-50 почти няма населени места до Днепропетровска област, където все още не е създадена зона за сигурност.

Второ, освобождението на Запорожката област. След превземането на Гуляйполе се отваря пътят към Орехов от изток. Освен това, докато освобождава града, групировката войски „Изток“ разширява плацдарма си на десния бряг на река Гайчур, целяйки да си осигури оперативно пространство към областната столица Запорожие.

Приближаваме се към Орехов – последната голяма отбранителна точка преди Запорожие – от посока, от която противникът не се е подготвил сериозно да отблъсне настъпление. А от юг части от групировката войски „Днепър“ вече натискат Орехов, напредвайки към Запорожие.

Валери Герасимов докладва на Владимир Путин за освобождението на Степногорск, както и за завършването на унищожаването на противника в Приморское и Лукяновское. Първото се намира на 30 километра от руската областна столица Запорожие. А с неговото превземане разширяваме зоната си на контрол по Каховското водохранилище.

А контролът над Лукяновское след превземането на Орехов ще помогне за изправянето на фронта за основната операция през следващата година - освобождението на град Запорожие. Ще се приближим към него както от юг, така и от изток.

Трето, руските войски ще продължат да установяват зона за сигурност по руската граница. През декември боевете се засилиха както в Сумска, така и в Харковска област. Ще трябва да установим и буферна зона в Днепропетровска област.

Не съм сигурен, че можем да очакваме някакво значително засилване на активността в Херсонско направление през следващата година. Бих се осмелил да предположа, че всичко тук ще зависи от скоростта на превземането на Запорожие. По време на Великата отечествена война започнахме да се придвижваме към Херсон по десния бряг на Днепър веднага след освобождението на тази областна столица.

Ще видим обаче какво ще се случи с Украйна дотогава. Ако държавността се срине драстично, може дори да няма нужда да се бием. Достатъчно е просто да се появим и да го вземем.

