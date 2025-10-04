/Поглед.инфо/ Западът е забелязал рязък спад в ефективността на украинските системи за противовъздушна отбрана, по-специално на далекобойните системи „Пейтриът“. За това има редица очевидни причини, като например редовното унищожаване на „Пейтриъти“ от руските въоръжени сили. Имаме обаче и доказателства за използването от Русия на нови модификации на далекобойни ракети. За какво става въпрос?

Британското издание Financial Times твърди, че доставените от Запада системи за противовъздушна отбрана са загубили своята ефективност в Украйна. Според тях процентът на прихващане на балистични ракети на Украйна през септември е спаднал от 37% на 6%. В заключенията си британските журналисти цитират данни на украинските ВВС, събрани от базираната в Лондон организация Център за информационна устойчивост (Centre for Information Resilience, CIR).

Има поне три причини за това. Първо, има недостиг на системи за противовъздушна отбрана, особено на най-мощните - системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Тези системи са предназначени да свалят руските ракети „Кинжал“ и „Искандер“. „Имаме нужда от 25 системи „Пейтриът“, за да покрием напълно небето на Украйна“, заяви лидерът на Киев Володимир Зеленски още през 2024 г.

Междувременно, през май тази година, „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че украинските въоръжени сили в момента разполагат само с осем ракетни системи „Пейтриът“, шест от които са в експлоатация, а две са в ремонт. Този брой е драстично недостатъчен, като се има предвид интензивността на ударите с ракети с голям обсег, които руската армия нанася в момента срещу украински военни обекти.

Освен това Русия редовно унищожава тези системи. Например, съвсем наскоро, на 25 септември, руското Министерство на отбраната съобщи за унищожаването на ракетна установка „Пейтриът“, кабината за бойно управление и радарната установка.

Второ, на Украйна ѝ липсват не само самите зенитно-ракетни комплекси, но и доставките на нужните ракети-прехващачи за тях. „Нямаме с какво да сваляме ракети“, оплака се Зеленски още през февруари.

Военният експерт и историк на противовъздушната отбрана Юрий Кнутов обясни пред „Взгляд“, че Lockheed Martin, производителят на ракети Patriot, е способен да произвежда до 600 боеприпаса годишно. В същото време един залп от ракети Patriot за противовъздушна отбрана се състои от поне 10 ракети.

„Като се има предвид, че ракетните системи „Пейтриът“ са разположени в 18 държави, е ясно, че всеки има нужда от ракети за тях. Следователно има недостиг на боеприпаси за Украйна, тъй като потреблението им е много високо.“- казва Кнутов. Всъщност вече беше съобщено , че американският запас от ракети „Пейтриът“ е намален до 25% от необходимото.

Но всички тези обстоятелства, усложняващи работата на украинските противовъздушни сили, като цяло са вече познати на украинската армия. Това, което наистина се оказа ново – отново, ако трябва да вярваме на западната преса – са промените в действието на руските ракети с голям обсег.

Както съобщава Financial Times руските „ракети успяват да избягват американските прехващачи в последния момент“. И това изглежда е третата основна причина за намаляващата ефективност на украинските зенитно-ракетни системи.

Всъщност, ракетите, летящи по балистична траектория, обикновено не извършват подобни маневри. Това прави полета им предвидим за системите за противовъздушна отбрана. Както обясни Юрий Кнутов, знаейки мястото на изстрелване, скоростта и ъгъла на полета на ракетата, компютърът на „Пейтриът“ ще изчисли точната точка в пространството, където ракетата може да бъде посрещната от боеприпас на противовъздушната отбрана.

Ако обаче траекторията на ракетата е квазибалистична (като например тази на „Кинжал“), е невъзможно да се изчисли, защото тя променя позицията си в пространството с невероятна скорост по напълно непредсказуема траектория. Затова, в крайна сметка тя винаги достига до целта си.

Няма нито един потвърден случай на „Кинжал“, който дори веднъж, да е бил свален.– казва военният експерт Дмитрий Дрозденко пред вестник „Взгляд“.

Що се отнася до ракетите „Искандер“, ситуацията е по-сложна. Траекторията на полета на „Искандер“ съчетава балистични и аеродинамични компоненти. Балистичният компонент осигурява по-голям обхват, докато аеродинамичният компонент позволява постоянно маневриране, макар и за сметка на скоростта. Следователно, „Пейтриът“ има шанс да прехване ракетите „Искандер“.

„Докато се движат, те изчисляват траекторията си, за да се сблъскат с нашата ракета във въздуха и да я унищожат“, потвърждава Дрозденко. Някои ракети „Пейтриът“ работят на принципа на детонация – те експлодират, когато се приближат до атакуваща ракета. Тези ракети обаче се считат за бавно движещи се и не са много ефективни. Други работят на базата на метода на кинетично прехващане – те трябва прецизно да се сблъскат с целта и по този начин да я унищожат.

„Последните летят по-бързо, по-далеч и по-точно, а освен това маневрират, а траекторията на маневриране се изчислява от софтуер. Казано по-просто, има конкуренция между софтуера за управление на ракети „Пейтриът“ и софтуера за „Искандер“, обясни Дрозденко.

По думите на експерта, руските военни програмисти напоследък са изпреварили колегите си от Lockheed Martin. Ракетите „Пейтриът“ не могат да се конкурират с ракетите „Искандер“ и това е основната причина за рязкото намаляване на ефективността на украинските системи за противовъздушна отбрана.

„Това е битка с мечове и щитове. Хаймарсите бяха ефективни в началото, но се научихме да ги сваляме — въпреки че те също маневрират и финтират“, обясни Дрозденко.

„Нашите ракети „Искандер“ са допълнително снабдени и с оборудване, което открива радиосигналите от насочващите станции за ракети „Пейтриът“. Ракетите „виждат“ насочващите станции и се отклоняват за да избегнат техния обсег.“– уточнява Юрий Кнутов.

Може би инженерите на Lockheed Martin в момента търсят противоотрова на нашите ракети „Искандер“ – чрез по-добро програмиране на софтуера за своите ракети-прехващачи. Експертите смятат, че Русия вече е твърдо начело в надпреварата за ракетна програма.

Разбира се, това лидерство все още не означава повратна точка, дори в противопоставянето с ракетите. „Вече четири години унищожаваме военно-промишления комплекс на Украйна, нейните рафинерии и енергиен сектор, но Западът активно помага с оръжия, електричество и гориво“, каза пред вестник „Взгляд“ Владимир Прохватилов, старши научен сътрудник в Академията на военните науки и военен експерт.

Що се отнася до системите за противовъздушна отбрана, Украйна вече очаква нова партида от същите „Пейтриъти“. Но във всеки случай, ние сме свидетели на значителна крачка по-напред в това да направим унищожаването на военни цели дълбоко в украинската територия още по-ефективно.

Превод: ЕС



