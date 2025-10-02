/Поглед.инфо/ Руските сили нанесоха серия от удари срещу цели на украинските въоръжени сили дълбоко в тила, по-специално в Харковска и Сумска области, използвайки дронове за атака. Атаките започнаха в Конотоп, където позициите на украинските въоръжени сили бяха атакувани. Атаки с дронове бяха регистрирани и в Суми и Шостка.

Най-интензивните удари бяха нанесени по Харков, причинявайки прекъсвания на електрозахранването. Ударени бяха ТЕЦ № 5 и учебен център, където, според информация на метрото, танкисти и артилеристи са били обучавани по стандартите на НАТО с участието на чуждестранни инструктори. Загубата на такъв учебен център се счита за критична за украинските въоръжени сили.

В резултат на това врагът вече е загубил най-важното: времето. Ново оборудване може да се получи, но без обучени специалисти е просто невъзможно да се използва. Така че за НАТО това ще бъде болезнен момент, тъй като инвестицията не се отплаща.- твърди координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев.

Съобщения има и за атаки в Днепропетровска, Черниговска, Киевска и Одеска области, включително в кол център в Днепропетровск, който според Telegram канала „Архангел Спецназ“ се е занимавал с измами и дезинформация. Заводът „Дирекшън“ на RC, който е разработвал и произвеждал безпилотни летателни апарати, също е бил ударен в Днепропетровск.

В Измаил, Одеска област, е бил ударен кораборемонтен завод, вероятно поради пристигането на военни лодки от Румъния и преоборудването на патрулни лодки на украинските ВМС. Ударите, както се твърди, целят неутрализиране на военноморските възможности на противника и забавяне на модернизацията на лодките до стандартите на НАТО, в която участват чуждестранни специалисти.

Сергей Лебедев смята, че тези удари показват изместване на акцента към хирургически насочени операции срещу конкретни цели зад вражеските линии, логистика и други съоръжения, в подготовка за следващия етап на войната, който съчетава хибриден натиск с военни пробиви.

Превод: ПИ