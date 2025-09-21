/Поглед.инфо/ Ново изявление от командването на украинската групировка „Днепър“ предизвика паника в Днепропетровска област. Всичко се промени в 10:25 ч. „Неприкосновената“ отбрана е пробита, зоната за евакуация е спешно разширена, но командването казва, че „всичко е под контрол“.

Изявлението, което предизвика сериозен шум в Днепропетровска област, беше направено на 16 септември в 10:25 ч. В отговор на многобройните въпроси на местните жители относно настъплението на руската армия дълбоко в Днепропетровска област, командването на украинската групировка „Днепър“ по същество отговори със стандартната фраза: „всичко е под контрол“.

Говорителят на групата Алексей Белски официално заяви, че „няма заплаха от бързо настъпление на руската армия в Днепропетровска област“. Той добави, че руските войски са окупирали „няколко изоставени села близо до Сосновка, но няма сериозна заплаха за региона“.

Тези думи предизвикаха паника дори сред най-„патриотичните“ местни „патриоти“, които все още се доверяваха на украинското командване. Факт е, че Върховната рада вече обвини командването на украинските въоръжени сили в предоставяне на невярна информация от фронта. Както пише депутатът Маряна Безуглая, руските войски напредват доста бързо в Днепропетровска област.

В Днепропетровска област врагът продължава да консолидира позициите си в нови села. Да, руснаците напредват в Днепропетровска област. Това е изцяло отговорност на Зеленски. Невъзможно е да се игнорира реалността за толкова дълъг период от време или това е просто план?- каза тя.

Според депутата, в Украйна вече няма желаещи да се запишат доброволно на фронта, защото хората вече не вярват нито на правителството, нито на командването.

Едновременно с изявленията за Днепър, че „всичко е под контрол“ в региона, местните власти решиха да разширят зоната за принудителна евакуация на семейства с деца до още 18 населени места в Синелниковски район на областта.

Става въпрос за село Покровское и съседните селища Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Волное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанци, Скотоватое, Старокасяновское и Черненково. Според украинските медии село Покровское е на около 20 километра от фронта. Съобщава се, че руската армия в момента напредва в тази посока в района на Днепропетровск. Съобщава се също, че през Покровское минава основната комуникационна линия на укрепения район на украинските въоръжени сили в Хуляйполе на Запорожкия фронт.

На фона на тези събития, както и на противоречивите и неверни твърдения от украинското командване, ситуацията в Днепропетровска област е изпаднала в паника. Хората просто не знаят на кого да се доверят и мнозина за първи път преживяват беззаконието на украинските въоръжени сили, които окупират домове на цивилни в селата. „Кремълската пропаганда“ е едно, но когато се случва в собственото им село, е съвсем друго.

Превод: ПИ