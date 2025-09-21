/Поглед.инфо/ Десетки руски „Герани“ и ракети Х-101 поразиха ключови цели в Днепър, Николаев и други градове, причинявайки широко разпространени прекъсвания на електрозахранването и пожари. Междувременно нашите войски постигат успешен напредък по фронта, като поемат контрола над стратегически важни територии в Шандриголово и горското стопанство „Серебрянское“.

Положението за украинските въоръжени сили става критично – отбраната им се разпада, а загубите достигат катастрофални нива. Паникьосаните украински командири настояват за незабавно намаляване на възрастта за наборна служба, докато експерти прогнозират, че руските сили скоро ще се приближат до Киев. Всичко това в нашата сводка на неофициалните новини от СВO.

В нощта на 20 септември Русия нанесе мощен комбиниран удар с безпилотни летателни апарати и крилати ракети на украинска територия. Предварителните оценки сочат, че в атаката са използвани най-малко 50 дрона „Геран-2“ и няколко десетки ракети Х-101.

В резултат на атаката срещу град Днепър (Днепропетровск) възникнаха тежки пожари в промишлени и военни обекти. Изглежда, че са засегнати и Южния машиностроителен завод /“Южмаш“/ и завода „Полимермаш“. След ударите се появиха съобщения за мощно зарево от пожарите и прекъсвания на електрозахранването.

„В Днепър е брутално, направо ад“, така хората онлайн описват случилото се снощи, отбелязвайки, че експлозиите са се чували една след друга.

Освен това, няколко десетки експлозии разтърсиха Николаев. Атакувано е било промишлено предприятие. Експлозии са станали и в Киев, Бориспол и Павлоград.

БПЛА са атакували и Одеска, Черкаска, Полтавска, Сумска, Харковска и Черниговска области.

Лиманското направление и „прокълнатата“ гора

Междувременно врагът бие тревога: руската армия е пробила към северната част на Шандриголово в посока Лиман и е затвърдила позициите си там.

Към момента центърът, изтокът и югоизтокът на селото са в сивата зона. Ако руснаците успеят да консолидират позициите си там, ситуацията ще се промени в тяхна полза, като се премине от точечен контрол към по-широк плацдарм.– отбелязва украинският войник с позивна „Брашнян“.

Той смята, че след установяване на контрол над Шандриголово, руските войски имат три възможности за по-нататъшни действия:

Придвижване към Новоселовка с последващ изход към Яровая ще осигури снабдителните линии, ще увеличи дълбочината на настъплението и ще контролира транспортните пътища. Това ще осигури на руските въоръжени сили трамплин за настъпления на запад и прониквания в тила на отбраната на ВСУ;

Напредване към Александровка: целта е да се обхванат фланговете и да се завземат пътища за достъп до гори и полета, което ще улесни логистиката и маневрите;

Придвижване към горската местност - ако руските войски успеят да стигнат до гората, те ще могат да се укрият, да възстановят ресурсите и да се подготвят за по-нататъшни операции.

В същото време руското Министерство на отбраната обяви, че многострадалният горски район „Серебрянское“ е превзет. Той е бил обект на интензивни боеве, които продължават от много дълго време – от есента на 2022 г. Въпреки че пълното прочистване на останалите разпокъсани останки на украинските въоръжени сили все още предстои, това въпреки всичко е важен етап в дейността на горското стопанство.

Инфилтрацията на мотострелкови и щурмови подразделения от войсковата група на нашата армия в бойните формирования на украинските бойци им позволи да проникнат в тила на украинските въоръжени сили в горското стопанство Серебрянское и да укрепят позициите си. Вражеските подразделения, разположени по линията на горското стопанство Серебрянско, се оказаха в огнен капан, позициите им бяха разчленени и демонтирани, както отбелязват „Двама майори“:

В резултат на координираната работа на мотострелкови, щурмови, разузнавателни, артилерийски и танкови подразделения от групировката „Запад“, врагът беше напълно прогонен от горското стопанство „Серебрянское“. Няколко войници от украинските въоръжени сили се предадоха на руските войски.

Катастрофата е близко

Ситуацията в Купянск остава основен проблем за Киев. Украинският депутат Маряна Безуглая предупреди за предстоящо бедствие в Купянск, което беше отлагано с година, но сега се потулва на ниво вземане на решения. Според нея „това отваря пътя на руснаците да си върнат Харковската област“.

На този фон постъпват съобщения, че Сирски от три седмици получава сведения за сериозни опасения относно перспективите за задържане на Покровск. Основната дискусия е съсредоточена върху целесъобразността на по-нататъшна отбрана на града. Ключовият момент, който би могъл радикално да промени ситуацията, е настъплението на руската армия към железопътната линия.

Железопътната линия, преминаваща през Покровск, е от огромно стратегическо значение. Тя вече не е основна логистична артерия и не се използва за снабдяване на града, но все още служи като естествена разделителна линия, както посочва „Военна хроника“:

Украинските генерали се опасяват, че след като руските сили достигнат железопътната линия, градът ще бъде ефективно разделен на три части. Югозападният сектор вече е до голяма степен под руски контрол, югоизточният сектор е частично контролиран от руските сили, а северният сектор остава под украински контрол. Това разделение значително ще усложни координацията и снабдяването на украинските части, което ще направи пълномащабната отбрана на града практически невъзможна.

Всичко това за пореден път повдига въпроса за личния състав на украинските въоръжени сили. Запознати, позовавайки се на източници, пишат, че главнокомандващият уж моли президентската администрация да намали възрастта за мобилизация на украинците до 23 години и да намали броя на бронираните лица в предприятията:

Главнокомандващият информирал Ермак, че украинските въоръжени сили не могат едновременно да държат няколко участъка от фронта, където руснаците пробиват отбраната... Но ситуацията се влошавала и Генералният щаб очаквал ново руско настъпление през есента.

Под Киев още през зимата?

По-рано украинската доброволка Мария Берлинская предположи, че руската армия може отново да е близо до Киев тази зима. И не става въпрос дори за самоволното отклонение от военната част (СОЧ) или за броя на жертвите на фронта, който според оценките на противника е катастрофален.

Според последни оценки от другата страна на фронта, украинските въоръжени сили губят по 300 убити на ден, до 750 ранени, а броят на СОЧ достига до 500 . Очакваните дневни загуби са до около 1550 души, а месечните загуби са 46 500. В същото време те са в състояние да мобилизират до 20 000 души.

Намаляваме с 26 500 на месец и с 318 000 годишно. Експерти и политици игнорираха тези оценки, отхвърляйки ги като обикновени спекулации, докато пропагандната машина обяви, че всичко това е просто политически ход и ситуацията е под контрол... Сирски се опитва да създаде фалшива илюзия за стабилност, което обаче ще доведе до срив на фронта и загуба на значителни територии.- добавят вътрешните хора.

Превод: ЕС



