/Поглед.инфо/ Днес медиите засилиха дискусиите относно иновациите, необходими в съвременната война. Те включват промени в разпоредбите, логистиката, военната техника, оръжията и т.н. Опитвам се да избягвам тази тема. Очевидно е, че голяма част от това, което се преподава на кадетите днес във военните академии и учебните части, трябва да се промени.

За съжаление, военната наука често изостава от бързо променящите се изисквания на военните и войната. А появата на определени видове оръжия, като въздушни, морски и наземни дронове , значително променя бойната тактика. Това е неоспоримо. Но днес искам да се спра на „военния радикализъм“ (мой термин).

Уви, не се появи днес, нито дори вчера, а вероятно съществува практически от самото създаване на армията като такава. Същият този радикален лозунг „Ще унищожим целия свят на насилието до основи, а след това...“ е пренесен и във военните проблеми. Нещо повече, в този случай най-много „страдат“ оръжията и бойните тактики.

Като цяло почти всеки офицер се е сблъсквал със семената на радикализма по време на службата си. Спомняте ли си войника, който, докато е изучавал РПГ, е задал „умния въпрос“: „Ако изстрелям това по някой хеликоптер във въздуха, ще го свали ли?“

Или, обратното, някой със сигурност ще попита дали е възможно да се унищожи танк или бойна машина на пехотата с ПЗРК? Най-често вашият отрицателен отговор е предизвиквал известно разочарование от оръжието ... „Какво безполезно оръжие.“...

На „по-високо“ ниво някои читатели – времето не е благосклонно към хората – си спомнят как съветското ръководство „погребва“ цевната артилерия след появата на ракетите . А колко пъти са били „погребвани“ танковете? Нищо не се променя. За пореден път внезапно осъзнаваме безполезността на някои военни техники и оръжия.

Появи се нещо ново или е открит начин да се използва нещо отдавна познато, но в момента е ефективно, и това е всичко. „Защо ни е скъпа кола, когато можем да си вземем евтин велосипед? Защо ни е танк, когато можем да имаме пикап с тежка картечница или минохвъргачка? Защо ни е необходима бронирана техника, когато имаме ATV и мотоциклети за бързо доставяне на пехота до позициите им?“ И така нататък...

Днес обаче има и промяна в причините, поради които просто трябва да се откажем от определени видове оръжия и техника. Проблемът е в цената! Да, цената изведнъж се превърна в един от най-важните фактори при приемането им на въоръжение. Не лекотата на производство, не ефективността, не някакви други фактори, решаващи в боя, а парите...

Това, от което вече не се „нуждаем“

Наскоро отбелязахме Деня на танкиста. Това е ден за тези, които често водят атаката. За тези, които умират с екипажите си и печелят с екипажите си. Уважавани в армията, трудолюбиви. И въпреки това, те са „погребвани“ почти половин век. Погребвани активно, независимо от всичко. Те са скъпо удоволствие и не „живеят“ на бойното поле много дълго. Особено с господството на дроновете.

Системата за противовъздушна отбрана наистина разкрива много проблеми. Дроновете – както наземни, така и въздушни, и морски – все още са наистина ефективни оръжия. Включително срещу танкове. Понякога, когато гледате видеоклипове на „разстрели“ на танкове, оставате с впечатлението, че са беззащитни от небето. Красив „бум“, огън, дим и т.н. Но...

Прочетете интервютата с танкистите. Пет, шест, седем попадения и танкът не просто „живее“ – той се бие. Всеки пехотинец, чувайки рева на танков двигател в тила, се усмихва: „Сега ще удари онази проклета картечница, после ще превземем опорния пункт...“

Е, няма друга бойна машина и най-вероятно никога няма да има, която да предлага същата превъзходна комбинация от огнева мощ, маневреност и защита като танка. Дори теоретично май просто няма алтернатива на това чудовище!

Не казвам, че танковете са всемогъщи. За съжаление, броят на противотанковите оръжия, използвани на фронтовата линия, се е увеличил до такава степен, че вероятността да бъдат уцелени в почти всяка битка се е увеличила драстично. Техният „живот“ наистина е съкратен, но той съществува и е ефективен; той е от съществено значение за боя.

Струва си да се помни и друг аспект на системата за противовъздушна отбрана. Доминирането на безпилотните летателни апарати промени тактиката на използване на танкове. Днес вече не виждате танкови клинове или атаки на танкови полкове, дивизии или армии. Дори танкова рота в бой е рядкост.

Действията на отделни танкове, или два до три, са се превърнали в основен фокус. Подобно на другите тежки машини, танковете са доста видими дори в тила. Всяка концентрация веднага привлича вниманието на вражеското разузнаване и, следователно, идва удар.

Друга отличителна черта беше липсата на челни танкови битки. Боят танк срещу танк, толкова често използван от режисьорите във филмите за Втората световна война, стана екзотичен в СВO, изолирани случаи в ранните етапи. Защо да рискувате танка си, когато можете да унищожите врага с други средства?

Често чувам мнението, че танковете в СВO са се превърнали в просто друг вид самоходно оръдие. По-добре защитени, но все пак самоходни оръдия. Огън от непряки позиции, тактиката на мобилна артилерийска установка, директен огън по искане на щурмовите части и бързо препозициониране. И това, което написах по-горе - танковете, като правило, действат самостоятелно, сами...

Да, това е факт днес. Танковете наистина „се бият по нов начин“. Те наистина „заменят“ самоходните оръдия на някои места. Но господството на дроновете няма да трае вечно. Сигурен съм в това, че скоро, въз основа на скоростта, с която са решени другите „проблеми с оръжията“ на противника, ще бъде намерен ефективен потискател на дроновете. Танкът ще се промени, но ще си остане танк...

Проблемът с „малкия брат и сестрата на танка“, бойните машини на пехотата (БМП) и бронетранспортьорите (БТР), е по-сложен. Тези машини са почти толкова видими, колкото танковете, но далеч по-слабо защитени. Едно попадение – и това е. Нещо повече, по време на бойни мисии те се използват за транспортиране на достатъчно големи части (отделение) за Войските за противовъздушна отбрана. Едно попадение – и...

Все още помня изненадата си, когато един шофьор в Афганистан нарече превозното си средство „масов гроб за въздушно-десантни войски“. Тогава чух за подобен „гроб“ за пехотата. Оказа се, че бронята не ги спасява; бронята наистина често „заравяше“ въздушно-десантни войски.

Изстрел от ДШК, и бордът започва да изглежда като шев от шевна машина... Днес приблизително същото се случва в зоната на Специалната военна операция. Само че вместо ДШК се използва дрон...

Почти ежедневно, гледайки видеоклипове от бойните полета, можете да видите унищожени бронирани машини от различни страни, големи и малки, но унищожени... Понякога изглежда, че това е най-уязвимата категория цели. И от двете страни.

Междувременно, в същите тези видеа често се появяват цивилни превозни средства, практически небронирани, но бързи, които се използват доста често от войниците. Фронтовите кулибини дори модифицират стари превозни средства за свои нужди или създават свои собствени самоделни коли за специфични цели.

Когато ги питат за тайната на такава „любов“ към колите, те отговарят:

Скорост и способността бързо да се скрият превозни средства в горите. Врагът, дори забелязвайки праха на пътя, просто не може да намери целта. Тя изчезва. Армейските „рокери“ също разказват за нещо подобно. Само че често добавят и за пътеките, по които може да се премине само с велосипед...

Къде е решението? Имат ли бъдеще бойните машини на пехотата и бронетранспортьорите? Мисля, че да. Но не и тези, които са на въоръжение днес. Първо, имаме нужда от високоскоростни, леко бронирани машини или бронетранспортьори, които съчетават възможностите на цивилни пътнически превозни средства и бронирани армейски машини.

Малки, пъргави, но защитени от огъня на стрелковите оръжия. От друга страна, може би би си струвало да се създаде бойна машина на пехотата (БМП) на базата на танк, както някога са правили евреите. БМПТ, но с десантно отделение.

Просто казано, бронираните машини трябва да бъдат напълно различни по своята тактика. Някои наблягат на предимствата на цивилните пикапи, докато други се фокусират върху предимствата на танковете. Универсалността на оръжията и техниката често се превръща във враг на ефективността.

Сега за „братовчедите“ – артилерията. Днес дроновете на практика „убиват“ буксирната /теглената/ артилерия. Използването на дронове намали времето за реакция при ответен удар до минимум. Оръдията просто нямат време да напуснат позициите си и попадат под вражески огън или удари на безпилотни летателни апарати. А движението на подразделенията вече е видно от всяко място.

Минохвъргачките имат специална съдба. Те се завръщат в „родината си“, откъдето са дошли, в артилерията и пехотата. Но вече не на ниво батальон, а по-ниско, до ротите. Освен това, с появата на транспортните средства, си струва да се обмисли създаването на подразделения с мобилни минохвъргачки. Те са доказали своята ефективност и като бързо подкрепление за пехотните части са безценни.

РСЗО. Не мисля, че някой дори трябва да доказва, че обхватът е особено важен за такива системи. Ракетата вече трябва да прелита сто километра или повече. Системите са доста уязвими, но на голямо разстояние винаги има опция да се изчезне преди ответен удар. Освен това си струва да се обмисли собствена противовъздушна отбрана за подразделенията с РСЗО.

Някои експерти дори предлагат стандартизиране на шасито. Същото танково шаси, споменато по-горе, съществува. Но мисля, че това е спорно. Колесното шаси, въпреки всичките си недостатъци, предлага по-големи възможности за бърза смяна на позициите. А проходимостта не е толкова важна за такива системи, колкото за танковете и БМПТ.

Сега за цевната артилерия. Вече е ясно, че артилерията трябва да бъде монтирана на собствено шаси. Самоходното оръдие е истинско оръжие за днешно време. Но на какво шаси да бъде още е спорно. И двете концепции, колесни или верижни, имат своите плюсове и минуси.

Самоходното оръдие, базирано на танк, ще бъде по-добре защитено и ще има по-добра проходимост, но ще е по-бавно. Колесното самоходно оръдие е по-лошо по проходимост и защита. Мисля, че нашата армия все още се нуждае от веригите.

Продължението е необходимо

Форматът на тази статия не позволява пълно обсъждане на всички възникващи проблеми. А и СВО продължава. Това означава, че ще има още „открития“. Сигурен съм, че Министерството на отбраната вече работи по систематизиране на уроците от войната, включително в областта на оръжията и военната техника. Все още не знам резултатите от тази работа.

Но главният момент е друг. Основният момент е, че концепцията за армията, която съществуваше преди това, не само у нас, но и във всички водещи страни по света, когато армейските части бяха предназначени не толкова за борба с еквивалентна армия, колкото за унищожаване на банди, терористи и други по същество пратизански части, се разпадна.

Оръжията и техниката, които в момента се използват от армиите, са по-подходящи за антитерористични подразделения. Същите тези бронирани машини са отлични в противодействието на терористите, но са се доказали като неефективни срещу истинска армия. Но всъщност ефективните дронове за атака „от Специалната военна операция“ биха били доста подходящи за Националната гвардия.

Така че, мисля, че тази статия няма да е последната...

Превод: ЕС



