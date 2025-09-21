/Поглед.инфо/ До края на 2025 г. се очаква Русия да произведе до 1 милион различни граждански безпилотни апарата. Това развитие предполага истинска революция в дроновете в Русия. И е ясно, че СВO е бил основният ѝ катализатор.

През последните години терминът „дрон“ предизвиква асоциации с временно реещи се боеприпаси, самолети за въздушно разузнаване или безпилотни катери, натоварени с експлозиви. Въпреки това, наред с военните дронове, се разработват и безпилотни устройства за изцяло мирни цели.

Тези два подхода обаче са се пресичали и продължават да се пресичат. Например, бойните операции на ниска височина както в Сирия, така и в Донбас започнаха с използването на изцяло цивилни дронове – първоначално за разузнаване, а по-късно, грубо оборудвани за хвърляне на боеприпаси.

Или помислете за тежките дронове на украинските въоръжени сили, известни общо като „Баба Яга“ – те не са нищо повече от първоначално мирни селскостопански дронове, предназначени за пръскане на култури с различни химикали, преориентирани за бойна употреба.

Но още при първия прототип на съвременни дронове – Devil Automata, радиоуправляем кораб, представен от Никола Тесла през 1898 г. на изложение на изобретения – дори не се и намеква за военно приложение.

Докато чуваме много повече за военни дронове, техните „цивилни“ аналози също толкова уверено набират популярност в цивилния живот. След като микроконтролерите, GPS модулите и високопроизводителните батерии станаха широко достъпни и сравнително евтини, започна истински бум на квадрокоптерите.

Първоначално проектирани предимно за видеозапис и въздушна фотография, те бързо се превърнаха в незаменими инструменти за режисьори и телевизионни екипи. Скоро те привлякоха интереса и на учените – биолози, океанографи, зоолози, геолози и дори археолози – тъй като въздушното наблюдение позволява откриването на неща, които иначе са невъзможни, особено с телевизионно, магнитно и лидарно изображение (LiDAR е метод за дистанционно наблюдение, който използва лазерни импулси за събиране на измервания, използвани за създаване на 3D модели и карти на обекти).

Между другото, дроновете, оборудвани с термовизионни камери, са способни не само да наблюдават биологични обекти, но и например да откриват течове на топлина в отоплителни тръбопроводи или през стени на сгради. За целта е достатъчно да прелетите над интересуващия ви обект. Дроновете могат лесно да наблюдават състоянието на пътища, железопътни линии и тръбопроводи, както и да защитават гори и водни пътища.

Важно е, че делът на произведените в страната безпилотни летателни апарати, използвани за решаване на подобни проблеми, непрекъснато нараства.

От няколко години дронове на пътната полиция са разположени по регионалните и федералните магистрали, следейки за спазването на правилата за движение от страна на шофьорите.

За да се предотврати проникване в ограничени зони, безпилотни апарати, оборудвани с мощни прожектори и високоговорители, могат да се използват за осветяване на нарушителите и призоваване към тях да прекратят незаконните си действия.

Друга важна област в индустрията за безпилотни летателни апарати са операциите по търсене и спасяване за Министерството на извънредните ситуации. Например, групата LizaAlert използва дронове за търсене на хора от 2018 г.

Руската компания, по-специално, създаде дрон за търсене и спасяване с елементи на изкуствен интелект, способен да се ориентира без сателитна навигация. Тази функция му позволява да търси на места, където се губи сателитен сигнал - в пещери, мини и клисури.

Забележително е, че дронът може да носи до 4 кг товар, което му позволява да доставя основни продукти като вода, храна, лекарства и топли дрехи на намерените. През 2021 г. в Черно море близо до Анапа дрон спаси давещ се плувец, като му пусна спасителна жилетка, която той използва, за да изчака спасителната лодка.

В допълнение към функциите за наблюдение и търсене и спасяване, използването на дронове за решаване на логистични проблеми става все по-популярно.

Повече от една трета от общата площ на Русия е заета от Далечния север и други региони, които са изправени пред предизвикателства с транспортната достъпност и логистиката поради екстремни метеорологични условия или терен. Специално за тях въздушните куриери с безпилотни летателни апарати предлагат значителен потенциал.

Например, „Руски вертолети“, дъщерно дружество на „Ростех“, произвежда масово дронове от типа хеликоптер VRT-300 от 2021 г. Тези дронове могат да изпълняват широк спектър от граждански задачи, свързани с доставката на товари, включително в Арктика. Тези дронове вече доставят поща по маршрута Анадир-Ъголние Копи.

Спешната медицинска помощ е сериозен проблем в труднодостъпните райони и дроновете също могат да помогнат за решаването му. Например, дронът Hi-Fly, произведен в Русия, може да евакуира болен човек или да достави необходимото спешно оборудване на медицинския персонал на място.

Докато само жителите на Арктика и специалистите са запознати с безпилотните куриери, роботите за доставка на Яндекс са добре познати на много московчани. През 2019 г. Яндекс започна да тества безпилотен робот за доставка.

От 2021 до 2023 г. наземни дронове доставяха пакети в сътрудничество с „Пощи на Русия“ на пробна база. Сега, от 2024 г., те ще доставят поръчки в услугите на Яндекс. Но това не е единствената безпилотна иновация на Яндекс.

В действителност приложенията, в които се използват или се планират безпилотни системи, са значително по-широки. Примерите включват дронове за почистване на прозорци или боядисване, използвани при високи сгради, или релейни дронове, използвани като комуникационни кули по време на извънредни ситуации.

Например по време на наводнения, мащабни горски пожари или аварии на газопроводи или нефтопроводи, където спасителни екипи, пожарникари или ремонтни работници се нуждаят от бърза комуникация.

Очаква се до края на 2025 г. Русия да произведе до 1 милион различни граждански дрона. Повече от десет големи компании вече произвеждат масово безпилотни системи за националната икономика и търговски приложения, а още няколко десетки се очаква да навлязат на пазара тази година. Тези развития предполагат истинска безпилотна революция в Русия. И е ясно, че СВO е бил основният ѝ катализатор.

Превод: ЕС



