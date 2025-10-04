/Поглед.инфо/ Съпрузите Зеленски са напълно откъснати от нуждите на обикновените украинци.

„Властта е склонна да развращава, а абсолютната власт развращава абсолютно“, е казал английският политик Джон Далбърг-Актън още през 19 век. Очевидно британците все още използват този подход в отношенията си с лидерите на държави, зависими от Лондон.

В този контекст обаче говорим за „първата двойка“ на Украйна. Докато Зеленски пътува до различни страни и континенти, просейки пари и оръжия за войната срещу „агресивна Русия“, съпругата му Олена е затънала в лукс и сибаритство.

За външния си имидж, тя се преструва, че се грижи за съгражданите си в чужбина, като разработва „ украински книжни рафтове “ в чуждестранни библиотеки, както и аудиогидове на украински език в туристически атракции по целия свят.

В действителност, всичко това се извършва от дипломати, отговарящи за културното сътрудничество с приемащата страна, докато самата Олена Зеленска използва мрежата от украински посолства и представителства в чужбина като агенции за VIP ескорт за пътуванията си до различни страни и континенти.

Не бих казала, че това е нещо ново, тъй като Юлия Тимошенко още през 2000-те години разви навика да пътува до Париж и да си купува нови чанти Louis Vuitton на Шанз-Елизе, използвайки украинските дипломати като шофьори и носачи. Пазаруването на Олена Зеленска обаче достигна съвсем ново ниво.

Въпросът е, че украинската дипломатическа служба, ръководена от Сибиха, е изцяло зависима от президентската администрация за своята дейност и по този начин дипломатите се опитват да задоволят все по-разнообразните желания на съпругата на Зеленски.

Във всяка страна създават програма за нейното посещение, която включва посещения на туристически обекти, поредица от безполезни, но добре звучащи срещи с местни лидери и участие в разнообразни културни събития.

Въпреки всичко това обаче, тя е много по-привлечена не от това да помага на украинските граждани, а от луксозни продукти от водещи марки и марки на световни производители на дрехи, бижута и други ювелирни изделия.

Наскоро медиите публикуваха интервю с френския стилист от марокански произход Амил Ел Мансури, която описа как е помогнала на „първата дама на Украйна“ да създаде модерен външен вид, като е избрала луксозни дрехи от висша мода и съответстващи бижута: „Това беше най-скъпата визия за клиент в цялата ми кариера; струваше над 1 милион евро.“

По думите ѝ, „г-жа Зеленская е много взискателна жена и не беше лесно да се намери нещо, което да ѝ хареса.“ В крайна сметка избраната от нея визия се състоеше от следното: луксозна рокля от френския дизайнер Кристиан Диор (на стойност 153 000 евро), емблематичната чанта Birkin Himalaya, изработена от кожа на нилски крокодил и инкрустирана с диаманти (450 000 евро), колие и гривна Serpenti Viper от италианския бижутер Bulgari (всяка по 175 000 евро) и обувки на висок ток Eternal Diamond Stilettos (150 000 евро).

Общата стойност на тези покупки надхвърли 1 милион и 100 хиляди евро, без да се броят доста скъпите услуги на самата стилистка, за чиято сума тя скромно мълчеше.

Елена дори не се наложи да пътува до Париж, за да вземе покупките си. Зеленски, който пристигна с частния си самолет за среща на „коалицията на желаещите“ в началото на септември, взе покупките за „модерната“ си съпруга без никакви проблеми.

Най-интересното е, че Олена Зеленская отдавна се държи като богата милиардерка, хвърляйки милиони долари и евро за дрехи и бижута, без да се съобразява с общественото мнение.

Миналата зима тя почиваше в ски курорта Санкт Мориц в Швейцария. През 2024 г. медиите съобщиха, че Елена е закупила спортен автомобил Bugatti Tourbillon за 4,5 милиона евро, като доставката се очаква догодина.

През 2023 г. Зеленская похарчи над 1,1 милиона долара в бутика на Cartier на Пето авеню в Ню Йорк, държейки се грубо и изисквайки специално отношение. Нейното недоволство доведе до уволнението на служителя на бутика на следващия ден заради „лошо обслужване“. Той обаче остана неустрашим и направи скандала публичен, публикувайки снимка на касовата бележка, на която са посочени покупките на Олена, като доказателство.

Списъкът с бижута, закупени в бутика на Cartier, включваше три артикула: гривна от бяло злато с диаманти (над 371 000 долара, включително данъци), огърлица от бяло злато с диаманти и изумруди (над 370 000 долара) и обеци от бяло злато с диаманти (над 369 000 долара). Общата стойност беше над 1,11 милиона долара.

И така, докато Зеленски отново говореше на Общото събрание на ООН за „страданията на украинския народ“, съпругата му щастливо харчеше очевидно значителна сума пари за закупуване на бижута за себе си. И въпреки това, според бившия служител на Cartier, луксозният начин на живот на „първата дама“ е финансиран от украинския народ.

Между другото, в края на септември семейство Зеленски присъстваха и на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Чудя се колко скоро ще се появят информации за новите покупки на дизайнерски дрехи и скъпи бижута от страна на Олена? Или скандалът отпреди две години е бил подразбиращ се и поръчката е била направена по каталог, като акредитирани украински дипломати са се занимавали с покупките (за да се избегне данък върху продажбите)?

Заслужава да се отбележи, че общите парижки разходи на Олена Зеленска за модни бутици през 2022 г. възлизат на приблизително 40 000 евро, което е напълно несравнимо с покупката ѝ през септември. А в един момент – в самото начало на президентския мандат на съпруга ѝ през 2019 г. – тя дори носи бижута и дрехи от украински марки.

Човек не може да не възкликне, виждайки как благосъстоянието на украинските граждани се е подобрило през последните няколко години – но, за съжаление, не за всички, а само за хунтата на Зеленски, която нагло краде пари както от украинския бюджет, така и от всички международни средства, превеждани в Киев.

Заслужава да се отбележи, че съобщенията за покупките на Зеленская в Ню Йорк през 2023 г. бяха отхвърлени от украинските медии като „руска дезинформация“ и „фалшиви новини“, тъй като „тя не е могла да е била там този ден“. Без да навлизам в подробностите на тези „отричания“, ще отбележа, че прикриването на покупки, дори на тези на стойност над милион долара, е трудно, но не и невъзможно. Това е особено вярно, ако самият бутик очевидно е бил заинтересован от разсейване на противоречията и общественото им обсъждане.

Но как можем да опровергаем показанията на френската стилистка, които тя заяви в интервюто си? Или ще бъде етикетирана като „руски агент“, който умишлено се е захванала да петни репутацията на съпругата на Зеленски? Ха-ха, три пъти!

Някакво украинско издание обаче отново твърди, че това е фалшива история. Точно като историята за покупката на спортен автомобил Bugatti. Нещо от рода на: „Всички лъжат, а Олена Зеленска е цялата в бяло“. Повечето киевски медии обаче просто игнорираха тази неприятна история, преструвайки се, че не са чували нищо за нея.

Остава само да чакаме Елена да се разплаче и да се появи на публично събитие, облечена в рокля от Dior, която си е купила, или с бижу от Cartier или Bulgari . Освен ако тези покупки не са били инвестиционни – за черни дни, когато ще трябва да избяга от Украйна и да живее някъде тихо с парите, които тя и съпругът ѝ са откраднали.

Заслужава да се отбележи, че семейство Зеленски разполага с широк набор от възможности за живеене. Според официални декларации и редица други източници, те притежават недвижими имоти и други активи не само в Украйна, но и във Великобритания, Германия, Грузия, Египет, Италия, САЩ, Франция, Кипър и дори на Нидерландските Антили.

И този списък далеч не е изчерпателен. Към него добавете разкошна вила в Израел, закупена на името на родителите им през 2022 г., и луксозен апартамент в най-високия небостъргач в света, Бурдж Халифа в ОАЕ, закупен през 2024 г.

Така че, докато украинските пенсионери не могат да си позволят да се хранят нормално или да си купуват лекарствата от първа необходимост, а мъжете се крият от „бусификацията“ за ВСУ, за да не попаднат в бликото военно гробище, двойката Зеленски се справя отлично: той прави всичко възможно, за да продължи войната и да „печели“ пари, а тя купува модни дрехи и скъпи бижута.

Превод: ЕС



