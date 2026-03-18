/Поглед.инфо/ В моменти на историческо преосмисляне и геополитически трусове, град Пордим се превърна в пресечна точка на признателността и държавническия дълг. Председателят на ПП АБВ Румен Петков и Негово Величество Симеон Сакскобургготски посетиха емблематичното селище, за да отдадат почит към руските и румънските воини, дали живота си за свободата на България.

Символиката на признателността: Поклон пред паметта на героите

Посещението на председателя на ПП АБВ Румен Петков и Негово Величество Симеон Сакскобургготски в град Пордим не е просто протоколно събитие, а дълбок акт на преклонение пред онези, които положиха костите си в основите на българската държавност. Заедно с кмета на общината Детелин Василев, те поднесоха цветя в знак на вечна признателност към руските воини, чиято саможертва остава неизличим знак в нашата национална съдба.

Пордим заема специално място в историята на Руско-турската освободителна война (1877-1878), бидейки център на стратегически решения и дом на главната квартира на руското командване. Именно тук, в този исторически контекст, гостите почетоха паметниците на Царя Освободител Александър II и на румънския крал Карол I. Тези монументи не са просто каменни структури, а живи свидетелства за съюза на народите, донесъл дългоочакваната свобода.

Работна среща в Община Пордим: Подготовка за големите юбилеи

След официалния акт на поклонение, кметът Детелин Василев посрещна високите гости в официалната зала на Общината. Срещата премина под знака на конструктивен диалог, фокусиран върху подготовката на поредица от значими исторически годишнини, които предстоят да бъдат отбелязани с подобаваща тържественост.

Централна тема в разговорите бе 150-годишнината от героичните събития на Руско-турската освободителна война. Това е юбилей, който изисква не само местна, но и национална мобилизация, за да бъде показано пред света, че България не забравя своите освободители. Румен Петков и Симеон Сакскобургготски подчертаха, че съхраняването на историческата памет е мостът между миналото и бъдещето, без който едно общество губи своите морални ориентири.

Културно-историческото наследство на региона и неговото значение

Дискусията обхвана и други ключови дати, които оформят облика на региона и националното ни самочувствие. Бе коментирана подготовката за 50-годишнината от обявяването на Пордим за град – събитие, което бележи развитието на селището като административен и културен център.

Специално внимание бе отделено на два обекта с национално значение в съседния Плевен:

120 години от изграждането на Мавзолей-костница „Св. Георги Победоносец“ – храм на паметта, съхраняващ тленните останки на хиляди православни воини.

50 години от създаването на Панорамата „Плевенска епопея 1877 г.“ – един от най-внушителните паметници на военната слава в света, който продължава да вълнува поколения българи и чужденци.

По време на срещата бе изразено общото мнение, че тези институции се нуждаят от активна държавна подкрепа, за да продължат своята мисия на просветители.

Патриотичният календар на АБВ: 150 години от Априлското въстание

В духа на срещата и като жест на приемственост, Румен Петков подари на домакините традиционния патриотичен календар на ПП АБВ. Изданието за тази година е натоварено с особен символизъм, тъй като е посветено на 150-годишнината от Априлското въстание – върховният момент в борбите за национално освобождение.

Календарът, който по традиция започва с датата 3 март – Националният празник на България, е не просто средство за отчитане на времето, а образователен инструмент. Той напомня за саможертвата на априлци, които „запалиха“ пожара на свободата, довел впоследствие до намесата на Русия и възкресяването на България на картата на Европа. Петков изтъкна, че всяка страница от този календар е урок по родолюбие, от който съвременното българско общество има належаща нужда.

Необходимостта от обединена обществена подкрепа

В края на посещението си в Пордим, Румен Петков и Симеон Сакскобургготски се обединиха около тезата, че честването на тези юбилеи не трябва да бъде тясно партийна или конюнктурна задача. Те призоваха за широка институционална и обществена подкрепа, която да гарантира, че 150-годишнината от Освобождението ще бъде отбелязана достойно.

В края на посещението си в Пордим, Румен Петков и Симеон Сакскобургготски се обединиха около тезата, че честването на тези юбилеи не трябва да бъде тясно партийна или конюнктурна задача. Те призоваха за широка институционална и обществена подкрепа, която да гарантира, че 150-годишнината от Освобождението ще бъде отбелязана достойно. Град Пордим, със своите музеи и паметници, остава стожер на българщината, напомняйки ни, че свободата е дар, който трябва да бъде ценен и защитаван всеки ден чрез знание и почит към дедите ни.