/Поглед.инфо/ В този разговор не става дума просто за избори, а за нещо много по-дълбоко – за разпадането на една идея, която десетилетия наред претендираше да представлява социалната чувствителност в България. Георги Стамболиев и Румен Петков поставят болезнени въпроси: защо левицата се сви до символично присъствие, защо думите се оказаха по-силни от действията и как личният интерес измести обществената мисия. На фона на силен резултат за Румен Радев, парадоксът става още по-остър – възможно ли е най-голямата политическа победа да съвпадне с най-тежката идеологическа загуба? Разговорът не спестява нищо – нито обвиненията към социологията, нито критиката към елитите, нито въпроса дали обществото все още има нужда от левица изобщо.

Как се стигна до ситуация, в която левицата практически изчезва от парламента? Какво означава силният резултат на Румен Радев в контекста на този срив? И защо обществото все по-трудно вярва на политическия език, който десетилетия наред му беше налаган?

В този разговор Георги Стамболиев и Румен Петков правят болезнен, но необходим разрез на случилото се – от ролята на социологическите агенции до вътрешните разломи в БСП, от предателствата по места до загубата на идеологическа яснота.

Това не е просто анализ на изборите. Това е опит да се разбере дали левицата може да се възроди – или вече е част от политическото минало.

Втора част утре:.....

