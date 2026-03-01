/Поглед.инфо/ България се оказва притисната между отслабващия евроатлантически модел, възраждащата се евразийска ос и зараждащия се многополюсен свят – без ясна стратегия, без индустриален гръбнак и без политически елит, способен да мисли в хоризонт от десетилетия.

Краят на евроатлантическата илюзия и началото на стратегическия вакуум

България влезе в XXI век с убеждението, че големите исторически избори вече са направени. Че посоката е ясна. Че интеграцията в евроатлантическите структури е не просто политическа, а цивилизационна гаранция. В продължение на години това убеждение функционираше като своеобразна догма – нещо, което не се обсъжда, а се приема. Всяка алтернативна позиция се квалифицираше като ретроградна, опасна или излишна. Дебатът бе затворен, преди да бъде проведен.

Но светът не остана неподвижен. Архитектурата, в която България се интегрира, започна да се променя отвътре. Европейският съюз, който в началото на века изглеждаше като най-успешния наднационален проект, постепенно започна да показва структурни напрежения. Дълговата криза разкри финансовите дисбаланси между север и юг. Миграционният натиск оголи липсата на обща политическа воля. Енергийната зависимост се превърна в стратегическа уязвимост. Индустриалният гръбнак на Германия започна да отслабва, а заедно с него и икономическата стабилност на целия съюз.

Паралелно с това Съединените щати преформулираха своите глобални приоритети. Фокусът постепенно се измести към Индо-Тихоокеанския регион, към стратегическото съперничество с Китай, към контрола върху технологичните вериги и морските маршрути. Европа започна да губи статута си на централна ос на американската стратегия. Тя остана съюзник, но вече не бе безусловен приоритет.

В този процес България не изгради собствена визия. Ние приехме интеграцията като крайна точка, а не като инструмент. Повярвахме, че принадлежността автоматично означава просперитет. Че сигурността е външна функция, а не вътрешно усилие. Че националният интерес може да бъде делегиран.

Именно тук се ражда стратегическият вакуум.

Защото когато рамката, в която си влязъл, започне да се трансформира, а ти не си изградил собствена концепция за развитие, се оказваш без опора. Българската икономика бе постепенно адаптирана към ролята на нискотехнологична периферия. Индустрията бе сведена до отделни острови. Земеделието се фрагментира. Енергетиката се превърна в поле на постоянни колебания и външен натиск. Образованието изгуби стратегическа дълбочина. Демографията се срина.

Това не са отделни процеси. Това е система от взаимосвързани решения, вземани без хоризонт отвъд следващия изборен цикъл.

Докато други държави в рамките на същия съюз формулираха свои специфични национални стратегии – индустриални, технологични, военни – България разчиташе на механичното прилагане на общи политики. Създаде се култура на административно съобразяване, но не и на стратегическо мислене.

Днес, когато Европа говори за стратегическа автономия, за нова индустриална политика, за възстановяване на отбранителния капацитет, България няма ясно формулирана позиция. Ние не сме двигател на дебата. Ние сме негов наблюдател.

Евроатлантическата принадлежност сама по себе си не е проблем. Проблемът е, че тя бе възприета като достатъчна. Като заместител на националната стратегия. А нито един съюз не компенсира липсата на вътрешна концепция за развитие.

Историята показва, че големите геополитически конструкции не са вечни. Те се трансформират, разширяват, свиват или пренареждат. Въпросът е какво правят малките държави в тези моменти на преход. Дали пасивно чакат решенията да бъдат взети другаде, или използват турбулентността, за да преформулират своето място.

България днес стои именно в такъв момент. Старият модел на безусловно доверие към стабилността на западния център се разклаща. Новият многополюсен свят още не е институционално оформен. Между тези два процеса се отваря празнина. И в тази празнина или ще изградим собствен стратегически профил, или ще бъдем окончателно дефинирани отвън.

Стратегическият вакуум не е абстрактна категория. Той има конкретни измерения – икономически, демографски, културни, военни. Той се проявява в липсата на национален индустриален план. В отсъствието на дългосрочна енергийна концепция. В неспособността да се превърне географското положение в предимство. В невъзможността да се създаде нова генерация политически лидери, които мислят отвъд конюнктурата.

Точно тук започва големият въпрос. Не дали сме част от Европа. А каква Европа ще бъде тя след десет години. Не дали сме в съюз със Съединените щати. А как ще изглеждат техните приоритети в следващото десетилетие. И най-вече – какво ще бъде мястото на България в този променящ се свят.

Ако не си зададем този въпрос сега, рискуваме отново да бъдем изненадани от историята. И този път цената може да бъде по-висока от всякога.

Евразийската гравитация и илюзията за лесния избор

Ако първото десетилетие на XXI век бе белязано от безусловната вяра в западния модел, второто започна с постепенното му разклащане. А когато една конструкция губи своята безспорност, естествено се появява изкушението на алтернативата. В българския обществен разговор това изкушение често се формулира опростено – като завой на изток, като възстановяване на „традиционни връзки“, като геополитическа компенсация за разочарованията от Европа.

Но реалността е далеч по-сложна.

Русия не е просто исторически близка държава. Тя е геополитически актьор, който в последните години води битка за собственото си стратегическо пространство. Войната в Украйна промени не само границите на сигурността, но и начина, по който се мисли за сила. Санкционният режим, финансовата изолация, опитите за технологично ограничаване – всичко това бе замислено като инструмент за бързо изтощение. Вместо това се оказа катализатор за ускорена адаптация.

Русия пренасочи икономическите си потоци, укрепи връзките си с Азия, разшири военно-индустриалния си капацитет. Това не означава, че не плаща цена. Означава, че светът вече не функционира в логиката на еднополюсната дисциплина. Държави като Индия, Китай, Турция, Бразилия демонстрират способност да лавират, да създават алтернативни канали, да търсят собствен интерес.

И тук се появява втората голяма илюзия в българския дебат – че завоят към евразийското пространство би бил лесен, естествен и автоматично изгоден.

Евразийската ос не е романтичен проект на културна близост. Тя е зона на сурова конкуренция, на твърди интереси и силова геоикономика. Китай не инвестира по сантимент. Русия не сключва съюзи от носталгия. Турция не разширява влиянието си от историческа привързаност. Всяка от тези държави мисли в категории на стратегическа полза, контрол върху коридори, достъп до ресурси, технологична автономия.

А къде е България в тази картина?

Без силна индустрия, без демографска стабилност, без научен и технологичен гръбнак, всяка ориентация се превръща в зависимост. Малката държава, която не произвежда критични технологии, която не контролира енергийни източници, която не разполага със значим пазар, няма лукса да бъде желан партньор. Тя се превръща в територия.

Това е болезнената истина.

Да се противопоставя механично „Запад“ на „Изток“ е удобна реторика, но тя не създава стратегия. Истинският въпрос е как България може да използва многополюсността, за да увеличи собственото си пространство за маневриране. Как да води прагматична икономическа дипломация, без да изпада в идеологическа крайност. Как да съчетае съюзническите си ангажименти с националните си интереси.

В момента липсва именно това – ясно формулирана концепция за балансиране. Не декларативна, не емоционална, а структурирана.

Енергетиката е ярък пример. Вместо да бъде инструмент за автономия, тя се превърна в поле на постоянни колебания. Вместо да развива дългосрочен микс от източници, България често реагира на външен натиск, без собствен план. Така се губи не просто икономическа ефективност, а стратегическо предимство.

Същото важи и за инфраструктурните коридори. Географското положение на страната би могло да я превърне в мост между Черноморския регион, Балканите и Централна Европа. Но това изисква инвестиции, капацитет, държавна воля. Не лозунги.

Евразийската гравитация е реалност. Многополюсният свят не е теоретична конструкция. Но в него няма място за наивност. Държавите, които печелят, са онези, които притежават ясно осъзнат интерес и инструменти да го защитят.

България не може да си позволи нито автоматична лоялност, нито емоционален бунт. Тя се нуждае от хладна стратегическа преценка. От умението да чете глобалните процеси не през призма на идеологически симпатии, а през измерението на националната полза.

Защото в свят на съперничещи центрове слабостта не се компенсира от реторика. Тя се наказва.

И ако първата илюзия бе, че принадлежността към Запада автоматично гарантира развитие, втората би била да повярваме, че източната алтернатива ще ни спаси без усилие. Истината е по-тежка. България трябва сама да изгради своята тежест.

Именно тук започва истинският тест на държавността.

Геоикономиката като поле на битката: индустрия, енергия, технологии

Ако геополитиката е видимата част на световния сблъсък, геоикономиката е неговата дълбочина. Държавите вече не воюват само с армии. Те воюват с индустриални вериги, с достъп до суровини, с контрол върху технологии, с валутни механизми и финансови системи. В този нов тип съревнование победител не е този, който говори най-силно, а този, който произвежда най-много и контролира най-критичните точки на зависимост.

Тук България се изправя пред най-сериозното си предизвикателство.

През последните десетилетия страната постепенно се отказа от амбицията да бъде индустриална държава. Вместо това прие ролята на пазар, на подизпълнител, на евтина работна ръка. Част от този процес бе обективен – глобализацията измести производствени центрове, технологичната революция създаде нови изисквания, капиталът потече към по-големи пазари. Но друга част бе резултат от липса на целенасочена национална политика.

В многополюсния свят индустрията отново се превръща в стратегически фактор. Германия говори за реиндустриализация. Франция възстановява ядрената си програма. Съединените щати връщат производства чрез мащабни стимули. Китай инвестира в собствена технологична автономия. Дори държави със сравнително ограничен ресурс изграждат специализирани ниши – в микроелектроника, в енергийни технологии, в биоинженерство.

А България?

България все още няма национален индустриален план с хоризонт отвъд един парламентарен мандат. Няма ясно определени стратегически отрасли, които да бъдат подкрепени последователно. Няма системна политика за задържане на високотехнологични кадри. Висшето образование често произвежда дипломи, но не и стратегически компетентности.

Енергетиката е вторият фронт на тази геоикономическа битка. Страна, която не контролира енергийната си сигурност, е уязвима на политически натиск. България притежава потенциал – ядрена енергетика, възможности за диверсификация, географско положение, което позволява транзитни коридори. Но липсата на дългосрочна концепция превръща този потенциал в хронична несигурност.

Енергията не е само икономическа категория. Тя е основа на индустрията, на социалната стабилност, на външнополитическата автономия. Когато решенията се вземат реактивно, без стратегически хоризонт, всяка криза се превръща в сътресение.

Технологиите са третият и може би най-важният пласт. Светът навлиза в епоха на технологическо разделение. Чипове, изкуствен интелект, киберсигурност, комуникационни мрежи – това са новите линии на разделение. Държавите, които не участват в създаването на технологии, остават потребители. А потребителят винаги е зависим.

България има традиции в инженерното образование, в математиката, в софтуерния сектор. Но без държавна стратегия тези острови на компетентност остават изолирани. Липсва координация между наука, бизнес и публична политика. Липсва амбиция за създаване на технологични клъстери, които да бъдат подкрепени целенасочено.

Геоикономиката изисква концентрация на ресурс. Изисква дългосрочно планиране. Изисква политическа стабилност. А България често се оказва в режим на краткотрайни правителства и непрекъсната предизборна динамика. Това парализира стратегическите решения.

В многополюсния свят икономическата слабост автоматично се превръща в геополитическа зависимост. Няма държава, която да бъде уважаван партньор, ако не притежава реален икономически капацитет. Дипломацията без индустрия е декларация. Суверенитетът без икономика е лозунг.

Именно затова въпросът за българското място между евроатлантическата рамка и евразийската гравитация не може да бъде решен само с външнополитически аргументи. Той трябва да бъде решен чрез икономическа трансформация. Чрез възстановяване на производствения потенциал. Чрез стратегическо инвестиране в образование и технологии. Чрез осъзнаване, че националната тежест се измерва не в речи, а в капацитет.

Без тази основа всяка ориентация остава декларативна. А декларациите не защитават държави.

Държавността като последна линия на отбрана

В геополитически преход оцеляват не най-големите, а най-организираните. Историята неведнъж е доказвала, че малките държави могат да бъдат стабилни и влиятелни, ако притежават ясна концепция за себе си, дисциплинирана институционална структура и политически елит, способен да мисли отвъд конюнктурата. Обратното също е вярно – държава с потенциал може да се свие до периферна територия, ако държавността ѝ ерозира отвътре.

Тук се намира сърцевината на българския проблем.

През последните години България се движи в режим на политическа нестабилност. Чести избори, краткотрайни правителства, служебни кабинети, крехки коалиции. Това не е просто политическа динамика. Това е стратегическа парализа. Когато хоризонтът на управление е няколко месеца, не се вземат решения за десетилетия. Когато институциите функционират в режим на оцеляване, не се изграждат национални стратегии.

Държавността не е абстрактна категория. Тя означава способност за дългосрочно планиране, за последователност в политиките, за устойчивост на външен натиск. Означава институции, които не се огъват при всяка смяна на политическата конюнктура. Означава администрация, която изпълнява стратегия, а не обслужва временни баланси.

В многополюсния свят външният натиск ще се увеличава. Големите сили ще търсят влияние, ще предлагат инвестиции, ще поставят условия, ще изискват лоялност. Малката държава няма как да избегне това. Но може да го управлява. Може да поставя свои рамки. Може да отстоява интереса си, ако има вътрешна консолидация.

България обаче често демонстрира противоположното – фрагментация, взаимно делегитимиране, политически език на конфронтация вместо на стратегическа дискусия. Така се създава среда, в която външното влияние лесно намира пролуки. Когато вътрешната сцена е нестабилна, всяка външна инициатива се превръща в инструмент за вътрешна борба.

Държавността има и културно измерение. Националното самочувствие не се изгражда върху лозунги, а върху реални постижения. Образованието, науката, културата – това са елементите, които създават дълбочина. Без тях обществото се превръща в публика, а не в участник в историческия процес.

Демографската криза допълнително усложнява картината. Намаляващото и застаряващо население не е само социален проблем. То е стратегически фактор. Държава без човешки ресурс губи икономическа енергия, военен потенциал, иновационен капацитет. Нито един съюз не може да компенсира липсата на хора, които вярват в бъдещето си в собствената държава.

Затова големият въпрос пред България не е единствено външнополитически. Той е въпрос за възстановяване на държавността. За изграждане на консенсус по стратегическите теми – индустрия, енергетика, образование, демография. За излизане от режима на непрекъсната тактическа импровизация.

Многополюсният свят ще бъде суров към слабите институции. Той ще възнаграждава организираните общества и ще маргинализира онези, които не могат да формулират обща посока. България има исторически опит от периоди на възход и на тежки разпади. Разликата винаги е била в качеството на държавността.

Днес отново сме на прага на избор. Можем да продължим да функционираме в режим на реакция – да отговаряме на външни събития, да следваме чужди дневни редове, да обясняваме всяка криза като неизбежна. Или можем да възстановим способността си да мислим стратегически.

Държавността е последната линия на отбрана в свят на геополитическа турбулентност. Ако тя бъде укрепена, България може да бъде мост, а не буфер. Ако тя продължи да ерозира, всяка ориентация ще бъде само форма на зависимост.

Оттук нататък въпросът вече не е теоретичен. Той е екзистенциален.

Историческият момент не чака

Историята рядко предупреждава с фанфари. Тя не обявява официално началото на нова епоха. Тя просто започва да променя условията, в които живеем, и онези, които не успяват да разчетат сигналите, постепенно се оказват извън центъра на събитията. Днес България се намира именно в такъв момент – не на гръмка революция, а на дълбоко, структурно пренареждане на световния ред.

Еднополюсната система, която доминираше след края на Студената война, е в отстъпление. Евроатлантическата рамка остава важна, но вече не е безалтернативна. Евразийската гравитация набира скорост, но не предлага сигурни гаранции. Многополюсният свят не носи автоматично справедливост, а по-скоро конкуренция. В този свят няма вечни покровители. Има интереси, баланси, временни съюзи.

Въпросът пред България е прост, но съдбоносен: ще продължим ли да се движим по инерция или ще формулираме собствен стратегически проект?

Досега твърде често заменяхме стратегията с декларация. Повтаряхме формули за принадлежност, но не изграждахме капацитет. Говорехме за ценности, но не инвестирахме в икономическа автономия. Разчитахме на външна стабилност, без да укрепваме вътрешната си основа. Това поведение може да изглежда удобно в период на относителен международен покой. Но в епоха на глобална турбулентност то се превръща в риск.

България няма лукса да бъде геополитически романтик. Нито може да си позволи да бъде геополитически статист. Ние сме разположени на кръстопът – между Черно море и Централна Европа, между Балканите и Евразия. Това положение може да бъде тежест, ако сме пасивни. Но може да бъде и стратегически ресурс, ако сме активни.

Да бъдеш мост означава да имаш стабилна конструкция. Да контролираш коридори. Да притежаваш инфраструктура, индустрия, енергийна сигурност. Да имаш дипломация, която не се люшка от емоция към емоция, а следва ясно очертан национален интерес. Да имаш политически елит, който разбира, че историята не се измерва с рейтинги, а с поколения.

Най-голямата опасност пред България не е външният натиск. Най-голямата опасност е вътрешната апатия. Ако обществото се примири с ролята на периферия, ако политическата класа продължи да мисли краткосрочно, ако стратегическите решения бъдат отлагани в името на временен комфорт, тогава геополитическите процеси ще ни заобиколят – и ще ни дефинират.

Но ако осъзнаем, че сме в исторически преход, ако възстановим идеята за държавност, ако изградим икономически и технологичен капацитет, тогава многополюсният свят може да бъде възможност. Не гаранция, не подарък, а шанс.

Суверенитетът не е лозунг. Той е резултат от усилие. От последователност. От инвестиция в хора, в знание, в производство. Той не се дава от съюзи и не се отнема автоматично от конфликти. Той се печели или губи в тишината на стратегическите решения.

България вече е плащала висока цена, когато е разчитала изцяло на външни баланси. Историята ни познава моменти на подем, когато сме формулирали собствена визия, и моменти на разпад, когато сме се оставяли да бъдем носени от течението.

Днес течението е силно. Светът се пренарежда. Центровете на сила се множат. Конкуренцията се изостря. Времето за илюзии изтича.

Остава въпросът – ще имаме ли куража да мислим като държава, или ще продължим да реагираме като територия?

Отговорът на този въпрос ще определи не само следващото десетилетие, а мястото на България в цялата нова историческа епоха.