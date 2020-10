/Поглед.инфо/ Че президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще загуби при опита си за преизбиране, е всеобщо мнение сред хора, които не биха искали иначе това да се случи.

И не съм само аз. Получих имейл от стар приятел, който е девет пъти по-умен, отколкото съм аз, и който е избирател на Тръмп.

"На страната на демократите са: ФБР, ЦРУ, федералната бюрокрация, академичните среди, Фейсбук, Туитър, Гугъл, Холивуд, Енбиси, Сибиси, Ейбиси, СиЕнЕн, Енпиар и Ню Йорк Таймс.

Освен това и всяко списание, което можете да си представите, Блек лайфс матър, Антифа, 50 милиона нелегални имигранти, а сега и Китайската комунистическа партия.

Ако те не могат да откраднат изборите с тази група поддръжници, какво можем да кажем за цялостното им ниво на компетентност?"

И така, Доналд Тръмп има да води много тежка битка, но за съжаление, той има лоши планинарски умения. Точно това ми направи впечатление по време на последния президентски дебат между кандидатите Тръмп и Байдън.

Част от тези неща вече бяха изяснени и обяснени от моя колега Джеймс Къркпатрик от vdare.com.

- Защо Доналд Тръмп не отвърна силно и здраво, когато Джо Байдън каза, че ще даде гражданство на 11 милиона нелегални имигранти?

Броят всъщност най-вероятно е близо до двадесет милиона, а с верижната миграция, която ще последва, тези 20 милиона ще докарат още 40, 50 и дори 100 милиона души.

Защо Тръмп не каза нищо за тях?

- След това дойде и цялата дандания относно реформата на затворите. Наистина ли това е толкова популярно сред избирателите?

Джо Байдън се подигра на президента Тръмп, че бил казал преди двадесет години:

"Няма достатъчно хора в затворите."

Това, което Доналд Тръмп казва в книгата си "Тази Америка, която заслужаваме" от 2000-ната година, се позовава на труда на Джеймс Уотсън. То гласи следното:

"Не, проблемът не е, че имаме твърде много хора, които са затворени. Проблемът е, че няма достатъчно престъпници, които са в затвора".

Доналд Тръмп е прав. Мисля, че голяма част от гласоподавателите, повечето от избирателите на Доналд Тръмп, знаят това.

Наистина ли искаме по-малко хора в затворите? Съдейки по нивата на престъпността, напротив, трябва да вкарваме повече хора в американските затоври.

- Същото стана и с цялата работа относно разделянето на деца от родителите им на границата.

Президентът Тръмп обаче, не пропусна да ни припомни, че администрацията на Барак Обама е правела същото.

Той можеше, обаче, да затвори целия въпрос като попита левичарския модератор какво тя мисли, че трябва да се прави с деца, които са прекарани през границата незаконно от родителите си.

Да се вкарат в затвори за възрастни заедно с родителите си ли? Или просто да пуснем родителите и децата заедно в населението, със строгото припомняне към възрастните, че трябва да се появят на прослушването си в съда след две години?

Какво щяхте да направите Вие, госпожо?

Съединените щати, както всеки чужденец бързо отбелязва, са много интензивно морализаторска нация. Ако може да апелирате от гледна точка на личния морал, това е голям плюс.

Доналд Тръмп може, но не го прави и нямам представа защо.

Това е и случаят. Имаме двама типове на сцената за дебати. Доналд Тръмп и Джо Байдън, като и двамата са адски богати. Но как са постигнали това богатство?

Не е тайна и в двата случая.

Доналд Тръмп получава начален старт от баща си, който е успешен бизнесмен. Въпреки това, Тръмп не се превръща в лигаво богато синче и не прахосва семейните богатства за луксозен живот.

Младият Тръмп се учи на бизнеса с имоти, както и на дарбата на баща си за преговори, които превръща в огромно богатство, създавайки хотели, курорти, голф игрища и други подобни, за удобството и удоволствието на съгражданите си.

По-късно Доналд Тръмп се хвърля в шоу бизнеса и е много успешен и там. Богатството на Тръмп е честно спечелено.

И тогава, в един момент от живота, когато повечето от нас си обуват удобните пантофи, релаксират край огъня, четат приятни книжки и се грижат за внуците, Тръмп прехвърля енергията си към обществената служба.

Той се предлага на избирателите като човекът, който може да оправи нещата, които толкова много от нас смятаме, че не са наред и се нуждаят от промяна в страната.

Това е Тръмп, а как е станал Джо Байдън богат?

От политиката, ето как. Джо Байдън е в политиката почти петдесет години или иначе казано, по-голямата част от съзнателния си живот като възрастен.

Всъщност, от гледна точка на заплатите политиката не се отплаща добре. Един съвестен политик в старата англо-саксонска традиция на обществена служба, ще живее сравнително добре, но няма да стане адски богат.

Мога да дам няколко примера от книгата ми "Обречени сме":

"Когато Хари Труман напуска президентския си пост през 1953 година, той няма никакви други доходи освен армейската си пенсия от 112,56 долара на месец.

Налага му се да вземе заем от банката за да може да договори сделка за писането на мемоарите си.

Това е част от традицията на умерено и скромно англо-саксонско управление. Когато Боб Мензис, най-дълго служилият австралийски министър-председател напуска офиса си през 1966 година, след 18 години на власт, след като се е отказал от доходоносна кариера в правото заради политиката, той не може да си позволи да си купи къща в Мелбърн".

Е, това е било тогава, когато идеите за джентълменско въздържание и дълг все още са съществували. Нашето време е по-жестока, алчна и цинична епоха.

Джентълменското въздържание днес ще бъде презирано и обиждано като "токсична мъжественост".

Един президент, който напуска кабинета си с нищо повече от военна пенсия, на която да разчита, и който като Труман не приема предложения за екстравагантни заплащания за речи или директорски постове в компании, защото ще омаловажи президенството му, днес ще бъде разглеждан като загубеняк.

И така, ако Джо Байдън не е станал богат от заплатата си като политик, как точно е придобил състоянието си?

Получаваме известен поглед върху това от скорошните разкрития за връзките на Джо Байдън с китайски и руски клептократи.

Дори да оставим всичко това настрана, обаче, да бъдеш американски сенатор в продължение на 36 години, а по-късно и вицепрезидент за осем години, може да бъде много доходоносно.

Не е нужно дори да си изключително корумпиран. Един американски сенатор има огромно влияние, а вицепрезидентът дори още по-голямо. Парите просто сами ще те търсят.

Списание Форбс има детайлите за растежа на доходите на Джо Байдън след вицепрезидентството му:

Как кандидатите са спечелили 16,7 милиона долара след напускането на Белия дом, от Микела Тиндера, 22 октомври 2020 г.

Препоръчвам ви статията на Мишела Тиндера от 22 октомври, 2020 година, озаглавена "Как Байдъните спечелиха 16,7 милиона долара след като напуснаха Белия дом".

Ако на човек му липсва принципното въздържание на президента Хари Труман или австралийския премиер Мензис, просто трябва да си седи и да остави подаръците, таксите, услугите, "даренията" и други източници на доходи, да се стекат към него.

Впрочем, нетното състояние на Барак и Мишел Обама се изчислява на по 40 милиона долара на калпак ("Нетното състояние на Барак и Мишел Обама за 2020 година", автор Маргарет Ейбръмс, Лондон Ивнинг Стандарт, февруари, 2020).

И така, ако сравним двамата кандидат-президенти, в подкрепа на Доналд Тръмп има по-силен морален аргумент.

Тогава защо Тръмп не се справя и не бие? Защото има лоши планинарски умения.

Превод: СМ

